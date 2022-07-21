Как вырастить дерево сливы из косточки

Владельцы участков обычно покупают саженцы или разводят культуры вегетативным способом, чтобы быстрее получить урожай. С другой стороны, всем известно, что растения размножаются семенами.



Плодовые деревья — не исключение, но процесс этот долгий и трудоёмкий. Как вырастить сливу из косточки, какие необходимо соблюдать правила, чтобы дерево радовало плодами, узнаем из этой статьи.







Результаты выращивания

Выбор сортов

Способы выращивания

Оценка всхожести

Проведение стратификации

Посадка семян для проращивания

Пересадка

Требования по уходу за ростками

Высадка в грунт

Сроки

Выбор места

Подготовка грунта

Требования к посадочной яме

Схема посадки

Уход за саженцами

Сроки наступления плодоношения

Когда необходима прививка

Вырастить сливу из косточки можно, но в этом случае дерево часто не сохраняет сорт. Слива из косточки может оказаться дичкой с мелкими и кислыми плодами. Гарантия будет, только если размножить культуру вегетативным методом. Шансы получить сортовую сливу из косточки увеличатся при выборе растений с устойчивыми родительскими признаками.Оптимальный вариант — посадить районированные сорта. Тогда вы сможете не только любоваться цветением деревьев, но и получить вкусные плоды.Если в умеренном климате культивировать теплолюбивые растения, которые славятся сладкими плодами, всё равно вырастет дичка.Лучшие сорта для средней полосы:«волжская красавица»;«минская» (жёлтая);«белорусская» (венгерка);«витебская поздняя».«кромань»;«кубанская комета» (гибридная алыча);«виктория».«яичная синяя»;«утро»;«евразия».Универсальными сортами считают «китайскую скороплодную», «уссурийскую» и «канадскую» сливы из-за хорошей морозоустойчивости.Пошаговая инструкция для начинающих садоводов поможет узнать, как вырастить сливу из косточки на даче.Желательно сажать семенной материал зрелых плодов. Перед посадкой обязательно надо проверить его всхожесть. Косточки, предварительно очищенные от мякоти и высушенные на солнце, опускают в стакан с водой. Если они тонут, значит за качество можно не волноваться, в противном случае всходов не дождаться.Скорлупа сливовой костянки очень твёрдая. Чтобы прорастить косточку быстро, её подвергают стратификации. Сначала готовят субстрат:измельчённый мох;перлит;древесные опилки;речной песок крупной фракции;торф низинный.Его увлажняют и обрабатывают для дезинфекции раствором марганцовки (5 г вещества на 1 л воды). Влажность почвы проверяют следующим образом. Её сжимают в кулак, если комок сохранил форму, а при сжимании выделилось небольшое количество воды, значит влаги достаточно.Влажный грунт помещают в ёмкости, в которых заранее проделывают боковые отверстия, чтобы воздух циркулировал и не появились грибки. Косточки раскладывают в почве, следя, чтобы они не соприкасались друг с другом. Накрывают их стеклом или полиэтиленом. Затем проводят такие действия:Прогревание. Длительность периода 15 дней, температура субстрата 15–20°C.Охлаждение. Ёмкость держат на нижней полке холодильника 60–80 дней при температуре 1–5°C.Последний этап растягивается на 20–35 дней, температуру поддерживают 0…-1°C.Обязательно контролируют влажность, при появлении плесени обрабатывают грунт 3% раствором марганцовки. Если стратификация прошла правильно, оболочка трескается.Избавленные от оболочки семена распределяют осенью в ёмкости, наполненные питательным и влажным грунтом. Чтобы они быстрее проросли, горшки убирают в холодное место, где температура не выше +4°C.Длительность пребывания семян в холоде составляет около 6 месяцев.Проклюнувшиеся косточки пересаживают в горшки диаметром не менее 20 см. На дно укладывают дренаж (3–5 см) из керамзита или битого кирпича. Насыпают тонкий слой (0,5 части) прокалённого речного песка и древесной золы, затем почвенную смесь (в соотношении 1:1:1), состоящую из:перегноя;вермикулита;торфа или листовой земли.