Ошибки, которые совершают начинающие садоводы

Итак, еще не успел в вашем личном пользовании оказаться участок земли, как фантазия уже начала рисовать радужные картины. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Мы расскажем, какие ошибки совершают начинающие садоводы.



Жизнь прожить – не поле перейти, помидоры вырастить – не репу попарить.

Неправильная подготовка земли к высадке саженцев

Несоблюдение интервалов между растениями

Неправильный полив

Неправильный выбор места для растений

Редкая прополка

Хотя казалось бы, что может быть проще? Перекопал участок, семена посеял, полил, подкормил, а осенью урожай собрал. По таким рассуждениями легко распознать стоящего за ними дилетанта. Опытные огородники знают, сколько труда предстоит вложить, а времени – потратить, чтобы огород ответил на это благодарностью, а сад – сногсшибательным видом. Рассказываем, о чем жалеют садоводы, которые в свое время пренебрегли советами опытных товарищей и отнеслись к работе спустя рукава.Получив в свое распоряжение кусочек земли, некоторые думают, что посадить саженец проще простого. Невелика наука ямку выкопать! Дети в песочнице прекрасно справляются! Неужели мы, взрослые люди, не сможем под лопату яму для яблоньки подготовить? Как бы не так! Одной из самых распространенных ошибок, которые совершают начинающие садоводы, является нарушение технологии посадки саженцев.У каждой садовой культуры свои требования. При посадке дерева или кустарника нужно думать не только о почве и составе подкормки, но и многих других вещах, например, о предварительной подготовке ямы. К слову, для весенней посадки яблони ее начинают готовить за 1-2 месяца. Более подробно о том, как правильно высаживать разные садовые культуры, можно прочитать в следующей статье:Порой случается так, что начинающие цветоводы не могут правильно рассчитать количество растений, которое нужно для того, чтобы заполнить цветники. Из-за несоблюдения интервалов образуются пустоты, заполнить которые сможет только дополнительная посадка. Если этого не сделать, цветник будет выглядеть куце.Гораздо проще проблему предвидеть и предотвратить, чем потом героически решать. Интервалы для высадки растений были придуманы не для того, чтобы заставить садоводов купить как можно больше посадочного материала, а для того, чтобы создать максимально комфортные условия для жизни растений. Обустраивая клумбу, не полагайтесь на авось, а заранее просчитывайте расстояние между цветами.Довольно распространенная ошибка среди начинающих садоводов и огородников. Логично предположить, что у каждой культуры свои требования к объемам и частоте полива. Руководства и рекомендации дают вполне конкретные указания. Полив растений зависит не только от погоды и качества грунта, но и возраста и фазы вегетации. Молодую яблоню, например, поливают раз в неделю, а взрослую – еще раз сразу после цветения в период массового завязывания плодов. Не стоит забывать и о виде почвы: песчаники пересыхают гораздо быстрее, чем суглинки, а значит, увлажнять такой грунт нужно гораздо чаще.Еще одним фактором, о котором часто забывают неопытные огородники, является выбор правильных соседей. Например, огурцы гораздо более влаголюбивы, чем перцы. Если этой информацией пренебречь и высадить эти растения рядом, то можно легко лишиться урожая одной, а то и сразу обеих культур.Нередко случается так, что получив в свое полное распоряжение участок, начинающий садовод начинает хвататься за все подряд. И пару кустиков роз посадить хочется, и туйку, и томатов сортов пять, а лучше – десять… И хост хотя бы штучки две. Слева прудик, а справа альпийская горка… Хорошо, если унесшегося куда-то в облака Остапа кто-нибудь вернет на землю и объяснит, что не всегда желания совпадают с возможностями. Рекомендации по высадке растений в зависимости от потребности к освещению были разработаны ботаниками и ландшафтными дизайнерами не для того, чтобы подрезать крылья «ломающим стереотипы» садоводам. Как бы ни велико было желание собрать на участке все растения из своего золотого списка, здравомыслие должно оставаться на первом месте.Прежде, чем начать планировку своего участка, вначале не помешает составить его «световую карту». Понаблюдайте, сколько времени прямые солнечные лучи попадают на те или иные участки сада. Проследите за длиной и направлением теней от уже имеющихся деревьев, кустарников и построек. И, уже исходя из полученных наблюдений, начните подбор растений.Если говорить о дачных работах, то едва ли можно найти занятие менее приятное, чем прополка. Не успеют редиска и укроп проклюнуться из земли, а на грядке уже то тут, то там заявляют свои права на территорию первые сорняки. Они захватывают своими корнями все большую площадь участка, вытягивая из почвы питательные вещества. Мы уже рассказывали о десяти самых эффективных методах борьбы с сорняками: мульчировании, смешанных посадках, гербицидах, ЭМ-препаратах и многом другом. Однако большинство садоводов и огородников предпочитает избавляться от сорняков по старинке при помощи тяпки. Это метод действительно эффективен только в том случае, если прополка проводится систематически. Частая, но небольшая прополка всегда лучше, чем редкая, но основательная. Если упустить момент созревания семян, то на смену паре своевременно не выполотых сорняков придет уже десяток.Любая мечта может стать реальностью, если к ее исполнению подойти с умом. Оценивайте свои силы трезво и не отчаивайтесь, если ваши результаты пока далеки от ожидаемых. В садоводстве, как и во всех остальных сферах жизни, нужно постоянно иметь в виду, что не ошибается только тот, кто ничего не делает.