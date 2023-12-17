Чертов мост в Германии: великий гений архитектора или происки нечистого

Необыкновенной завораживающей красоты мост можно увидеть в одном из старинных дворцовых дендропарков Германии, который носит недвусмысленное название – Чертов мост (мост Ракотцбрюке). Уже не одно столетие это идеальной полуокружности сооружение, созданное из базальтовых колонн, поражает воображение людей своей геометрией, порождая невероятные легенды окутанные мистикой и суевериями, причем не только старинными.
Необыкновенной красоты мост расположен в ландшафтном парке городка Габленц (мост Ракотцбрюке, Германия). | Фото: ferienwohnung-halbendorf.de.
Мост Ракотцбрюке (Rakotzbrücke) – будоражащее воображение людей уникальное сооружение, расположенное на территории красивейшего королевского дендропарка. Он является основной достопримечательностью небольшого саксонского городка Габленц, что в Германии. В далеком 1844 году Фридман Герман Рётшке принял решение разбить на берегу озера Ракоц (Rakotzsee) удивительный парк в английском стиле с красивыми мостами, аллеями, таинственными гротами, пирамидами и искусственными скалами. Для воплощения столь необычных планов в жизнь пришлось завозить базальтовые плиты из Швейцарии и Богемии, ведь такой каменной породы в этих местах не было. И когда возникла потребность соорудить переправу через озеро, находящееся в парке Кромлау, именно этот камень стал основным строительным материалом.
В дворцовом дендрапарке Кромлау создали скалы, гроты и мосты с базальта, а также украсили территорию статуями. | Фото: arttravelblog.ru.
Интересно: Базальт (от лат. basanites — «очень твердый камень») – это первичная магматическая (вулканическая) порода, которая обладает высокой прочностью и стойкостью к воздействию климатических процессов и агрессивных сред. Базальтовый минерал имеет вид пластин или круглых камней, которые отличаются долговечностью и электроизоляционными свойствами.
Несмотря на то, что вход на мост закрыт, находятся экстремалы, которые готовы на все ради эффектного снимка (мост Ракотцбрюке, Германия). | Фото: joinfo.ua.
К сожалению, имя архитектора, создавшего уникальный мост, впоследствии получившего свое красноречивое название – Чертов, до сих пор не известно, но это обстоятельство еще более подогревает слухи и порождает самые невероятные версии того, кто же все-таки спроектировал это гениальное сооружение. А удивляться действительно есть чему, и не столько самой геометрии переправы, учитывая что в те времена именно арочные формы мостов были самые распространенные, сколько тому, какой визуальный эффект это сооружение вызывает.
Острые зубья базальтовых столбов придают сооружению более мистический и жуткий образ (мост Ракотцбрюке, Германия). | Фото: bigpicture.ru.
Какие бы мифы и легенды об этом месте не ходили, но зодчий действительно был гениальным дизайнером, ведь он сознательно создавал образ мистического объекта. Чего только стоят острые разноуровневые фрагменты темно-серых базальтовых пластин, выступающие из воды и суши, обрамляя идеальный полукруг арки. Отражаясь в зеркальной глади водной поверхности эти зловещие каменные зубья даже современным скептикам покажутся происками дьявола, а не обычной опорой.
При определенном текущем уровне воды в озере появляется отражение дуги моста, которые и образовывают идеально правильный круг (мост Ракотцбрюке, Германия). | Фото: forfun.com.
Вдобавок ко всему саму переправу расположили в том месте, где воды озера Ракоц образуют «нужный» текущий уровень, причем конструкция опор помогает поддерживать такое состояние более продолжительное время, нежели это случается в естественных условиях. Именно эта особенность помогает отражать 35-метровый полукруг моста, создавая идеальную окружность, причем независимо от того, с какой точки будут смотреть на это удивительное сооружение.
Оптическая иллюзия, создаваемая конструкцией моста вызывает немало фантастических легенд и преданий (мост Ракотцбрюке, Германия). | Фото: mishka.travel.
Естественно, такие идеальные очертания, не могут не притягивать взор и не вызывать подсознательные ассоциации, которые уносят мысли людей абсолютно в другое измерение. Причем не только в старые времена, когда всему удивительному и непонятному приписывали дьявольское происхождение, придумывая самые невероятные версии и объяснения.
Находятся отчаянные любители мистики, который в такой способ желают обрести сверхъестественные силы (мост Ракотцбрюке, Германия). | Фото: joinfo.ua.
Даже сейчас многие любители всего мистического считают, что это врата в другое измерение, наделяющие людей сверхъестественными способностями. А для получения такого дара стоит лишь проплыть в полнолуние под мостом в какой-либо лодке, не вглядываясь в свое отражение в ночных водах и не прикасаясь к ним руками. Никто так достоверно и не знает, открылись ли новые способности у экстремалов, которые решились на столь отчаянный шаг, но как стало известно редакции Novate.Ru, весьма плачевная участь постигла двух шведских туристов, которые пропали без вести в районе этого моста.
Такая нереальная красота завораживает и вызывает восхищение (мост Ракотцбрюке, Германия). | Фото: pinterest.com.
Еще более неправдоподобную версию строительства этой идеальной и красивой переправы выдвинули жители этих мест после того, как в 1860 г. впервые увидели мост. Их мистическая легенда гласит, что никому не известный зодчий решил создать великое творение, после которого о нем заговорил бы весь мир.
На данный момент функция моста только декоративная, нарушившим запрет грозит административный штраф. | Фото: linktoiam.tumblr.com.
Чтобы получить желаемый результат он решил попросить поддержку у самого дьявола, заключив с ним договор. По его условиям нечистый помогает ему проектировать и сооружать невиданной красоты мост, а архитектор обязан рассчитаться за это душой человека, который первым по нему пройдет. Но как водится, после окончания строительства изворотливый мастер оказался хитрее и вместо ни в чем не повинного бедолаги пустил на мост собаку. Дьявол разгневался и бросился в воду, сделав так, чтобы имя творца никто и никогда не узнал. Вот последнее как раз происходит на самом деле, ведь несмотря на то, что мост создавался относительно недавно, имя таинственного зодчего узнать так и не удалось.
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