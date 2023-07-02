«Закурили трубку мира, табак отличный» - что означала зашифрованная радиограмма геологов

В двадцатом столетии вследствие технического прогресса в промышленных отраслях все чаще стали использовать алмазы. До этого периода алмаз ассоциировался с дорогостоящим украшением. По сути, оно так и было. Но в процессе проведения различных исследований, ученые и специалисты пришли к выводу, что этот драгоценный камень незаменим и в других сферах человеческой деятельности.
Для СССР добыча алмазов имела важное стратегическое значение / Фото: nedradv.ru
Ракетно-космическое отраслевое направление не стало исключением. При помощи алмазов разрабатывались и создавались лазерные промышленные системы и установки. Камень был необходим и для работы с металлом. К сожалению, у Советского Союза Социалистических Республик с этим важным, значимым элементом дела обстояли не самым лучшим образом.
Урал не годится
На Урале было недостаточно алмазов для удовлетворения потребностей СССР / Фото: ok.ru
Наиболее богатые залежи драгоценного камня (открытые) тогда были на Урале. Но количества их не хватало для удовлетворения потребностей огромного государства. Нехватка алмазов в СССР была еще связана и с особенностями социалистического строя страны. Она не входила в рыночную мировую систему, что и стало еще одной причиной дефицита сырья. Несмотря ни на что, ученые и геологи проводили свои исследования и считали, что поиски минерала необходимо расширить – организовать их в Якутии. Именно этот регион по всем показателям подходил под местность, где должны быть богатые залежи камня.
К середине 50-х геологам удалось найти несколько месторождений драгоценного камня / Фото: babanina-amulet.ru
Первые научно-геологические экспедиции в этот край организовали в сорок девятом году прошлого столетия. Они приносили положительный результат, так как были найдены отдельные месторождения камня. Но успех являлся локальным. Обнаруженные залежи имели сравнительно небольшой размер. Количество минералов не могло полностью обеспечить государство сырьем.
К середине пятидесятых годов ситуация в корне изменилась. Постепенно, друг за другом, в относительно короткие сроки обнаружили несколько внушительных источников добычи драгоценного камня.
«Зарница». Замечательно, но недостаточно
Очередная попытка найти залежи алмазов увенчалась успехом / Фото: youtube.com
В пятьдесят четвертом году, летом, очередная организованная экспедиция, задачей которой являлся поиск алмазных залежей, стала более удачной, чем предыдущие, хотя и не на много.
Ее участники, Л. Попугаева и Ф. Беликов (геологи) нашли первую кимберлитовую трубу, зафиксированную на территории Советского Союза. Кимберлитовой трубкой называют место, где есть много алмазных залежей. Образуются такие трубы в результате газовых взрывов в подземных резервуарах (находятся на огромной глубине). В большинстве случаев они имеют форму большой воронки. В основе трубки находятся породы, геологические особенности которых способствуют образованию алмазов.
Лариса Попугаева и Федор Беликов открыли первую кимберлитовую трубу на территории СССР / Фото: astori-18.livejournal.com
Находка была названа «Зарницей». Ее обнаружение для Ларисы Попугаевой стало значимым. За это достижение она получила одну из самых почетных в СССР наград – орден Ленина. Но и здесь, к сожалению, камня было не так много, как требовалось государству. Но есть и положительная сторона открытия. «Зарница» стала доказательством наличия в Якутии драгоценного камня, а значит его поиски имело смысл продолжить. Со временем стало ясно, что предположение ученых-геологов было правильным.
Трубка «Мира»
Вторую кимберлитовую трубу геологи в шутку назвали «Трубкой мира» / Фото: yandex.com
Где-то через год после открытия уже знакомой нам «Зарницы», наконец-то, геологам удалось совершить еще одну находку, именно такую, которую столько времени ждало правительство Советского Союза. Летом пятьдесят пятого года три геолога, Авдеенко, Елагина и Хабардин нашли вторую кимберлитовую трубку.
Событие важное, и с ним связана довольно занимательная история. Алмаз на тот момент являлся продуктом со статусом государственной важности. Соответственно, все его поиски проходили под грифом «совершенно секретно». Нельзя было открыто сообщать о том, какие результаты дали поиски. Радиограмма в правительство пошла зашифрованная. Геологи оказались с юмором. Они отправили текст: «Закурили трубку мира, табак отличный».
По истечении двух лет с момента открытия месторождение стали активно разрабатывать. Название ему дали простое и звучное – «Мир». Скорее всего, свою роль здесь сыграло и содержание радиограммы. Именно этот источник дал возможность Советскому Союзу заявить о себе на алмазном рынке международного класса.
Выигрышная «Удачная»
Обнаруженный карьер «Удачный» утвердил позиции СССР на мировом алмазном рынке / Фото: jewellerymag.ru
В то же время и в том же году вблизи «Зарницы» геологом Щукиным была обнаружена еще одна трубка. Между обнаружениями этого богатого месторождения и «Мира» прошло всего несколько коротких дней. И это была действительно огромнейшая удача.
В связи со счастливым совпадением вновь открытый карьер получил имя «Удачный». Более того, это месторождение и утвердило позиции СССР на мировом алмазном рынке.
Заключение
Благодаря геологам, посвятившим себя поискам залежей алмазов, СССР стала могущественной державой / Фото: twitter.com
Эти важные находки приносили государству ежегодную прибыль в 1 000 000 000 долларов. Конечно же, промышленность страны резко шагнула вперед. Можно предположить, что такие события, как полет в космос первого человека и доминирующие позиции в области космонавтики в шестидесятых, просто не состоялись бы без описанных находок и тех людей, которые посвятили себя поискам залежей алмаза, тем самым сыграв огромную роль в развитии могучего государства.
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