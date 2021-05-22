Как человек продал свою жизнь на eBay, а заодно осуществил все мечты

В сорок с лишним лет Йен Ашер имел в активе неудачную карьеру, нелюбимую работу, развод с женой и, разумеется, начинающийся кризис среднего возраста. Задумавшись о своей жизни, мужчина решил выставить ее на торги. Удивительный лот под названием «ALife4Sale» появился на eBay в 2008 году: дом с мебелью, техника, автомобиль, мотоцикл и заодно - дружеские связи и работа. Предметом торга стала вся жизнь Йена.
Когда британец Йен Ашер переехал в Австралию, он мечтал о новых впечатлениях и приключениях. Однако жизнь на другом континенте оказалась так же скучна, как и прежде: мужчина работал продавцом ковров, имел достаточно средств, чтобы купить дом и наполнить его кучей вещей, женился, однако неудовлетворенность в душе не давала ему радоваться тихим семейным будням. После развода депрессия навалилась на неудавшегося продавца уже серьезно, что заставило Йена полностью пересмотреть свою жизнь.
Необычный лот, выставленный на интернет-аукционе в 2008 году, предлагал купить всю жизнь Йена Ашера
В результате он решил все кардинально поменять, но сжигать имущество не стал, а выставил его скопом на продажу. Описание необычного лота заканчивалось словами: «Хватит с меня такой жизни, мне она больше не нужна». Торги начались с одного доллара, а завершились на сумме 305 тысяч. Это, кстати, было не так уж и много, но в конце концов австралийцу удалось выручить за все, «нажитое непосильным трудом», чуть больше 400 тысяч долларов, и с этим капиталом он смело ринулся в новую жизнь.
Начал он с того, что составил список из ста целей, о которых когда-либо мечтал, и дал себе неделю на осуществление каждой. Итого сто недель, то есть ближайшие два года его новой жизни обещали быть интересными, а дальше… мужчина не задумывался об этом и просто тратил средства на то, чтобы «пожить на полную катушку». В результате он действительно выполнил почти все, что запланировал: совершил забег с быками в Испании, поплавал вместе с белыми акулами в Африке и с китами — в Японии. Увидел все крупнейшие водопады мира, научился управлять самолетом, прошел по Великой Китайской стене, выучил французский язык и совершил ночной прыжок с парашютом. Всего Йен посетил 31 страну на шести континентах. Приехав в Голливуд, он снялся в небольшой роли в кинофильме: «Я еле прошел кастинг, - вспоминает Иен. - Мне задавали кучу вопросов о моих планах на кинокарьеру до тех пор, пока я не поделился с ними своей историей.»
Выполняя свои мечты, Йен снялся в небольшой роли в голливудском фильме «Хранилище»
Рассказывать свою историю ему пришлось и Ричарду Брэнсону – этот крупный предприниматель и один из богатейших людей мира встретился с Йеном в машине по пути в аэропорт – так была поставлена еще одна галочка в списке безумных идей. Хотя мечта собрать в одном месте сразу пять Йенов Ашеров, пожалуй, была самой оригинальной, но и это удалось смелому человеку, сумевшему попрощаться со всей своей жизнью ради мечты.
Главной целью Йена стали путешествия по всему миру
«Ведь эта банальная фраза справедлива: самое сложное — сделать первый шаг. Как только перестаешь размышлять о чем-то, а просто делаешь, все становится гораздо проще. А когда не можешь управлять событиями и теряешь страх, вот тогда-то и происходят самые удивительные вещи.» (Йен Ашер)
С самого начала своих приключений Йен вел блог, который, конечно, пользовался огромной популярностью, а к концу второго года была завершена автобиография «Проданная жизнь». Пункт «Написать книгу» таким образом был тоже выполнен. Очень удачно как раз к тому моменту, как у путешественника стали иссякать средства, компания Disney купила у него права на экранизацию этой книги. На вырученные деньги Йен приобрел небольшой остров в Панаме и построил там дом. Его личная жизнь к тому времени тоже успела наладиться. Объехав весь свет и познакомившись с массой людей, он сумел найти свою половинку, правда в очень необычном месте - в Канаде, катаясь на собачьих упряжках.
В результате за два года человек, продавший свою жизнь, сумел объехать весь свет
«Удивительно, что теперь ко мне подходят незнакомые люди и говорят, что моя история изменила их жизнь. Они составили свои собственные списки целей и живут, чтобы их достичь. Думаю, мир выглядел бы очень здорово, если бы все преследовали свои цели». (Йен Ашер)
Кстати, из ста своих фантазий Йену не удалось выполнить только семь. Например, он так и не смог «научиться во сне понимать, что ты спишь» и не успел «погрузиться на дно океана, чтобы посмотреть на “Титаник”». По его словам, эти дела он решил оставить «на потом» - надо же ведь еще о чем-то мечтать. Сегодня, кажется, он вполне доволен своей жизнь, так что можно сказать, что эксперимент по «перезагрузке» судьбы ему удался
«Жизнь — это опыт: даже если попадается неправильный поворот, она сама выведет тебя к правильной дороге» — Йен уверен, что все в жизни – к лучшему.
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