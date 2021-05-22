Как человек продал свою жизнь на eBay, а заодно осуществил все мечты

Необычный лот, выставленный на интернет-аукционе в 2008 году, предлагал купить всю жизнь Йена Ашера

Выполняя свои мечты, Йен снялся в небольшой роли в голливудском фильме «Хранилище»

Главной целью Йена стали путешествия по всему миру

В результате за два года человек, продавший свою жизнь, сумел объехать весь свет