Города мира, которые изменились до неузнаваемости
С каждым годом кажется, будто время летит все быстрее и все больше перемен приносит в нашу жизнь. Особенно это заметно в больших городах — многие из них каких-то несколько лет назад выглядели совершенно по-другому.
Сингапур. 1960-е годы и сейчас Гонконг. 1960-е годы и настоящее время Форталеза, Бразилия.
1980 год и сейчас
Шанхай, Китай. 1990 год и настоящее время Торонто
, Канада. 1930 год и сейчас
Сеул, Южная Корея. 1950 год и наши дни
Найроби, Кения. 1960-е годы и сейчас
Пекин, Китай
. 1940-е годы и сейчас
Мельбурн, Австралия
. 1920 год и наши дни
Дубай, ОАЭ. 1980-е годы и настоящее времяисточник
