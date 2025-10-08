Человек на необитаемом острове оставил одно фото и исчез

Лестница Хайку на отдаленном острове была закрыта для туристов. Путешественник Дайлен Пуа проигнорировал все запреты и исчез, оставив лишь одно фото.



Дайлен был вполне типичным американским парнем-путешественником. Он накопил немного денег после колледжа и целый год решил посвятить только путешествиям.

Турист побывал на Ямайке, заехал в Таиланд, посмотрел Европу и под конец своего большого путешествия отправился навестить бабушку. Она жила на острове Оаху.А на самой окарине острова и стоит та самая Лестница Хайку, довольно интересный исторический объект. Ее устроили еще в 1942 году военно-морские силы США. 3922 ступени поднимаются на самый верх горы, где ВМС устроили радиовышку. Туристы облюбовали местность в 1987 году, когда армия отсюда ушла . Но в 2013 власти приняли решение площадку закрыть: дорога была ничем не ограничена, у экстремалов не было даже страховки.Вот сюда и двинулся Дайлен 25 февраля 2015 года . Об этом известно, потому что парень оставил на своей странице запись, написав Лестница в небеса, я иду в удивительный поход После этого он успел оставить только одну фотографию на странице.Больше Дайлена никто не видел никогда, но сама фотография, на первый взгляд обычная, привлекла впоследствие внимание полиции. Если приблизить ее, то можно увидеть спрятавшегося в кустах мужчину. Кто это такой не известно, в этой части острова густые леса, исследовать которые запрещают антропологи. Местные племена никогда не видели белого человека. Поиски Дайлена традиционно возобновляются в феврале каждого года.Пока ни полиции, ни ВМС США не удалось найти даже следа путешественника.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: