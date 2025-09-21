5 универсальных блюд для всей семьи, которые можно подать на завтрак, обед или ужин

«А что у нас на ужин, завтрак или обед?» - вопросы, с которыми сталкивалась практически каждая хозяйка. Поэтому, во избежание очередного «допроса», мы приготовили замечательную подборку рецептов тех блюд, которые отлично подойдут на каждый день в любое время суток.
1. Роллы с мясом и овощами
Чем хороши роллы с мясом, так это тем, что они гораздо вкуснее и сытнее бутербродов. Ко всему прочему, это блюдо прекрасно подходит как для завтрака, так для перекуса в обед и даже в качестве ужина, если его подать с салатом или овощным гарниром, а также можно с пряным напитком на основе йогурта или кефира.
Ингредиенты:
• Лаваш листовой большой - 1 шт. или лепешки для тортильи – 4 шт;
• Филе куриное – 1 шт;
• Говяжья мякоть – 250 г;
• Перец болгарский красный – 1 шт;
• Огурцы длинные – 1 шт;
• Салат айсберг – 6-8 листочков;
• Масло оливковое;
• Соус барбекю – 2 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Роллы из лаваша с курочкой, говядиной и сочными овощами. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть под холодной проточной водой;
• Срезать всё лишнее;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Сдобрить солью и смесью молотых перцев;
• Влить соус барбекю;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить шесть-семь минут на среднем огне;
• Затем поджаренное мясо выложить на тарелку;
• Овощи вымыть;
• Из перца удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Огурец нарезать кружками средней толщины, а после нарезать из соломкой;
• Листья салата вымыть;
• Просушить;
• Нашинковать;
• Лаваш разделить на четыре равные части;
• На каждый кусочек выложить немного мяса и овощей;
• Распределить начинку равномерно по всем кускам;
• При необходимости ещё немного приправить специями и оливковым маслом;
• Сформировать роллы;
• Обжарить по две-три минуты с каждой стороны на той же сковородке, где готовилось мясо;
• Подать к столу.
2. Макароны с тунцом
Нет ничего проще, чем приготовить пасту. А если сделать её с добавлением консервированного тунца, нежным соусом и ароматными специями – получится ещё вкуснее.
Ингредиенты:
• Спагетти, лапша или макароны твёрдых сортов – 400 г;
• Тунец в банке – 300 г;
• Лук-порей – 1 шт;
• Чеснок – 3 зубка;
• Масло сливочное – 2 ст.л;
• Вино белое сухое – 2 ст.л;
• Сливки жирные – 1,5 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Пряные травы – по вкусу;
• Петрушка свежая – для подачи.
Паста с соусом и тунцом. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Отварить макароны в слегка подсоленной воде до готовности, согласно инструкции на упаковке;
• Затем откинуть на дуршлаг и дать воде стечь;
• Мясо тунца нарезать небольшими кусочками;
• Сдобрить солью, перцем и пряными травами;
• Лук-порей вымыть как следует;
• Затем нарезать тонкими кольцами;
• Чеснок очистить и измельчить;
• Высыпать в глубокую сковородку и обжарить на сливочном масле до лёгкого золотистого цвета;
• Затем добавить вино;
• Выпарить всю жидкость и влить сливки;
• Довести до кипения;
• Выложить обжаренный тунец;
• Аккуратно перемешать и готовить пять-шесть минут;
• Готовые макароны выложить порционно на тарелки;
• Полить сливочным соусом с добавлением тунца;
• Украсить мелко рубленной петрушкой;
• И подать к столу.
3. Салат с запечённым картофелем и рыбкой
Салат с рыбкой. \ Фото: delicious.com.au.
Салат с запечённым картофелем – блюдо, которое с первых же минут становится одним з самых любимых. Хрустящие огурчики, нежнейшее авокадо, слегка копчённая рыбка и сочный шпинат – делают этот салат поистине волшебным на вкус.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 2-3 шт;
• Огурцы хрустящие среднего размера – 6 шт;
• Яйца перепелиные – 8 шт;
• Авокадо спелое крупное – 1 шт;
• Яблоки зелёные хрустящие – 1 шт;
• Листья молодого шпината – 1,5 стакана;
• Лосось подкопченный – 5-6 тонких ломтиков.
Для заправки:
• Лайм крупный – 1 шт;
• Мёд – 2,5 ч.л;
• Горчица в зёрнах 2 ч.л;
• Масло оливковое – 4,5 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Перец молотый чёрный – по вкусу.
