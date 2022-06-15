Архивные фотографии журнала «Life», закулисье жизни американского модельного агентства конца 40-х

Будни американского модельного агентства 1948 года.
Документальная подборка фотографий из архива американского журнала «Life» - уникальная возможность не только заглянуть в недалёкое прошлое, но и посмотреть на закулисную жизнь моделей конца сороковых годов двадцатого века, работа которых, прежде всего, заключалась в продаже демонстрирующей ими одежды, а не попытках продать свои красивые «мордашки» в погоне за мировой славой…
Благодаря такому уходу, ножки модели всегда будут выглядеть прекрасно.
Встреча с поставщиками и заказчиками.
Пришло время перекусить.
Романтический вечер.
Модели тоже любят пошутить.
Согласование заказа.
Утверждение костюмов к показу.
Приём звонков и выполнение поручений.
За работой.
Игры с ребёнком никто не отменял.
Идеальная пара.
Эти монохромные снимки рассказывают о том, как жили американские манекенщицы до того, как началась эра современных супермоделей, чья карьера сложилась иначе, подарив девушкам уникальную возможность объездить весь свет, блистая на обложках глянцевых журналов. Ведь в 40-е годы, работа моделью была весьма туманна. Особы прекрасного пола чаще всего выполняли роль манекенов для примерки одежды и актрис, которым приходилось разыгрывать спектакли перед заказчиками, а всё потому, что их основная работа заключалась, прежде всего, в продаже костюмов, и совсем не подразумевала всемирную известность...
Принимая ванну после долго трудового дня.
Распорядок дня.
Дневной рацион.
Украшения платья вручную.
Утро перед работой.
По дороге на работу.
Вживаясь в образ...
Последние штрихи.
После обеда.
В кинотеатре.
Закулисная жизнь моделей.
Смелый и достаточно откровенный снимок.
Коллективный снимок.
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