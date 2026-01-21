Личные тайны Клаудии Шиффер: Роман, которого не было, и единственный брак супермодели

25 августа празднует свое 50-летие одна из самых успешных и известных в мире супермоделей Клаудия Шиффер. В свои годы она по-прежнему востребована в профессии и счастлива в личной жизни – Клаудия замужем и воспитывает троих детей. Долгое время ее репутация была безупречна, ведь она не заводила громких романов и не меняла избранников, как перчатки.
Одна из самых успешных, востребованных и знаменитых супермоделей Клаудия Шиффер | Фото: uznayvse.ru
Ее называли топ-моделью среди топ-моделей – Клаудия Шиффер стала абсолютной рекордсменкой среди представительниц своей профессии: ее лицо появлялось на обложках более 900 раз! В 1990-х гг. ее имя гремело на весь мир – она была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире, ее называли одной из десяти самых красивых женщин планеты. Тем не менее обрести свое личное счастье и построить крепкую семью ей удалось далеко не с первой попытки.
Немецкая супермодель Клаудия Шиффер | Фото: uznayvse.ru
В ее биографии не было темных пятен – у немецкой модели была безупречная репутация. В прессе о ней писали, что она идет по подиуму и по жизни без падений и в прямом, и в переносном смысле. Ей так же, как и многим моделям, поступали недвусмысленные предложения от состоятельных поклонников, но подобные отношения ее не интересовали. Клаудия Шиффер в одном из интервью рассказала, как однажды ей предложили большую сумму за одно свидание: «Пожалуй, самым странным моментом в моей карьере был эпизод с одним арабским принцем. Он спросил, сможет ли он «нанять» меня на один ужин за полтора миллиона долларов. Я отказалась, но знаю, что другие модели согласились на это. Для меня речь здесь идет не только о деньгах. Мне важно, чтобы я могла идти по улице с высоко поднятой головой и гордиться тем, что делаю».
Одна из самых успешных, востребованных и знаменитых супермоделей Клаудия Шиффер | Фото: uznayvse.ru
Немецкая супермодель Клаудия Шиффер | Фото: kto-muzh.ru
Клаудия Шиффер не позволяла себе несерьезных интрижек и бурных романов со знаменитыми артистами, как другие супермодели. До замужества было известно только о двух ее романах, и оба они должны были завершиться свадьбой, но по разным причинам помолвки пришлось расторгнуть. А один из них, если верить документам, опубликованным в СМИ, и вовсе оказался фальшивкой…
Клаудия Шиффер и Дэвид Копперфильд | Фото: anime-net.ru
В 1993 г. Клаудия Шиффер обручилась со всемирно известным американским иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом. Они рассказывали, что познакомились на его шоу в Берлине и с тех пор не расставались. На протяжении 6 лет они всюду появлялись вместе и охотно позировали перед объективами фотоаппаратов и видеокамер. В одном из интервью модель признавалась: «Дэвид – самый лучший из всех, кого я когда-либо знала. Он постоянно заставляет меня смеяться, дарит милые сердцу пустячки и каждый раз показывает новые фокусы… Больше всего мне нравится один. Мы зажигаем свечи, я заказываю Дэвиду одно из своих любимых блюд, причем каждый раз новое, и буквально через пять минут готовое кушанье или десерт оказываются в платяном шкафу… Сколько я ни пыталась разгадать этот трюк, у меня так ничего и не получилось – ведь нет же в шкафу потайной двери, которая ведет прямо на кухню дорогого ресторана?
