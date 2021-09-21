5 восхитительных рецептов свинины на сковороде,которые можно подать и на ужин, и на праздничный стол

Большинство из нас привыкли готовить из свинины котлеты, отбивные или же шашлык. При этом мы напрочь забываем о том, что из этого мяса можно приготовить множество оригинальных и вкусных блюд: от классической обжарки на сковороде до необычного сочетания ингредиентов между собой.
1. Свинина с оливками и цукини
Жареная свинина с оливками и цукини. \ Фото: google.ru.
Устали от банальной подливки из морковки и лука? Тогда встречайте оригинальную и весьма приятную альтернативу – цукини с оливками. Поверьте, такое сочетание ингредиентов вас не только удивит, а и порадует своим насыщенным, но при этом мягким вкусом.
Ингредиенты:
• Свиная вырезка - 450-500 г;
• Лук репчатый средний - 2 шт.;
• Цукини средний - 1 шт.;
• Оливки без косточки (зелёные/чёрные)- 10-12 шт.;
• Чеснок - 1 зубчик;
• Мёд - 1 ст.л.;
• Базилик - 1 небольшой пучок;
• Бальзамический уксус - 4 ст.л.;
• Оливковое масло - 4 ст.л.;
• ½ чайной ложки копчёной или обычной паприки;
• ¼ чайной ложки соли;
• ¼ чайной ложки молотого чёрного перца;
• ¼ чайной ложки орегано;
• ¼ чайной ложки сушёного майорана или розмарина.
Цукини, оливки и свинина. \ Фото: вкусноиполезно.com.
Способ приготовления:
• Свинину нарезать небольшими кусочками толщиной около 1 см;
• Лук нарезать тонкими полукольцами;
• А цукини и оливки - тонкими кружками;
• Листья базилика отделить от стебля;
• Чеснок выдавить через пресс или измельчить ножом;
• Смешать бальзамический уксус, мёд, чеснок, соль, перец, майоран, оливковое масло, паприку, орегано;
• Мясо сложить в пакет и залить маринадом;
• Перемешать и отправить в холодильник на 20-30 минут;
• Сковороду разогреть и обжарить без масла лук до лёгкой золотистой корочки;
• Добавить свинину с соусом;
• Обжарить ещё 5-6 минут;
• После выложить к мясу в сковороду оливки и цукини;
• Продолжать обжаривать в течение 5-7 минут, постоянно помешивая;
• Перед подачей украсить рубленным базиликом.
2. Свинина с рисом и сыром
Свинина с рисом. \ Фото: ru.pngtree.com.
А вы знали о том, что свинина отлично сочетается не только с классической и привычной для нас картошкой, но и с рисом? Тогда попробуйте приготовить это потрясающее блюдо, которое удивит вас своим разнообразием, обилием вкуса и, конечно же, сырными ароматами.
Ингредиенты:
• Свиная мякоть - 450 г;
• Сыр чеддер - 130 г;
• Рис - 200 г;
• Половина луковицы;
• Морковь - 1 шт.;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Зелёный лук - 3-4 стебля;
• Оливковое масло - 2 ст.л.;
• Приправы по вкусу - 1 ст.л.;
• Замороженный горошек - 100 г;
• Куриный бульон (можно из кубика) - 500 мл;
• Сметана - 120 г;
• Соль и перец по вкусу.
Альтернатива плову. \ Фото: mycooktes.ru.
Способ приготовления:
• Свинину нарезать небольшими и равномерными кусочками;
• Лук и морковь нарезать средним кубиком;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Зелёный лук мелко нарезать;
• Сыр натереть на мелкой тёрке;
• На среднем огне разогреть масло в сковороде;
• Обжарить лук, морковь и свинину;
• После добавить рис, горошек и бульон;
• Тушить 18-20 минут (периодически помешивая);
• Добавить сметану и половину тёртого сыра;
• Хорошо перемешать;
• Сверху посыпать оставшимся сыром;
• Накрыть крышкой и оставить на 2-3 минуты;
• Перед подачей украсить зелёным луком.
3. Свинина с паприкой и грибами
Жареная свинина с паприкой. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Каждое блюдо, в которое добавляется паприка - это не просто облизанные пальчики, но и идеально чистые тарелки. А всё потому, что ни взрослые, ни дети не смогут отказаться от душистого, сочного мяса, которое пропиталось сладостью специй и грибов.
