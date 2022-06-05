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«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

Даже если вы не смотрели знаменитый фильм великого кинорежиссера Федерико Феллини «Сладкая жизнь», то уж растиражированную сцену с прекрасной блондинкой с лицом ангела и телом богини, которая была так очарована Римом, что решила ночью искупаться в фонтане Треви, точно должны были видеть. Эта сцена купания до сих пор считается одной из самых чувственных и эротичных в мировом кинематографе. А роль шикарной блондинки исполнила шведская актриса, фотомодель и секс-символ Анита Экберг, которая прославилась на весь мир благодаря нескольким минутам ночного плескания.

Впоследствии она снялась еще в нескольких фильмах Федерико Феллини, но подобного интереса у публики и критиков уже не вызвала. Актриса даже получила в начале карьеры премию «Золотой глобус» за роль китаянки в приключенческом фильме Джона Уэйна «Кровавая аллея», но это так и осталось единственным свидетельством ее таланта. Анита любила повторять, что именно она сделала Феллини знаменитым на весь мир, а вовсе не наоборот. Также актриса считала, что роль в «Сладкой жизни» погубила ее карьеру в кино, так как она стала заложницей одного образа.

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

Анита Экберг родилась в Швеции в 1931 году в многодетной семье, она была шестым ребенком из восьми.

Модельную карьеру начала рано, в подростковом возрасте.

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

По настоянию матери Анита приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Швеция» и победила. Поехала в Америку на конкурс «Мисс Вселенная», но даже несмотря на то, что там не взяла никакого приза, осталась в США, так как ее заметили и предложили подписать контракт с киностудией Universal.

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

Киностудия обязала Аниту брать уроки актерского мастерства, английского языка, танцев и верховой езды. Позже Экберг призналась, что несерьезно отнеслась к такой возможности, часто пренебрегая уроками драматургии, из-за чего никогда и не получала серьезных ролей.

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

Экберг дебютировала в Голливуде в комедии «Эбботт и Костелло отправляются на Марс», где сыграла небольшую роль венерианской стражницы.

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

Актриса получила премию «Золотой глобус» в номинации «Самый многообещающий новичок среди женщин» за роль в приключенческом фильме Джона Уэйна «Кровавая аллея», где ее коллегами по экрану выступили сам Уэйн и Лорен Бэколл.

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

В 1956 году она исполнила роль Элен в крупномасштабной эпической картине Кинга Видора «Война и мир», где ее партнерами стали Одри Хепбёрн и Генри Фонда.

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

В 1960 году вышел культовый фильм «Сладкая жизнь», который стал чуть ли не единственной достойной работой актрисы.

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

Анита прославилась в Голливуде также благодаря своим бесконечным романам с ведущими актерами.

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

Экберг была всегда чересчур откровенна в своих интервью, часто высказываясь негативно о той или иной звезде.

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

В одном из интервью актриса заявила, что именно ей Федерико Феллини обязан мировой славой, а не наоборот.

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

Актриса обосновалась в пригороде Рима, дважды была замужем, но оба брака закончились разводом, детей у нее не было. Умерла Анита в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Похоронена в Швеции.

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

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