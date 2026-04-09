Шторки,монеты и оплетка руля : как тюнинговали машины в СССР

Советский автопром никогда не страдал от избыточного разнообразия модельных рядов, поэтому выделиться из толпы на стоковой машине было попросту невозможно. Так начал зарождаться гаражный тюнинг - ручки КПП украсились розочками, а рули запестрели диковинной оплёткой.
Фары
Светотехника стала первой деталью, с которой советские автолюбители начали проводить свои опыты.
Сиденья
Это сейчас почти на каждом сиденье есть подогрев и миллион направлений регулировки. Раньше приходилось радоваться факту наличия просто сиденья в салоне. Поэтому удобство посадки полностью ложилось на плечи водителя. Два самых популярных апгрейда – это массажные и меховые накидки.
Ручка КПП
Живописный цветок вместо стандартной ручки КПП – наверное, самый распространённый элемент тюнинга советской эпохи. У самых оригинальных водителей вместо узорчатого набалдашника из оргстекла на рычаге красовались «насекомые в янтаре», добросовестно пойманные и залитые эпоксидной смолой самими же автолюбителями. Что самое интересное, никакой функциональности такая ручка не прибавляла, а наоборот, была менее удобной, чем стандартная.
Руль
Рулевое колесо на советских легковушках традиционно было довольно тонким и не удобным для хвата. На заводах эту проблему проблемой не считали, поэтому справляться водителям снова приходилось своими силами. Руль оплетали всем, чем придётся: лентами из распоротого полихлорвинилового шланга, обычной изолентой, разноцветной проволокой и даже шкурками пушных зверей.
Стёкла
Во времена СССР о затемнении стёкол ничего не знали, а заводская тонировка была утопией. Самостоятельно затемнить интерьер помогали шторки, вроде тех, что устанавливаются на современные автомобили представительского класса. Шторки вешались на заднее стекло, на стёкла задних и даже передних дверей. Те, кому не хватало домашнего уюта, не стеснялись украшать стёкла бахромой. Лобовое стекло тоже не оставляли без внимания. Уже в конце перестройки советская валюта вместе с копеечными монетами сильно обесценилась. Чтобы «было куда деть» металлические накопления, монеты обильно вставлялись под уплотнитель ветрового стекла. Вместе с тем родилось и поверье, что такой тюнинг благоволит обогащению водителя.
Брызговики и отражатели
Из-за грязных дорог большую популярность набрали брызговики (ваш престиж удваивался, если на брызговике была надпись латиницей или лого иностранной марки). Неразрывно с брызговиками шли катафоты: чем больше отражателей на брызговике, тем лучше. Впрочем, катафоты можно было крепить и прямо к кузову или бамперам – при умелом использовании они выгодно скрывали ржавчину.
Наклейки
В техническом плане наклейка – самый простой тюнинг. Если сегодня модники обвешивают свои машины стикерами с логотипами производителей спортивного автомобильного оборудования, в Советском Союзе клеили всё, что клеится. Большой популярностью пользовались переводные наклейки с овальными фотографиями известных певиц или актрис. А в силу непробиваемого железного занавеса особенно престижными были наклейки «SU», которые выдавались при пересечении автомобилем границы Советского Союза.
Свежие комментарии