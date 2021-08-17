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9 самых странных предложений, которыми можно воспользоваться в барах и ресторанах по всему миру

9 самых странных предложений, которыми можно воспользоваться в барах и ресторанах по всему миру

Тату за гамбургер.

Отправляясь в путешествие, как правило, хочется познакомиться и с местной кухней. Поэтому посещение местных кафе и ресторанов становятся неотъемлемой частью туристической программы. При этом мало кто знает о том, что во многих заведениях общепита предлагают весьма интересные и приятные «плюшки» для посетителей. Правда, для того, чтобы их получить, необходимо соответствовать определённым требованиям или выполнить определённые условия.

1. Бутылка за косичку


9 самых странных предложений, которыми можно воспользоваться в барах и ресторанах по всему миру

Странное предложение: бутылка за косичку.

Бруклинский бар, который предоставляет бесплатную выпивку, если клиент разрешит отрезать ему косичку. Прическа с хвостиком нравятся далеко не всем. Поэтому в одном из бруклинских баров начали предлагать необычную услугу. Каждому клиенту, который даст отрезать себе хвостик, бар бесплатно предлагает «полную бутылку выпивки».

2. Бесплатная еда! Только для красоток


9 самых странных предложений, которыми можно воспользоваться в барах и ресторанах по всему миру

Странное предложение: бесплатная еда только для красоток.

Китайский ресторан, который обещает бесплатную еду красоткам.В ресторане в центре Китая предлагается бесплатное питание наиболее привлекательным клиентам. Руководство «Чеджу», корейской закусочной в Чжэнчжоу, утверждает, что 50 самых красивых клиентов каждый день могут не расплачиваться по своему счету.
Кандидаты на бесплатный обед оцениваются группой местных пластических хирургов.

3. Скидка для двойников и близнецов


9 самых странных предложений, которыми можно воспользоваться в барах и ресторанах по всему миру

Странное предложение: скидка для двойников и близнецов.

Тем, кто удивительно похож на кинозвезду, стоит отправляться в Not a Burger Stand. Этот семейный ресторан в городе Бербанк, штат Калифорния предлагает бесплатно пообедать не только двойникам, но и людям, которые хорошо копируют одежду и манеру держаться кинозвезд.

4. Еда за обнимашки


9 самых странных предложений, которыми можно воспользоваться в барах и ресторанах по всему миру

Странное предложение: еда за обнимашки.

Бесплатная еда в McDonald`s взамен на объятия. В течение двух недель в 2015 году случайно выбранные клиенты в ресторанах McDonald`s могли не платить за еду. Все, что им было нужно, это обнять кого-то другого или позвонить близкому человеку и сказать что-то приятное. Это была часть акции к Дню Святого Валентина.

5. Бесплатный напиток клиентам в Google Glass


9 самых странных предложений, которыми можно воспользоваться в барах и ресторанах по всему миру

Странное предложение: бесплатный напиток клиентам в Google Glass.

Бар в Сан-Франциско, раздающий бесплатный напиток клиентам в Google Glass. В 2014 году владельцы очков Google Glass могли получить один бесплатный напиток в Hotel Stanford, бутике-отеле в Ноб Хилл. Стоит отметить, что большинство учреждений запретили ношение Google Glass на своей территории, опасаясь несанкционированной записи.

6. Бесплатный шот для влюблённых


9 самых странных предложений, которыми можно воспользоваться в барах и ресторанах по всему миру

Странное предложение: бесплатный шот для влюблённых.

Бар, предоставляющий бесплатный шот тем, кто пришел на свидание. Наверняка каждый прекрасно знает, как неудобно и неестественно себя чувствуешь на первом свидании. Поэтому бар Alphaville в городе Бушуик решил предоставить людям, приходящим на свидание, по бесплатному шоту, чтобы разрядить атмосферу.

7. «Субмарина» для Мюррея


9 самых странных предложений, которыми можно воспользоваться в барах и ресторанах по всему миру

Странное предложение: бесплатный сэндвич для Билла Мюррея.

Ресторан, который предлагает бесплатный сэндвич «Субмарина» любому человеку по имени Билл Мюррей. Владелец одного из ресторанов в Чарльстоне, Южная Каролина явно был фанатом Билла Мюррея. В нем предлагают бесплатный сэндвич любому однофамильцу, который предоставит паспорт.

8. Бургер за татуировку бургера


9 самых странных предложений, которыми можно воспользоваться в барах и ресторанах по всему миру

Странное предложение: бургер за татуировку бургера.

Ресторан, где выдают бесплатные бургеры тем, кто сделает татуировку гамбургера. В австралийском Cafe 51 можно получить бесплатные бургеры, если сделать себе татуировку с гамбургером. Также нужно будет подать специальную заявку перед нанесением тату.

9. Бесплатно от 160 кг


9 самых странных предложений, которыми можно воспользоваться в барах и ресторанах по всему миру

Странное предложение: бесплатно от 160 кг.

Ресторан, в котором бесплатно кормят любого человека весом более 160 кг. В 2010 году ресторан в городе Чандлер, штат Аризона объявил, что будет предоставлять бесплатную еду людям весом более 160 кг. Это место называется Heart Attack Grill, а его менеджеры наняли 270-килограммового мужчину по имени Блэр Ривер, чтобы тот был моделью в рекламных роликах ресторана.

Heart Attack Grill имеет медицинскую тематику. Официантки здесь одеты в форму медсестер, а клиентам выдают больничные халаты. В меню входят сладкие напитки и высококалорийные продукты с запоминающимися названиями. Ресторан принадлежит бывшему диетологу Джону Бассо.



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