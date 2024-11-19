5 стереотипов о советских женщинах, которые прочно засели в головах

Советская эпоха достаточно давно позади, а вот стереотипы о былых временах, всё ещё дают о себе знать. В большинстве случаев — все они связаны с модой, красотой и вредными привычками, неприсущими женщинам. Что же, давайте разбираться, так ли всё было на самом деле, или за подобными утверждениями стоят чьи-то злые умыслы.
Советские женщины. \ Фото: zona.media.
Стоит ли говорить о том, что институт семьи и брака действительно высоко ценился в Советском Союзе и считался краеугольным камнем общества. Государство придавало огромное значение важности этим аспектам, поскольку они считались необходимыми для его стабильности и процветания. Также в советские времена важно было иметь детей, уделять особое внимание продолжению рода и росту численности населения, при этом семья рассматривалась как средство социализации и привития коммунистических ценностей молодому поколению.
Что же касается женщин, то в Советском Союзе они имели доступ ко многим основным правам и свободам, включая право на образование и труд. В глазах закона женщины считались равными мужчинам, соответственно, активно поощрялись к получению высшего образования и профессиональной карьере. Однако социальные нормы и гендерные роли по-прежнему играли значительную роль в формировании жизни и опыта советских женщин. От них часто ожидали, что они будут выполнять традиционные роли жён и матерей, одновременно работая полный рабочий день. Советские дамы также должны были скромно одеваться и поддерживать установленный уровень стандартов женской красоты.
1. Миф первый: женщины советской эпохи не следили за модой
Советская мода базировалась на удобстве и простоте. \ Фото: pinimg.com.
В советское время женская мода находилась под сильным влиянием социалистических идеалов равенства, поэтому, в первую очередь ориентировалась на практичность и функциональность, а не на популярные тенденции, навеянные западом. Одежда разрабатывалась так, чтобы быть удобной и долговечной, и часто отличалась минималистской и утилитарной эстетикой, с акцентом на простоту и комфорт. Широко использовались такие ткани, как хлопок, шерсть, лён и синтетика.
На сомом деле, советские женщины были теми ещё модницами. \ Фото: telegra.ph.
Женский гардероб, как правило, состоял из платьев, юбок и блузок, при этом основное внимание уделялось практичности и функциональности, а не стилю или моде, поэтому практически все вещи были нейтральных цветов, таких как серый, коричневый, зелёный и синий. Тем не менее большинство женщин СССР в какой-то степени следовали моде, несмотря на ограничения социалистической идеологии и ограниченные ресурсы. Поэтому многим советским женщинам часто приходилось шить себе одежду самостоятельно или перешивать старую. Это объяснялось тем, что в СССР мода и стиль были строго регламентированы, поскольку основное внимание уделялось простоте и практичности, а не выражению индивидуального вкуса или креативности. В результате многие женщины обратились к не только к шитью, а вязанию на спицах и другим видам рукоделия, чтобы создавать уникальную и персонализированную одежду, украшения и другие аксессуары. Всё это послужило творческой отдушиной и способом выразить свою индивидуальность в рамках ограничений советской моды.
2. Второй миф: семья на первом месте, карьера как-нибудь потом
В советские времена семья была на первом месте. \ Фото: bing.com.
В Советском Союзе особое внимание уделялось традиционным ценностям гендерных ролей, и ожидалось, что женщины будут ставить свою роль жены и матери превыше всего остального. Государство активно продвигало идею о том, что главная задача женщины — заботиться о своей семье и воспитывать детей. Это означало, что большинство дам вряд ли сломя голову понесётся делать карьеру или получать высшее образование, а скорее сосредоточит внимание на домашних обязанностях и материнстве. Правительство активно поощряло женщин к вступлению в брак и рождению детей, и им часто предоставлялся отпуск по беременности и родам. В результате многие женщины в Советском Союзе ставили семью выше карьеры, часто жертвуя своим профессиональным ростом и потенциалом, ради выполнения возложенных на их плечи обязанностей.
