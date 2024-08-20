Как вырастить клубнику в ПЭТ бутылках

Если у вас нет свободного участка земли для высадки плантации клубники, вы можете разводить ее в горшках. Для этого нужно просто найти хорошо освещенное место, подойдет даже балкон.

Современные ремонтантные сорта клубники прекрасно растут в неблагоприятных условиях, и при этом дают урожай уже через несколько месяцев.

Процесс выращивания клубники

Саженцы клубники;пластиковые бутыли 5-6 л;плодородная почва;шнур.Саженцы клубники можно купить, выкопать из уже растущей плантации, или сформировать на усах уже имеющихся кустов. В последнем случае берем полиэтиленовую пленку, набираем на нее немного грунта, и кладем колечко банана. Затем прикладываем к банану ус с зарождающимся кустиком.После этого подгибаем пленку, и заматываем ее ниткой. Листья при этом должны остаться снаружи.Таким образом, получаются мешочки, в которых за 2 недели формируется корешок.Для высадки клубники разрезаем ПЭТ бутыли пополам. Паяльником в них прожигаются дренажные отверстия. Также нужно сделать по два отверстия для подвешивания. В них пропускается шнур. То есть, в дело идет и низ и горловина бутыли.Готовые горшки подвешиваются на стойку или стену. Место обязательно должно хорошо освещаться, так как в тени клубника особо не растет. Горшки заполняются грунтом.Затем в почву высаживается клубника. Если вы делали саженцы на усах, то отрезайте их от кустов непосредственно перед посадкой. После высадки поливаем клубнику, и оставляем ее в покое. Периодически проливаем почву по мере просыхания грунта.Через 3,5 месяца, при использовании ремонтантного сорта плодоносящего по несколько раз в году, можно уже будет собрать первую клубнику.После урожая обязательно внесите удобрения в почву, чтобы заложить все необходимое для формирования следующих ягод.