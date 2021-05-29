Защита от мошенников и еще 4 причины, почему нужно забирать чек на кассе

Чек является официальным документом, который хранит важную информацию не только о товаре и магазине, но также о покупателе.

Однако многие люди предпочитают оставлять его на кассе или выбрасывать в ближайшую урну, чтобы не захламлять кошелек, карманы или сумку «ненужными бумажками».

Мы рассказываем, почему так нельзя поступать, и зачем в будущем может пригодиться чек.

Причина 1: Проверка

Чек нужно проверять, не отходя от кассы.

Первая причина, по которой чек всегда нужно забирать – это проверка. Нередко происходят ситуации, когда кассир – нечаянно или специально – пробивает один и тот же товар несколько раз. Особенно часто это случается вечером в конце смены, так как сотрудники супермаркетов работают по 12 часов, обычный человеческий фактор.

Нельзя быть застрахованным и от путаниц с ценниками, которые регулярно возникают в больших супермаркетах, магазинах одежды и обуви и прочих торговых точках. Одна продукция может продаваться со скидкой, а на второй сотрудники просто не успевают менять ценники, в то время как на кассе товар пробивается уже по новой цене. Вот так и получается, что вы решили купить себе джинсы за 3000, а заплатить пришлось 3500. Конечно, деньги можно потребовать обратно, но только если с собой будет чек.

Причина 2: Получение кэшбека

За некоторое покупки можно получить кэшбек.

Кэшбек представляет собой льготные условия, на основании которых покупатель может частично вернуть финансовые средства, потраченные на товар, при помощи QR-кода, указанного на чеке. С одной стороны, получение кэшбека является эффективным маркетинговым ходом, благодаря которому различные компании успешно продвигают свою продукцию, но с другой стороны – это возможность отлично сэкономить на повседневных покупках. Раньше вернуть часть денег можно было только при оформлении заказа в интернет-магазине, но сейчас существует множество ресурсов, которые позволяют получать дополнительные скидки на товары из обычных магазинов.

Чтобы получить кэшбек, нужно совершить несколько действий:

• Скачать в Play Market или App Store специальное приложение на телефон и зарегистрироваться.

• Купить любую продукцию, которая попадает под программу возврата финансовых средств.

• Сохранить чек и при помощи телефона отсканировать указанный на нем QR-код.

• Подождать три-пять дней, пока сервис загрузит, обработает и проверит все данные покупки.

• Если проблем с чеком не возникает, скидка автоматически начисляется на счет в вашем личном кабинете.

Люди, которые впервые сталкиваются с кэшбеками, не верят в получение скидки за сохраненные чеки, даже испытывают некоторое недоумение. Однако после того, как производители несколько раз начисляют бонусы на личный счет покупателя, отношение к таким программам быстро меняется.

Причина 3: Возврат денег, если качество вещи вас не устраивает

Предоставив чек на кассе, можно обменять товар или вернуть деньги.

Если у покупателя сохранился на руках чек, он имеет право вернуть в магазин приобретенную вещь или обменять по причине того, что она не подошла. Исключением являются средства личной гигиены (зубные щетки, нижнее белье, расчески), товары по уходу за детьми, бытовая химия, ювелирные изделия с драгоценными камнями, парфюмерия, косметика и так далее. Согласно закону о защите прав потребителей, покупатель может вернуть товар в магазин и без наличия чека, но в этом случае процесс будет длительным, так как необходимо будет предъявить доказательства, что покупка была совершена именно в этом магазине. Ими могут служить: гарантийный талон, свидетельские показания, штрихкод на товарной упаковке, дубликат чека, который хранится у продавца. Самым сложным будет вернуть некачественный товар, так как ни один магазин не захочет признавать, что на его прилавках присутствует бракованная продукция.

Обратите внимание: Товар нельзя будет вернуть, если на нем есть повреждения, отсутствуют ярлыки, комплектация неполная (например, нет коробки).

Причина 4: Учет личных финансов

Чеки помогают вести учет расходов.

Финансовая грамотность – очень важный навык в современном мире, и речь идет не только о работе или бизнесе, но и о повседневной жизни. Как гласит одно из самых главных банковских правил, если в финансовых делах царит порядок, то он присутствует и во всем остальном. Основными компонентами ведения учета личных финансов являются следующие:

• Учет доходов и расходов.

• Оптимизация расходов.

• Планирование доходов и расходов.

С доходами все просто, так как большинство людей живет исключительно на зарплату и не имеет дополнительного заработка. С расходами все не так просто. Если не следить за ними и не вести учет, 20% честно заработанных финансовых средств канет в Лету – вы просто не сможете вспомнить, куда их потратили. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо выяснить, что вы покупаете. Можно скачать специальное приложение на телефон и вносить туда все траты за день. Но без чеков это сделать не получится, так как редко получается удержать в голове стоимость всех покупок. Придя домой после восьми часов, проведенных в офисе, вы вряд ли вспомните, во сколько вам обошелся утренний кофе и десерт (если только вы постоянно не делаете один и тот же заказ).

Причина 5: Защита от мошенников

Мошенники могу воспользоваться вашим чеком, чтобы украсть товар в магазине.

Оказывается, чек, отправленный в мусорное ведро в магазине, может пригодиться мошенникам. Многие удивленно приподнимут бровь в немом вопросе: «Какой вред могут нанести аферисты, если у них в наличии будет один лишь клочок бумаги»? А если это чек не из магазина, а об оплате мобильного телефона через банкомат? На таких документах уже указан номер телефона, а также последние четыре цифры карты, поэтому установить владельца через специальные программы – лишь дело техники. Проходит совсем немного времени и человеку поступает звонок из якобы службы поддержки. «Сотрудник банка» просит уточнить личные данные и человек, без задней мысли, отвечает на все вопросы. Или другой сценарий: но телефон приходит сообщение со стандартным текстом о блокировке карты и той же просьбой. Наивность и легкомыслие заставляет нас выложить аферистам всю необходимую им информацию, а через несколько дней на карте уже не остается денег.

Также существуют виды мошенничества, которые не наносят прямого вреда покупателю. Например, аферист может взять в магазине те же товары, что и вы, снять с нее защитные магниты и спокойно пройти через кассу. Если на выходе его остановит охранник и начнет задавать вопросы, мошенник просто предъявит ваш чек, где значится «купленный» им товар.

Аферисты редко оставляют себе вещи, украденные таким образом. Чаще всего они приносят их на следующий день в магазин и говорят, что товар бракованный/не подошел/разонравился и так далее. согласно Закону о правах потребителей, о котором мы упоминали выше, продавцу ничего не останется, как вернуть мошеннику деньги. Однако здесь есть подвох: если вещь была оплачена с помощью карты, то финансовые средства будут перечислены на карту покупателя, а аферист останется ни с чем.