5 стереотипов о советских женщинах, которые прочно засели в головах

Советские женщины. \ Фото: zona.media.

1. Миф первый: женщины советской эпохи не следили за модой

Советская мода базировалась на удобстве и простоте. \ Фото: pinimg.com.

На сомом деле, советские женщины были теми ещё модницами. \ Фото: telegra.ph.

2. Второй миф: семья на первом месте, карьера как-нибудь потом

В советские времена семья была на первом месте. \ Фото: bing.com.

Несмотря ни на что, про карьеру женщины также не забывали. \ Фото: bing.com.

3. Миф третий: вредные привычки – удел мужчин

Не только мужчины, а и женщины имели вредные привычки. \ Фото: google.com.

4. Миф четвёртый: советские женщины были серыми мышками

Советские женщины никогда не были серыми мышками. \ Фото: bing.com.

Не поврите, но наши мамы ещё тогда любили экспериментировать с яркими тенями и не только. \ Фото: vatnikstan.ru.

5. Миф пятый: советские женщины были сильными и бесчувственными

Несмотря на всю стойкость духа, советские женщины также нуждались в заботе и любви. \ Фото: boom.ms.