Знаменитый американский иллюзионист Дэвид Копперфильд | Фото: anime-net.ru
Пара в 1995 г. | Фото: bazaar.ru
Идиллия продолжалась до тех пор, пока в конце 1990-х гг. французский журнал «Paris Match» не опубликовал текст договора, в котором были обозначены условия их «сотрудничества»: супермодель должна была изображать на публике невесту иллюзиониста и не появляться прилюдно с другими мужчинами, за что получала ежегодно очень солидное материальное вознаграждение и дорогие подарки, которые тут же демонстрировались на всеобщее обозрение. Пара была вместе так долго и выглядела настолько счастливой, что многие поклонники Клаудии Шиффер и Дэвида Копперфильда попросту не поверили этой информации, посчитав ее очередной газетной «уткой». Однако поводы для сомнений в искренности чувств двух мировых звезд действительно были.http://funhere.ru/?p=16041
Одна из самых знаменитых пар 1990-х гг. | Фото: anime-net.ru
Клаудия Шиффер и Дэвид Копперфильд | Фото: anime-net.ru
Удивлять публику Дэвид Копперфильд (настоящее имя – Дэвид Коткин) умел с самого детства – с тех пор, как его дед научил его нескольким карточным фокусам. Еще в школьные годы мальчик начал осваивать мастерство иллюзиониста и уже в 12 лет стал самым юным участником Американского сообщества магов. Широкая популярность пришла к нему в начале 1980-х гг., когда он вел на телевидении авторскую передачу «Магия Дэвида Копперфильда», а потом он начал выступать по всему миру с крупномасштабными зрелищными шоу: исчезновение Статуи Свободы, перелет через Большой Каньон, прохождение сквозь Великую Китайскую стену, падение с Ниагарского водопада. Над его выступлениями трудилась команда из 300 человек, технической частью шоу занималось около 80 инженеров.
Знаменитый американский иллюзионист Дэвид Копперфильд | Фото: anime-net.ru
Клаудия Шиффер и Дэвид Копперфильд | Фото: anime-net.ru
В 1980-х гг. популярность Копперфильда была просто невероятной, а в 1990-х гг. ситуация изменилась: иллюзионист вдруг обнаружил, что после всех его головокружительных «чудес» ему больше нечем удивить публику. К тому же многочисленные разоблачители «мага» активно принялись объяснять доверчивой публике секреты его грандиозных мистификаций. В результате авторитет Копперфильда серьезно пострадал, а рейтинги шоу обрушились. И вот тогда пиар-менеджер артиста Венди Лейстер предложила ему заключить контракт с супермоделью Клаудией Шиффер, чтобы вернуть его имя на первые полосы газет. Наверное, этот трюк был самым удачным: в роман двух суперзвезд многие поверили, их имена действительно замелькали в СМИ, а шоу иллюзиониста приобрели большую популярность в странах Западной Европы.
Одна из самых знаменитых пар 1990-х гг. | Фото: anime-net.ru
Клаудия Шиффер и Дэвид Копперфильд | Фото: fishki.net
Когда копию контракта с супермоделью опубликовали в журнале, Копперфильд, конечно же, уверял всех, что документ фальшивый, и даже подал на издание в суд. Его пресс-секретарь позже заявил о том, что контракт действительно существовал, но со временем деловые отношения пары превратились в любовные. Тем не менее в 1999 г. пара все же заявила о расторжении помолвки. На репутации супермодели этот скандал существенным образом не сказался – она была все так же востребована в профессии, а вот звезда Копперфильда вскоре угасла. После этого у Клаудии Шиффер был роман с миллионером из Англии, директором лондонской галереи «Хэмильтонс» Тимом Джеффрисом, но до свадьбы дело тогда не дошло. Спустя год они расстались – по слухам, из-за разногласий по поводу брачного договора.
Немецкая супермодель Клаудия Шиффер | Фото: kto-muzh.ru
Клаудия Шиффер с мужем Мэттью Воном | Фото: hochu.ua
В 2001 г. супермодель познакомилась с режиссером и продюсером Мэттью Воном, и спустя год они поженились. У пары aродилось трое детей. Вне подиума Клаудия носит фамилию мужа и титул графини, ведь ее супруг – сын графа Джорджа Альберта Харли де Вер Драммонда. В своем единственном браке модель ведет себя куда более осторожно, чем во время романа с Копперфильдом – она тщательно скрывает свою частную жизнь от посторонних, редко выкладывает семейные фото в социальных сетях и еще реже появляется с супругом на публике. Что ж, наверное, настоящее счастье действительно любит тишину…http://funhere.ru/?p=16041
Клаудия Шиффер с мужем Мэттью Воном и детьми | Фото: uznayvse.ru
Клаудия Шиффер с мужем Мэттью Воном | Фото: peopletalk.ru