Ингредиенты:
• Свиная вырезка (нежиная) - 450 г;
• Шампиньоны - 300 г;
• Куриный бульон - 120 мл (можно из кубика);
• Помидоры - 3-4 шт.;
• Лук репчатый - 1 шт.;
• Чеснок - 1 зубчик;
• Зелень - 3-4 веточки;
• Соль и перец по вкусу;
• Паприка - 2 ст.л.;
• Оливковое масло - 3 ст.л.;
• ½ чайной ложки тимьяна;
• ½ чайной ложки сушёного тмина;
• Томатная паста - 2 ст.л.
Жареная свинина с грибами и паприкой. \ Фото: vkusno-raznosti.ru.
Способ приготовления:
• Мясо нарезать средними кубиками;
• Грибы и помидоры нарезать небольшими кусочками;
• Лук мелко нарезать;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Зелень измельчить;
• Свинину посолить, поперчить и добавить немного паприки;
• На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарить мясо (5-6 минут);
• Выложить на тарелку и обязательно накрыть фольгой;
• В ту же сковороду добавить ещё немного масла;
• Обжарить грибы;
• После переложить их к мясу;
• После обжарить лук до коричневого цвета;
• Посыпать чесноком, тимьяном, тмином, оставшейся паприкой;
• Перемешать и готовить ещё пару минут;
• Добавить бульон, томатную пасту и помидоры;
• Довести до кипения и тушить примерно 10 минут;
• В кипящий соус добавить мясо и грибы;
• Тушить 15-20 минут до мягкости мяса;
• Подавать со свежей зеленью.
4. Свинина с персиками и грецкими орехами
Жареная свинина с персиками и грецкими орехами. \ Фото: mommyshomecooking.com.
Надоели привычные, пресные блюда с классическими специями и хочется чего-то такого, что поразит в самое сердце? Тогда нежная, сочная и мягкая свинина, обжаренная с хрустящими орешками и персиковой мякотью, точно заставит вас сказать «вау, хочу ещё!».
Ингредиенты:
• Свинина без кости - 4 куска;
• Грецкие орехи - 75 г;
• Персик - 1 шт;
• Соль и перец по вкусу;
• Сливочное масло - 2 ст.л.;
• Розмарин - 2-3 веточки;
• Тимьян - 2-3 веточки;
• Коричневый сахар - 2 ст.л.
Пальчики оближешь! \ Фото: kirilife.com.
Способ приготовления:
• Свинину посолить и поперчить;
• Орехи разделить на половинки;
• Персик нарезать ломтиками;
• Масло растопить в сковороде;
• Персики подрумянить с каждой стороны;
• Выложить на тарелку и накрыть фольгой;
• На оставшемся масле и персиковом соке обжарить свинину 3-5 минут с каждой стороны;
• Выложить поверх мяса персики, орехи, розмарин и тимьян;
• Посыпать сахаром;
• Накрыть крышкой;
• Оставить на огне ещё 3-4 минуты;
• Подавать со свежей зеленью.
5. Свинина с капустой и сидром
Свинина с капустой. \ Фото: gastronom.ru.
Капустный лист делает всё лучше, прибавляет обычным блюдам не только аромата овощей, но и необычной мягкости. А потому попробуйте поэкспериментировать, используя классическое мясо, свежие, очищенные листы капусты и любимый всеми сидр в качестве заправки, добиваясь невероятного эффекта.
Ингредиенты:
• Свиная вырезка - 450 г;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Баварская горчица - 2 ст.л.;
• 1½ чайной ложки соли;
• ½ столовой ложки оливкового масла;
• Яблочный сидр - 160 мл;
• Яблочный уксус - 1 ч.л.
Приятного аппетита. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Свинину нарезать кусочками примерно 2 см толщиной;
• Лук мелко покрошить;
• Капусту нашинковать;
• Горчицу смешать с солью;
• Натереть вырезку смесью;
• Масло разогреть на среднем огне;
• Обжарить вырезку с каждой стороны по 2-3 минуты;
• Выложить мясо на тарелку и накрыть фольгой;
• После в том же масле обжарить лук и капусту;
• Готовить 3-4 минуты, постоянно помешивая;
• Добавить сидр, оставшуюся соль и горчицу;
• Довести до кипения;
• После добавить к соусу мясо;
• Тушить 5-6 минут;
• Перед подачей полить яблочным уксусом.
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