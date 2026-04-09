Шторки,монеты и оплетка руля : как тюнинговали машины в СССР

ФарыСветотехника стала первой деталью, с которой советские автолюбители начали проводить свои опыты.Изначально замена фар была продиктована насущной необходимостью: заводские фары часто были плохо загерметизированы, и внутрь попадала влага со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кто мог достать фары, сразу же их менял. Кто не мог – накапывал внутрь немного тормозной жидкости, которая абсорбировала влагу и избавляла от проблем. Фары, к тому же, приобретали нестандартный оттенок. Многие пытались «защитить» фары с помощью специальных или самодельных сеток, на фарах УАЗов можно было увидеть металлические заслонки как у военных. Верхом автомобильного пижонства считалось заиметь комплект противотуманных фар. Стоили они дорого, да и достать их было непросто. Наиболее модными были не круглые, а прямоугольные фонари, как на раллийных машинах. У самых крутых дело не ограничивалось парой фонарей характерного жёлтого цвета – можно было встретить автомобили и с четырьмя, и с шестью передними противотуманками.