Странные и эффективные способы оживить цветы, о которых знают только флористы

Как так получается, что, выбирая в цветочном магазине красивый букет, мы видим его увядшим в домашней вазе уже через 2 дня? Обязательных правил для сохранения свежести только 2: чистая вода и срез стебля острым ножом наискосок. А вот неочевидных секретов, о которых рассказывают во флористических школах, немало. В этой статье вы узнаете о тех, что не требуют особых усилий, занимают мало времени и приносят результат.

Мы хотим поделиться с вами рабочими и необычными способами оживить букет, которые наш автор практиковала во время обучения на курсах флористики.

1. «Сварите» стебель

Такой шоковый способ подходит цветам, имеющим неоднородный стебель, плотный снаружи и мягкий внутри. Это хризантемы, пионы, герберы, гортензии, ранункулюсы.

Опускаем стебель растения на 5−7 см в кипящую воду примерно на 3 секунды. Достаем и обрезаем острым ножом наискосок ту часть, которая была в кипятке. Сразу ставим в чистую и холодную воду. Таким образом запускается своеобразный процесс «обновления» растения, и цветы простоят гораздо дольше. Более того, с помощью этого метода можно дать вторую жизнь цветам, которые уже начали увядать.

2. Дайте воды листьям, а то они заберут ее у цветов

То, что листья не должны плавать в воде, чтобы не провоцировать рост бактерий, известно.

Но лучше, если листьев в букете будет поменьше, иначе они оттягивают на себя влагу из цветов. Не хотите избавляться — опрыскивайте из пульверизатора каждый день.

3. Угостите цветы коктейлем

Да, цветы любят выпить необычной воды и очень хорошо реагируют на добавки. Если вы не пользуетесь специальными промышленными добавками, то порадуйте цветы:

аспирином (1 таблетка на среднюю вазу);

нашатырным спиртом (1−3 ч. л. в зависимости от объема вазы);

универсальной смесью (1 ч. л. лимонной кислоты, 1 ч. л. сахара, 1 капля отбеливателя).

У некоторых цветов есть свои предпочтения. Например, астра — «алкогольная дама» и долго простоит в коктейле из 1 ч. л. спирта на 1 литр воды. Тюльпаны и нарциссы любят сахар, а розы — лимонную кислоту.

Если нужно, чтобы быстрей распустились бутоны, помощник — камфора или нашатырный спирт.

4. Заставьте их пить

Провоцируя в растениях выработку активных веществ, некоторые средства буквально заставляют их пить воду.

Самые активные:

аспирин;

активированный уголь.

В цветы с полым стеблем воду можно залить прямиком внутрь стебля и закрыть отверстие кусочком ваты. Георгины и люпин проживут так гораздо дольше. Гортензия (в левой части фотоколлажа сверху) будет выглядеть свежо, если переодически окунать цветы в емкость с водой.

Но есть одно растение, которое воду не принимает. Если поставить в воду мимозу, она быстро заплесневеет, а желтые шарики почернеют. Держите ее в емкости без воды.

5. Оборвите тычинки

У цветов с длинными тычинками можно удалить их, чтобы продлить букету жизнь.

Таким образом прекращается опыление. Это касается тюльпанов, лилий, декоративных маков. В случае с лилиями такое действие избавит вас и от резкого запаха в комнате.

6. Поставьте рядом растение-доктора

Некоторые цветы любят гордое одиночество: так, например, цветы, которые соседствуют в букете с розами или нарциссами, долго не проживут. А вот другие растения, наоборот, выступают в роли докторов. Букет проживет дольше, если его соседями по вазе будут:

все виды пеларгонии (слева на коллаже);

веточки туи;

веточки ясменника.

7. Положите цветы в холодильник

Практически все цветы хорошо сохраняются в холоде, и это знание поможет, если нужно сохранить букет для торжественного случая.

Тюльпаны, гвоздики, хризантемы отлично проживут пару дней без воды в холодильнике, но стебли лучше обернуть влажной тканью. Остальные растения нужно хранить в воде, подрезав при этом стебли. Розам в качестве «зала ожидания» подойдет и холодная лоджия.

8. Пожертвуйте «ногами», чтобы сохранить «голову»

Сложнее всего сохранить букет, когда в нем много «участников», — какие-то цветы, конечно, завянут первыми. В этом случае сделайте стебли цветов максимально короткими, а срез — максимально длинным. Убирайте увядшие бутоны, чтобы они не заражали другие, и подрезайте стебли каждый день.

В случае с тюльпанами их листья забирают у цветов много влаги, потому что похожи по структуре. Удалите нижние листья, чтобы дать бутонам пожить дольше.

9. Примените «пытки»

Попробуйте необычные способы обработки стебля:

размягчите стебли внизу молоточком (сирень, розы);

обработайте стебли солью, перед тем как поместить в вазу (каллы, гарберы);

расщепите стебли внизу и вставьте кусочек спички (хризантемы);

процарапайте стебли внизу острым предметом (нарциссы, тюльпаны).

Все эти действия увеличат поступление воды.

Возможно, вы проверяли на своих букетах другие способы продления жизни? Будем рады комментариям.

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