«Золотая рыбка» в слоеном тесте: Беспроигрышный рецепт для тех, кто только начинает кулинарный путь

Рецепт «Золотая рыбка» нравится многим хозяйкам за простоту и эффектность. Долго у плиты возиться не нужно, зато результат превзойдет все ожидания. Главное, получается безупречно и у профессионалов, и у тех, кто только открывает для себя мир кулинарии.
Готовится блюдо очень просто - из магазинного слоеного теста и рыбы на ваш вкус. Единственный критерий отбора рыбы - минимум костей. Если планируется повседневный ужин, то можно брать телапию или пангасиус, очищенные тушки часто можно найти в супермаркетах, это существенно облегчит процесс. Если же хотите удивить гостей, подумайте о скумбрии или треске, или, быть может, о семге. Красная рыба в слоеном тесте - праздник для гурманов.
Семга в слоеном тесте - вкуснейшее праздничное блюдо. | Фото: povar.ru.
На пару филе мелкой рыбы понадобится 0,5 кг слоеного теста, лук и зелень по вкусу, при желании добавьте морковь и сырой картофель. Над этим рецептом можно экспериментировать без опаски, рекомендуют эксперты Novate.ru.
Раскатываем слоеное тесто. |Фото: domapovar.ru
Первый шаг - это раскатать тесто по длине и ширине рыбки. Должно получиться два прямоугольника одинакового размера. Филе, отделенное от костей, при желании можно слегка обжарить на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Если хотите, чтобы блюдо было менее калорийным, запекайте рыбу сырой, времени пропечься ей хватит.
Рыба на подушке из зелени и овощей. |Фото: takprosto.cc
На тесто вначале выложите овощную «подушку» - мелко нарубленную зелень, морковь соломкой, тонкие кружочки картофеля. Сверху - рыбное филе, не забудьте его посолить по вкусу и сбрызнуть слегка соком лимона, натереть смесью перцев. С рыбой прекрасно сочетается также гвоздика и мускатный орех. Зелень положите и сверху на рыбное филе, так оно будет ароматнее.
Рыба в слоеном тесте. |Фото: takprosto.cc
Завершающий слой - тесто. Накройте им филе сверху, защипите края, обрежьте все лишнее по контуру рыбы. Можете из остатков теста сделать плавники, а при помощи лучины нарисовать голову, чешую и хвост. Глаз можно сделать из черного перца или оливки (в зависимости от размера тушки).
Запекайте рыбу в духовке. |Фото: takprosto.cc
Если нет желания изощряться с формами, то запекайте просто рыбу в тесте. Перед тем, как отправить блюдо в духовку, смажьте тесто яичным желтком, чтобы корочка подрумянилась, по вкусу посыпьте кунжутом. Выпекайте при температуре 200 градусов 40-45 минут. Если рыбу предварительно обжаривали, то достаточно температуры 180 градусов и получаса времени. Подавайте к столу в горячем или холодном виде. Приятного аппетита!
Рыба в слоеном тесте с кунжутом. |Фото: say7.info
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