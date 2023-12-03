Как правильно выбрать ёлку

Специально для читательниц мы составили гид по «новогодним красавицам». Рассказываем, какие хвойные деревья обладают самым ярким ароматом, и как ухаживать за разными видами елок.







Живую или искусственную — вот в чем вопрос. Каждый декабрь мы встаем перед выбором: достать с балкона искусственную елку или купить новую настоящую, живую. Если устоять перед хвойным запахом кажется невозможным, то все дороги приведут вас к елочным базарам. Когда мы выбираем «елку» на Новый год, имеем ли мы в виду именно это дерево? Ели, сосны, пихты — чаще всего все эти разновидности называются просто и понятно — «елки».



Ель

Сосна

Пихта

Как выбрать?

Действительно, ель — самое популярное новогоднее дерево. Сильный, характерный аромат, симметричные ветки и невысокая стоимость. Но и здесь есть свои минусы: от колючих иголок ели никуда не деться, притом осыпаются они еще быстрее, чем колют. Каждый вид имеет свои особенности. Голубая ель, по сравнению с обычной русской, отличается более густой хвоей с голубоватым оттенком. Датская же елка кроме пушистой хвои может похвастаться более правильной формой кроны. Однако русская ель остается самым экономичным вариантом.Во многом посоревноваться с елью может сосна: иголки у нее не такие колючие, ветки растут вверх (все мы любим новогодние игрушки, так что с этим аргументом поспорить сложно), а хвойный запах гораздо ярче. Сосна не так быстро реагирует на смену температуры, не требует ежедневного ухода. Единственный минус сосны – липкая смола, но, на наш взгляд, это не так уж страшно. Тем более, сосна, в отличие от ели, осыпается гораздо медленнее, поэтому этот вариант однозначно подходит любителям выкидывать праздничные деревья в начале весны.Для тех, кто не планирует расставаться с новогодним настроением и весной, еще больше подойдет пихта. Стоят они еще дольше, чем сосны. Говорят, что она может даже успеть пустить корни. А их иголки по праву считаются самыми яркими и мягкими (в придачу они почти не опадают!). Густая хвоя покрывает ветви, что визуально придает дереву еще более пушистую и правильную форму.Есть несколько советов, которые подойдут абсолютно для любой разновидности новогоднего дерева. Ветки не должны быть слишком тонкими: мало того, что на хрупких ветках не удержатся все любимые новогодние украшения, визуально такое дерево будет гораздо менее объемным и пушистым. При выборе обязательно стоит присмотреться к ободкам на срезе дерева, ярко выраженные ободки означают то, что хвойный покров может очень быстро осыпаться, так и не дождавшись боя курантов.Ель, сосна и пихта требуют соблюдения простых правил ухода. Перед установкой дерева произведите зачистку ствола у среза на 6-7 сантиметров. В подставку с водой вы можете добавить лимонную кислоту с аспирином, соль, сахар, глицин или любое садовое удобрение, такие добавки помогут дереву как можно дольше сохранить свежесть и будут снабжать его дополнительными питательными веществами. Также в подставку можно добавить немного песка: он сохраняет влагу и помогает удержать дерево в вертикальном положении. Сухой теплый воздух сокращает срок жизни срезанного дерева, поэтому старайтесь устанавливать ель вдали от любых обогревательных приборов. Кроме того, дерево необходимо периодически увлажнять, опрыскивая из пульверизатора.