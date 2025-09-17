Города мира, которые изменились до неузнаваемости

С каждым годом кажется, будто время летит все быстрее и все больше перемен приносит в нашу жизнь. Особенно это заметно в больших городах — многие из них каких-то несколько лет назад выглядели совершенно по-другому.



Сингапур. 1960-е годы и сейчас Гонконг. 1960-е годы и настоящее время Форталеза, Бразилия.

1980 год и сейчасШанхай, Китай. 1990 год и настоящее время Торонто , Канада. 1930 год и сейчас Сеул, Южная Корея. 1950 год и наши дни Найроби, Кения. 1960-е годы и сейчасПекин, Китай . 1940-е годы и сейчасМельбурн, Австралия . 1920 год и наши дниДубай, ОАЭ. 1980-е годы и настоящее время