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Как предотвратить грибковые заболевания у комнатных растений

Уход за домашним растением включает в себя много этапов, но один из самых важных — это предотвращение или же борьба с уже имеющимися грибковыми заболеваниями.

Из-за искусственно повышенной сухости или, напротив, чрезмерной влажности у домашних цветов нередко появляется чёрная ножка. Чтобы предотвратить это, а заодно подкормить растение полезными веществами, дайте им всего 1 ч.

л. куркумы!

Как предотвратить грибковые заболевания у комнатных растений

На 1 л воды добавляется 1 ч. л. куркумы и 100 мл молока. Перемешайте, процедите и полученным раствором поливайте домашние цветы, как обычно.

Как предотвратить грибковые заболевания у комнатных растений
Данным средством можно обрабатывать растения каждые 2 недели (если растение давно не цветёт) или 1 раз в месяц в качестве профилактики. Куркума давно зарекомендовала себя как эффективный, натуральный защитник и борец с грибковыми заболеваниями. Кроме того, она содержит множество полезных компонентов, которые также можно рассматривать как подкормка для домашнего цветка.

Как предотвратить грибковые заболевания у комнатных растений

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уход