Способ приготовления:
• Картошку тщательно вымыть;
• Просушить;
• Замотать в пергамент;
• Выложить на противень;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок минут;
• Затем хорошенько остудить и очистить;
• Нарезать дольками;
• Перепелиные яйца отварить вкрутую;
• Остудить и очистить;
• После нарезать дольками;
• Огурцы нарезать кубиками среднего размера;
• Авокадо очистить;
• Удалить косточку;
• Мякоть нарезать такими же кубиками, как и огурцы;
• Яблоки также нарезать средними кубиками;
• Листья шпината вымыть холодной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• После хорошенько отжать лишнюю влагу;
• Произвольно нарезать;
• Ломтики рыбы нарезать средними кусочками;
• Все ингредиенты выложить в глубокую миску;
• В банке смешать сок лайма, натёртую на мелкую тёрку цедру, мёд, оливковое масло, соль, горчицу и молотый перец;
• Закрыть крышкой и хорошенько потрясти;
• Получившейся смесью заправить салат;
• Аккуратно перемешать и выложить дольки картофеля;
• Ещё раз перемешать;
• Дать блюду настояться пять-семь минут;
• После подать к столу;
• При необходимости досолить.
4. Жареный рис с овощами и яйцами
Жареный рис с овощами и яйцом. \ Фото: pinterest.com.
Из риса можно приготовить не только суп и плов, а и весьма вкусное блюдо с овощами. Оно прекрасно подойдёт для полноценного завтрака, обеда или ужина без особой нагрузки на организм.
Ингредиенты:
• Рис длинный – 1 стакан;
• Яйца – 3 шт;
• Горошек замороженный – 200 г;
• Кукуруза консервированная или замороженная – 1 большая горсть;
• Масло подсолнечное – 4 ч.л;
• Помидоры черри – 6 шт;
• Перец болгарский красный небольшой – 1 шт;
• Соль по вкусу;
• Перец молотый – по вкусу;
• Масло кунжутное – для заправки.
Очень вкусный и рассыпчатый рис с овощами. \ Фото: taste.com.au.
Способ приготовления:
• Рис отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг и хорошенько остудить;
• Затем обжарить одну-две минуты на небольшом количестве масла на сильном огне;
• Выложить в миску;
• Зелёный горошек разморозить;
• Смешать в миске с кукурузой;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать на небольшие дольки;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Овощи выложить в сковороду, где готовился рис, и обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Затем добавить кукурузу с горошком;
• Вбить яйца;
• Приправить солью и перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить пять-семь минут;
• После всыпать отваренный рис;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить на среднем огне около шести минут;
• Перед подачей заправить кунжутным маслом.
5. Пряные драники с грибами
Драники с грибами. \ Фото: twitter.com.
Наверняка жареную картошку с грибами любят многие, но можно пойти другим путём и приготовить это блюдо иначе. Например, сделать вкуснейшие пряные драники, подав их со сметаной и свежей зеленью.
Ингредиенты:
• Яйца крупные – 1 шт;
• Картошка среднего размера – 8 шт;
• Шампиньоны среднего размера – 8-10 шт;
• Лук белый репчатый крупный – 1 шт;
• Мука – 4,5 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сушёные и пряные травы – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Сметана – для подачи;
• Зелёный лук – 3-4 стебля;
• Петрушка свежая – 6-8 веточек.
Картофельные драники с грибами. \ Фото: justarrived.by.
Способ приготовления;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Слегка просушить;
• Натереть на средней тёрке;
• Оставить в миске минут на десять;
• Затем отжать всю жидкость в стакан;
• Дать отстояться пять-семь минут;
• Аккуратно слить жидкость, а осевший на дно крахмал добавить в натёртую картошку;
• Лук натереть на мелкой тёрке;
• Отжать лишнюю жидкость;
• Переложить в миску к картошке;
• Грибы вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Просушить и мелко нарезать;
• Отправить в миску к остальным ингредиентам;
• Вбить яйца;
• Добавить муку;
• Сдобрить солью, перцем и смесью различных трав;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• В глубокой сковороде разогреть небольшое количество подсолнечного масла;
• При помощи большой ложки выложить дранки;
• Обжарить до золотистой корочки со всех сторон;
• Переложить на бумажные полотенца;
• Зелень вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Перед подачей выложить драники на тарелку;
• Посыпать мелко рубленной петрушкой и зелёным луком, и полить сметаной.