Несмотря ни на что, про карьеру женщины также не забывали. \ Фото: bing.com.
Несмотря на то, что в Советском Союзе уделялось особое внимание семье и быту, безусловно, были женщины, которые ставили свою карьеру и профессиональные устремления выше других аспектов собственной жизни. Они часто упорно трудились, чтобы преодолеть социальные и гендерные барьеры, достигая при этом более высокого уровня образования и профессионального успеха. Некоторые женщины даже занимали видные посты в советском правительстве и в различных отраслях промышленности, например, в области науки, техники и руководства. Однако важно отметить, что большинство дам по-прежнему ставили семью превыше всего остального, а число женщин, сосредоточенных на карьере, было относительно невелико.
3. Миф третий: вредные привычки – удел мужчин
Не только мужчины, а и женщины имели вредные привычки. \ Фото: google.com.
Неверно утверждать, что вредные привычки были только у мужчин времён СССР. Тем не менее определённые виды поведения, такие как пьянство и курение, были более распространены среди мужского населения. На самом деле, некоторые исследования показали, что женщины в Советском Союзе употребляли алкоголь чаще, чем женщины в западных странах. В целом, несправедливо создавать стереотипы и обобщать поведение и привычки всего населения по признаку пола, потому, как и те, и другие имели пристрастие как к сигаретам, так и спиртному.
4. Миф четвёртый: советские женщины были серыми мышками
Советские женщины никогда не были серыми мышками. \ Фото: bing.com.
Макияж и красота для женщин в Советском Союзе часто характеризовались акцентом на естественную красоту и простоту. Государство пропагандировало идею о том, что женщины должны быть сильными и способными, а не подчёркивать внешность, поэтому чрезмерный макияж и сложные укладки не поощрялись. Косметику и другие косметические средства было трудно приобрести из-за дефицита, следовательно, многие женщины предпочитали более скромный и естественный образ. Некоторые наносили базовый тональный крем, слегка подкрашивали глаза и губы. Причёска, как правило, представляла собой нечто среднее между короткими стрижками и длинными волосами, собранными в пучки или хвосты.
Не поврите, но наши мамы ещё тогда любили экспериментировать с яркими тенями и не только. \ Фото: vatnikstan.ru.
Но в шестидесятых-семидесятых годах, в эпоху Хрущёва и Брежнева, макияж советских женщин характеризовался акцентом на яркие цвета и драматические стили. Обычно использовалась подводка для глаз и яркие тени для век синих, зелёных и фиолетовых оттенков, а румяна часто наносились достаточно плотно и обильно. Что же касается губной помады, то часто использовались ярко-красные или оранжевые тона. Блёстки и другие украшения обычно использовались в вечерних нарядах и для особых случаев. Причёски также пестрили своим разнообразием, привлекая внимание с первых секунд. Так что, как бы там ни было, а советские женщины были те ещё яркие модницы, ловко кружащие головы мужчинам.
5. Миф пятый: советские женщины были сильными и бесчувственными
Несмотря на всю стойкость духа, советские женщины также нуждались в заботе и любви. \ Фото: boom.ms.
В советские времена большое внимание уделялось роли женщин как сильных, трудолюбивых и жизнестойких личностей. Дамы активно привлекались к трудовой деятельности. Кроме того, было много примеров того, как они занимали важные должности в промышленности и армии и вносили значительный вклад в развитие советского общества. Однако важно также отметить, что жизнь в Советском Союзе, независимо от пола, часто была суровой и трудной, что, возможно, привело к определённому уровню сдержанности, серьёзности и некой суровости. Несмотря на акцент на силе и жизнестойкости, у советских женщин также были эмоциональные потребности и желания, как и у дам в любом обществе. Они любили свои семьи и друзей, поддерживая как с ними, так и с родственниками тесные связи. Ко всему прочему, советским женщинам не чуждо было проявлять слабость и эмоции, они иногда плакали, чувствуя себя максимально уязвимыми.
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