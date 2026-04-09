Шторки,монеты и оплетка руля : как тюнинговали машины в СССР

Советский автопром никогда не страдал от избыточного разнообразия модельных рядов, поэтому выделиться из толпы на стоковой машине было попросту невозможно. Так начал зарождаться гаражный тюнинг - ручки КПП украсились розочками, а рули запестрели диковинной оплёткой.




Фары

Светотехника стала первой деталью, с которой советские автолюбители начали проводить свои опыты.
Изначально замена фар была продиктована насущной необходимостью: заводские фары часто были плохо загерметизированы, и внутрь попадала влага со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кто мог достать фары, сразу же их менял. Кто не мог – накапывал внутрь немного тормозной жидкости, которая абсорбировала влагу и избавляла от проблем. Фары, к тому же, приобретали нестандартный оттенок. Многие пытались «защитить» фары с помощью специальных или самодельных сеток, на фарах УАЗов можно было увидеть металлические заслонки как у военных. Верхом автомобильного пижонства считалось заиметь комплект противотуманных фар. Стоили они дорого, да и достать их было непросто. Наиболее модными были не круглые, а прямоугольные фонари, как на раллийных машинах. У самых крутых дело не ограничивалось парой фонарей характерного жёлтого цвета – можно было встретить автомобили и с четырьмя, и с шестью передними противотуманками.

Сиденья

Это сейчас почти на каждом сиденье есть подогрев и миллион направлений регулировки. Раньше приходилось радоваться факту наличия просто сиденья в салоне. Поэтому удобство посадки полностью ложилось на плечи водителя. Два самых популярных апгрейда – это массажные и меховые накидки.
Эти аксессуары далеко не изжили себя и всё ещё нередко встречаются в салонах старых автомобилей.

Ручка КПП

Живописный цветок вместо стандартной ручки КПП – наверное, самый распространённый элемент тюнинга советской эпохи. У самых оригинальных водителей вместо узорчатого набалдашника из оргстекла на рычаге красовались «насекомые в янтаре», добросовестно пойманные и залитые эпоксидной смолой самими же автолюбителями. Что самое интересное, никакой функциональности такая ручка не прибавляла, а наоборот, была менее удобной, чем стандартная.

Руль

Рулевое колесо на советских легковушках традиционно было довольно тонким и не удобным для хвата. На заводах эту проблему проблемой не считали, поэтому справляться водителям снова приходилось своими силами. Руль оплетали всем, чем придётся: лентами из распоротого полихлорвинилового шланга, обычной изолентой, разноцветной проволокой и даже шкурками пушных зверей.

Стёкла

Во времена СССР о затемнении стёкол ничего не знали, а заводская тонировка была утопией. Самостоятельно затемнить интерьер помогали шторки, вроде тех, что устанавливаются на современные автомобили представительского класса. Шторки вешались на заднее стекло, на стёкла задних и даже передних дверей. Те, кому не хватало домашнего уюта, не стеснялись украшать стёкла бахромой. Лобовое стекло тоже не оставляли без внимания. Уже в конце перестройки советская валюта вместе с копеечными монетами сильно обесценилась. Чтобы «было куда деть» металлические накопления, монеты обильно вставлялись под уплотнитель ветрового стекла. Вместе с тем родилось и поверье, что такой тюнинг благоволит обогащению водителя.

Брызговики и отражатели

Из-за грязных дорог большую популярность набрали брызговики (ваш престиж удваивался, если на брызговике была надпись латиницей или лого иностранной марки). Неразрывно с брызговиками шли катафоты: чем больше отражателей на брызговике, тем лучше. Впрочем, катафоты можно было крепить и прямо к кузову или бамперам – при умелом использовании они выгодно скрывали ржавчину.

Наклейки

В техническом плане наклейка – самый простой тюнинг. Если сегодня модники обвешивают свои машины стикерами с логотипами производителей спортивного автомобильного оборудования, в Советском Союзе клеили всё, что клеится. Большой популярностью пользовались переводные наклейки с овальными фотографиями известных певиц или актрис. А в силу непробиваемого железного занавеса особенно престижными были наклейки «SU», которые выдавались при пересечении автомобилем границы Советского Союза.

