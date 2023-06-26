Почему архитектор Брунеллески, построивший главный собор Флоренции 30 лет не был в родном городе

Филиппо Брунеллески больше всего известен тем, что построил впечатляющий флорентийский собор Дуомо, ставшийся местной достопримечательностью и ещё одной гордостью Италии. К сожалению, не так уж много известно о том, как строился этот собор, чего не скажешь о жизни важнейшего архитектора, который оставил после себя бесценный вклад в истории искусства.
Капелла Пацци, купол Санта Мария дель Фьоре, купол собора святого Петра в Риме, чертежи. \ Фото: pinterest.ru.
Он родился во Флоренции в 1377 году и вырос в среде, которая благополучно развивалась как в финансовом отношении, так и в культурном. Дома Альбицци и Медичи сделали город важным банковским центром, а «Божественная комедия» Данте показала, на какие великие дела способны флорентийцы. Подобные перемены в конечном счёте приведут к рождению Ренессанса, где Брунеллески займёт почётное место, став главным основоположником этого стиля в архитектуре.
Купол возвышается над горизонтом Флоренции. \ Фото: archinect.com.
Будучи мальчиком, родившимся в знатной семье, Филиппо получил одно из лучших и обширных образований, охватывающих литературу и математику, которая сыграет одну из главных и важных ролей в его карьере архитектора и инженера, снабдив его навыками, необходимыми для проектирования, казалось бы, невозможных конструкций.
Однако вместо того, чтобы пойти по стопам отца, Филиппо продолжал интересоваться искусством. В молодости он был принят в Arte della Seta, самую престижную гильдию Флоренции, которая представляла торговцев шёлком, ювелиров и мастеров по металлу. В двадцать два года он стал мастером скульптуры, работая с золотом и бронзой.
Филиппо Брунеллески. \ Фото: florenceinferno.com.
Во Флоренции было принято, чтобы крупные общественные проекты рекламировались как конкурсы, и человек, представивший лучший проект, выигрывал комиссию. Так было и с Баптистерием в самом центре города, напротив собора. На его бронзовых панелях был изображён рельеф жертвоприношения Исаака, и многочисленные художники и ремесленники создавали свои работы для этого грандиозного проекта. Среди них был и Брунеллески, а также ещё один молодой флорентиец по имени Лоренцо Гиберти.
Капелла Пацци — архитектурное сооружение эпохи ренессанса, построенное по проекту Филиппо Брунеллески. \ Фото: vogue.com.
Гиберти явно был аутсайдером в этом соревновании, но, когда оба мужчины раскрыли свои планы, судьи сочли предложение Лоренцо лучшим. Возмущённый таким оскорблением, гордый Брунеллески поклялся никогда больше не создавать бронзовых скульптур и покинул Флоренцию.
Филиппо оставался в добровольном изгнании в течение тринадцати лет, многие из которых он провёл в Риме. Хотя великий центр древней цивилизации к этому времени пришёл в упадок, Рим всё ещё был домом для множества классических руин, которые Брунеллески систематически изучал. Влияние этого периода ярко проявляется в его более поздних работах.
Римские руины. \ Фото: airbnb.com.
Считается, что его друг и другой выдающийся скульптор эпохи Возрождения, Донателло, возможно, был с Брунеллески во время его пребывания в Риме, всячески содействуя и поддерживая Филиппо.
Визуально рассекая здания и намечая их структурный дизайн в своих рисунках, Брунеллески смог досконально изучить классический стиль. Наблюдая за правильными геометрическими формами, используемыми в древних зданиях, Филиппо исследовал, как двумерные формы и структуры могут быть использованы для создания различных перспектив, играя с глубиной и углом.
Пантеон, Рим. \ Фото: keralapool.com.
Система также позволяла будущим художникам создавать произведения, точно отражающие действительность, с фигурами, появляющимися пропорционально друг другу в зависимости от того, где они были размещены. Именно это создавало у ренессансных картин впечатление трехмерности, текучести и реальности, знаменуя собой переход от искусства средневековья.
