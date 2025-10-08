С нами не соску...
Человек на необитаемом острове оставил одно фото и исчез

Лестница Хайку на отдаленном острове была закрыта для туристов. Путешественник Дайлен Пуа проигнорировал все запреты и исчез, оставив лишь одно фото. Человек на необитаемом острове оставил одно фото и исчез

Дайлен был вполне типичным американским парнем-путешественником. Он накопил немного денег после колледжа и целый год решил посвятить только путешествиям.

Человек на необитаемом острове оставил одно фото и исчез Турист побывал на Ямайке, заехал в Таиланд, посмотрел Европу и под конец своего большого путешествия отправился навестить бабушку. Она жила на острове Оаху. Человек на необитаемом острове оставил одно фото и исчез А на самой окарине острова и стоит та самая Лестница Хайку, довольно интересный исторический объект. Ее устроили еще в 1942 году военно-морские силы США. Человек на необитаемом острове оставил одно фото и исчез 3922 ступени поднимаются на самый верх горы, где ВМС устроили радиовышку. Туристы облюбовали местность в 1987 году, когда армия отсюда ушла. Но в 2013 власти приняли решение площадку закрыть: дорога была ничем не ограничена, у экстремалов не было даже страховки. Человек на необитаемом острове оставил одно фото и исчез Вот сюда и двинулся Дайлен 25 февраля 2015 года. Об этом известно, потому что парень оставил на своей странице запись, написав Лестница в небеса, я иду в удивительный поход Человек на необитаемом острове оставил одно фото и исчез После этого он успел оставить только одну фотографию на странице. Человек на необитаемом острове оставил одно фото и исчез Больше Дайлена никто не видел никогда, но сама фотография, на первый взгляд обычная, привлекла впоследствие внимание полиции. Если приблизить ее, то можно увидеть спрятавшегося в кустах мужчину. Человек на необитаемом острове оставил одно фото и исчез Кто это такой не известно, в этой части острова густые леса, исследовать которые запрещают антропологи. Местные племена никогда не видели белого человека. Поиски Дайлена традиционно возобновляются в феврале каждого года.
Пока ни полиции, ни ВМС США не удалось найти даже следа путешественника.

источник

