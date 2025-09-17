С нами не соску...
Города мира, которые изменились до неузнаваемости

С каждым годом кажется, будто время летит все быстрее и все больше перемен приносит в нашу жизнь. Особенно это заметно в больших городах — многие из них каких-то несколько лет назад выглядели совершенно по-другому. Города мира, которые изменились до неузнаваемости

Города мира, которые изменились до неузнаваемости Сингапур. 1960-е годы и сейчас Города мира, которые изменились до неузнаваемости Гонконг. 1960-е годы и настоящее время Города мира, которые изменились до неузнаваемости Форталеза, Бразилия.

1980 год и сейчас Города мира, которые изменились до неузнаваемости Шанхай, Китай. 1990 год и настоящее время Города мира, которые изменились до неузнаваемости Торонто, Канада. 1930 год и сейчас Города мира, которые изменились до неузнаваемости Сеул, Южная Корея. 1950 год и наши дни Города мира, которые изменились до неузнаваемости Найроби, Кения. 1960-е годы и сейчас Города мира, которые изменились до неузнаваемости Пекин, Китай. 1940-е годы и сейчас Города мира, которые изменились до неузнаваемости Мельбурн, Австралия. 1920 год и наши дни Города мира, которые изменились до неузнаваемости Дубай, ОАЭ. 1980-е годы и настоящее время

источник

