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Средство, которое моментально очистит посуду из нержавеющей стали

Посуда и бытовая техника из нержавеющей стали очень быстро пачкаются. Очистить нержавейку обычной водой не получится, для этого нужны более действенные средства.

Необязательно использовать покупные химические чистящие средства, эффективный раствор для очистки нержавеющей стали можно приготовить из натуральных копеечных ингредиентов.
Для приготовления эффективного чистящего средства смешайте 3 столовые ложки соды, 3 столовые ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку средства для мытья посуды.

Средство, которое моментально очистит посуду из нержавеющей стали

Нанесите средство на горячую посуду мягкой стороной губки и оставьте на 7-10 минут.

Средство, которое моментально очистит посуду из нержавеющей стали

Прежде чем смыть средство пройдитесь по посуде жесткой стороной губки. Тщательно смойте средство под проточной водой.

Средство, которое моментально очистит посуду из нержавеющей стали

Несмотря на то, что чистящее средство стоит копейки, оно на ура справляется со своей задачей, удаляя даже сильные загрязнения.


Подробно о том, как приготовить чистящее средство для нержавейки смотрите в видео:


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