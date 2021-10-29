Елизавета II и Монро родились в один год.

1. Мэрилин Монро и королева Елизавета II родились в один и тот же год

Мэрилин Монро и королева Елизавета II.

2. Черепаха Гариетта, умершая в 2006 году, лично видела Чарльза Дарвина

В 2006 году умерла черепаха, которая лично встречалась с Чарльзом Дарвином.

3. Когда завершилось строительство пирамид в Египте, на земле все еще жили мамонты

Мамонты и пирамиды.

4. К моменту, когда возникла цивилизация Ацтеков, уже несколько лет как работал Оксфордский университет

Цивилизация Ацтеков и университет в Оксфорде.

5. Анна Франк и Мартин Лютер Кинг были одногодками

Анна Франк и Мартин Лютер Кинг.

Сосна и мамонты.

Казнь на гильотине и фильм *Звездные войны.*

8. Когда NASA достигли Луны, в Швейцарии женщины только-только получили право голоса на выборах

Исследование Луны и права женщин.

9. На последнюю публичную казнь в Лондоне можно было добраться на метро

Публичная казнь и метро.

10. Колизей в Риме построили в то же время, когда было написано Святое Евангелие от Луки

Колизей и библия.