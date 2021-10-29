10 удивительных фактов из истории, которые изменят отношение к восприятию времени

Елизавета II и Монро родились в один год.
Оканчивая изучение курса истории, студенты нередко сталкиваются с проблемой, что прекрасно знают отдельные факты прошлого, причины и последствия определенных событий, но совершенно не имеют общей картины. Вряд ли кто-то из нас сможет вспомнить, что происходило на всех континентах Земли в тот или иной год, или какие другие события сопровождали знаменитые факты истории, если они не связанные напрямую. В нашей сегодняшней подборке вы можете найти десять подобных занимательных фактов, которые могут изменить ваше отношение к восприятию истории и времени.
1. Мэрилин Монро и королева Елизавета II родились в один и тот же год
Мэрилин Монро и королева Елизавета II.
Мэрилин Монро и нынешняя королева Великобритании обе родились в 1926 году. На фотографии им обеим по 30 лет. Они встретили друг друга на премьере фильма «Битва возле Ла-Платы» в Лондоне. Монро была в тот вечер в сопровождении своего мужа Артура Миллера.
2. Черепаха Гариетта, умершая в 2006 году, лично видела Чарльза Дарвина
В 2006 году умерла черепаха, которая лично встречалась с Чарльзом Дарвином.
Кажется, что времена изучения эволюции животных Чарльзом Дарвином были так далеко, однако большинство из нас застали современника великого ученого. В 1835 году Дарвин посетил Галапагосские острова во время своего кругосветного путешествия. Тогда же он подобрал черепаху Гариетту, перевез в Англию, а оттуда в Австралию, где Гариетта и прожила остаток своей жизни. Когда черепаха умерла, ей было 175 лет.
3. Когда завершилось строительство пирамид в Египте, на земле все еще жили мамонты
Мамонты и пирамиды.
Ученые считают, что мамонты еще были вполне себе живы около 1650 до н.э. — их останки нашли на некоторых российских островах. Знаменитые египетские пирамиды строились в промежутке между 2630 — 2611 до н.э., почти тысячу лет до этого. Что означает, что пока строительство пирамид было в самом разгаре, по земле все еще ходили живые огромные мамонты.
4. К моменту, когда возникла цивилизация Ацтеков, уже несколько лет как работал Оксфордский университет
Цивилизация Ацтеков и университет в Оксфорде.
Цивилизация Ацтеков формировалась вокруг трех городов на территории нынешней Мексики. Дату начала ее существования ученые считают 1428 год, концом же цивилизации стал 1521, когда испанские конкистадоры стали вырезать местное население. До нас сохранилась прекрасная архитектура этого народа и отдельные знания об их культуре.
Дата основания университета Оксфорд в Англии достоверно неизвестна, но есть сведения, которые подтверждают, что в 1096 году уже проводилось обучение в этом университете. А это почти полвека разницы между датой основания ацтекских городов.
5. Анна Франк и Мартин Лютер Кинг были одногодками
Анна Франк и Мартин Лютер Кинг.
Оба Анна Франк и Мартин Лютер Кинг родились в 1929 году, на разных континентах. Анна Франк так и осталась в памяти человечества маленькой девочкой, не сумев пережить холокост во время Второй Мировой Войны. Мартин Лютер Кинг родился в Америке и в 1954 году стал лидером движения по защите прав человека, борясь с дискриминацией, расизмом и сегрегацией. Когда его убили в 1968 году, ему было 39 лет.
6. Когда вымерли последние мамонты, осистой сосне в Калифорнии было уже тысячу лет
Сосна и мамонты.
Осистая сосна из Калифорнии, которая считается старейшим живым неклональным деревом в мире, насчитывает порядке 5067 лет возраста. Она возглавляет список самых старых деревьев на всей земле. Последние мамонты вымерли около 4000 лет назад, ютясь на небольшом острове (о. Врангеля) в Арктическом океане.
7. Когда во Франции еще казнили обезгавливанием, в США уже вышел фильм «Звездные войны»
Казнь на гильотине и фильм *Звездные войны.*
Премьера «Звездных войн» состоялась в США 25 мая 1977 года. С экранов зрителям рассказывались футуристические приключения в космосе, в то время как на земле происходили вполне себе «средневековые» казни: в этом же году Хамида Джандуби стал последним человеком в Европе, казнённым на гильотине. Его казнь произошла во Франции, в марсельской тюрьме «Бометт».
8. Когда NASA достигли Луны, в Швейцарии женщины только-только получили право голоса на выборах
Исследование Луны и права женщин.
Это сейчас Швейцария выглядит одной из самых прогрессивных стран в мире, однако в этой стране до 1971 года женщины не имели права участвовать в голосовании. Для сравнения - в Финляндии таким правом женщины пользовались к тому моменту вот уже 65 лет. В том же 1971 году NASA отправил вездеход на Луну и успешно посадил его на поверхность спутника.
9. На последнюю публичную казнь в Лондоне можно было добраться на метро
Публичная казнь и метро.
Последняя публичная казнь - смерть через повешение - произошла в Лондоне в 1868 году. Пятью годами ранее, в 1863, состоялось открытие первой линии метро в Великобритании. Одна из станций находилась как раз рядом с тюрьмой Ньюгейт, где и произошла последняя казнь.
10. Колизей в Риме построили в то же время, когда было написано Святое Евангелие от Луки
Колизей и библия.
Святое Евангелие от Луки датируется 80-110 годами нашей эры, и во втором тысячелетии в него все еще вносились некоторые правки. В то же время строительство Колизея было окончено как раз к 80 году. Его использовали для гладиаторских боев и он мог вместить 50-80 тысяч зрителей, столько же, сколько и современные большие стадионы.
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