В каждом горшке размещают по одной косточке, заглубляя на 5 см, и накрывают полиэтиленом. Росток появляется через 45 дней.Чтобы нежные всходы не погибли, им обеспечивают благоприятные условия для развития.Освещение. Для сеянца оптимальным вариантом считается светлое место без прямых солнечных лучей, например, юго-запад. Если окна выходят на другие стороны, то необходимо установить специальные лампы, чтобы растение не страдало от темноты или тени.Температура и влажность. Поддерживают дома 20–25°C и высокую влажность. В сухом помещении возле горшка опрыскивают воздух. Ежедневно проветривают саженец, приподнимая полиэтилен.Полив. Поливают отстоянной водой комнатной температуры обильно — 2 раза в неделю.Подкормка. Как только появились первые листочки, начинают подкармливать растение азотистыми удобрениями. Процесс повторяют три раза в сезон. На 1 саженец требуется 100 мл раствора аммиачной селитры.Пикировка. При появлении на растении семядольных листочков всходы пересаживают в новую ёмкость, предварительно прищипнув ⅓ длины корня. Это позволит сформироваться разветвлённой корневой системе.Чтобы саженцы из косточек не превратились в дички, их необходимо пикировать каждые 90 дней в более широкую посуду и новый грунт.В открытый грунт молодые растения пересаживают через год после проращивания косточек, за несколько недель до начала первых заморозков.Для сливы подбирают участок, который хорошо освещён, закрыт от сквозняков, с глубоким залеганием грунтовых вод (ниже 3 м). Вблизи не должны произрастать другие деревья.Выбранный участок для посадки начинают готовить с лета. Его перекапывают на 35 см в глубину, освобождают от сорной травы и вносят удобрения. На 1 м² понадобится:6 кг компоста;60 г суперфосфата;30 г калийной соли.Как только подготовили участок, сразу же выкапывают яму диаметром 80–100 см, глубиной 60 см. Стенки делают отвесными. Верхний слой почвы откладывают, он пойдёт на приготовление субстрата. Для заполнения ямы используют почвенную смесь:отложенная земля;по 2 ведра навоза и речного песка;суперфосфат — 30 г;сульфат калия — 20 г.При высокой кислотности добавляют 300 г доломитовой муки или известняка.Подготовленным грунтом засыпают яму, оставляют лишь небольшое углубление под размер горшка.Выращенное из косточки дерево хорошо приживается на новом месте, поскольку есть возможность пересадить его перевалкой. Землю в горшке обильно поливают, извлекают растение, не нарушая земляной ком. Переносят деревце в углубление, корневая шейка должна находиться выше 5 см от поверхности земли. Поскольку корни расположены близко к поверхности, их надо утеплить. Грунт возле дерева накрывают соломой или сеном, а сверху укладывают водонепроницаемый материал. Крону дерева укрывают мешковиной.Правильно подготовленная посадочная яма удовлетворяет требованиям сливы в минеральных и питательных веществах два года. Приствольный круг регулярно рыхлят, чтобы воздух доходил до корней, и очищают от сорняков. В первые несколько лет не допускают появления поросли, вырезают, т. к. у молодого дерева она будет забирать питание.Поливают саженец обильно, вода должна проникать на 40 см в глубину. Регулярность зависит от климатических условий, но нельзя давать почве пересыхать, слива очень болезненно реагирует на нехватку влаги. Опрыскивание растения от вредителей проводят для профилактики зольно-мыльным раствором. Если насекомые уже поселились на дереве, то принимают радикальные меры, чтобы не довести сливу до гибели.Узнав, как вырастить сливу из косточки в домашних условиях, вы получите первый урожай плодов через 5–6 лет после посадки.Если плодоносящее дерево из косточки не получилось и на участке выросла дичка, не стоит отчаиваться. Его можно привить весной нужным сортом и получать отменный урожай вкусных плодов. Выращивание сливы из косточки — очень интересное занятие. Посадка плодовых деревьев косточкой позволяет получить новые сорта. Садовод с опытом может попробовать себя в селекции и получить свои именные сливы, которые будут плодоносить всем на удивление.