Его исследование перспективы и пропорций также вдохновило более поздних деятелей эпохи Возрождения, таких как Леонардо да Винчи, чьи научные и художественные проекты демонстрируют важность ранних работ Брунеллески.
Больница невинных, Флоренция. \ Фото: firenzepost.it.
Около 1517 года Филиппо вернулся в свой родной город, где ему вскоре поручили работу над некоторыми из самых поразительных зданий Флоренции, и почти все они до сих пор сохранились во всём своём ренессансном величии.
Первым из этих крупных проектов было строительство Ospedale degli Innocenti, детского дома в самом центре города. Он знаменует собой важное изменение в архитектурной истории как первое общественное здание во Флоренции, непосредственно отражающее структуру и стиль классических зданий. Его колонны, арки и внешняя лоджия отражают дизайн, который Брунеллески изучал в Риме.
Базилика Святого Лаврентия — одна из самых больших и старейших церквей Флоренции, Италия. \ Фото: fr.m.wikipedia.org.
В последующие десятилетия он участвовал в ряде проектов, работая вместе с другими мастерами и инженерами. Под художественным взором и умелой рукой Брунеллески церкви и часовни Флоренции становились гораздо ярче и интереснее как в визуальном плане, так и в архитектурном.
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре — кафедральный собор во Флоренции, самое знаменитое из архитектурных сооружений флорентийского кватроченто. \ Фото: cmimagazine.it.
Искусство возведения огромных куполов, которое было доведено до совершенства в классический период, было утрачено в течение последующих столетий, и поэтому флорентийские строители были в недоумении, как они смогут украсить свой великолепный собор. В итоге, город в очередной раз провёл конкурс по выбору архитектора для строительства большого купола, и в нём снова приняли участие Брунеллески и Гиберти.
Филиппо работал над своим проектом в абсолютной тайне и отказался предоставить судьям какие-либо подробности о том, как будет построен его купол. Он просто пообещал им, с полной уверенностью, грандиозный купол, чтобы превзойти скромный план, предложенный его соперником. Город решил довериться Брунеллески, и их доверие, безусловно, окупилось.
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре ночью. \ Фото: google.com.
В течение следующих пятнадцати лет он руководил строительством купола собора, который ознаменовал начало новой эры архитектуры. Это был первый полусферический купол, построенный в таком масштабе с тех пор, как собор Святой Софии был построен при римском императоре Юстиниане I. Брунеллески, таким образом, придал истинное значение термину «ренессанс» или «возрождение».
Тоскана – область в центральной части Италии. \ Фото: booking.com.
Столкнувшись с инженерными проблемами и препятствиями во время строительства, Филиппо часто прибегал к изобретению новых инструментов или оборудования. В результате он был ответственным за разработку нового типа лодки, которая могла бы легче перевозить тяжёлые мраморные плиты, подъёмный кран, который также стал использоваться в драматических спектаклях с актёрами, запряжёнными в него, чтобы имитировать полёт, а также сложные часы, но, к сожалению, всё это не сохранилось. Он также сыграл важную роль в военной инженерии, перестроив укрепления, используемые Флоренцией во время её постоянного конфликта с соседними государствами.
Предполагаемый портрет Филиппо Брунеллески. \ Фото: gl.wikipedia.org.
Филиппо строго охранял свою личную жизнь, обычно работая в тайне и отказываясь сотрудничать, поэтому о нём и его интимной жизни мало что известно. Его взаимодействие с городом и его соперниками, однако, указывает на то, что архитектор был гордым, вспыльчивым и уверенным в себе человеком, который не терпел ошибок или мнений других. Нет никаких свидетельств того, что у Брунеллески была жена или дети, хотя он усыновил молодого скульптора и архитектора в качестве своего единственного наследника. Он был полностью предан своей работе, и эта преданность окупилась в наследстве, которое он оставил.
Брунеллески широко считается отцом архитектуры эпохи Возрождения, а Кафедральный собор во Флоренции до сих пор стоит как памятник его творчеству, трудолюбию и техническому мастерству.
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