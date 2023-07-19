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Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Что нужно для счастья и отдыха состоятельному человеку? Роскошная вилла, собственный частный пляж и теплый Индийский океан. Находится это идеальное место в 25 минутах езды на скоростном катамаране от столицы республики — Мале. Сегодня я устрою для вас экскурсию по вилле, на которой останавливаются семьи миллионеров.

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

В медовом месяце мы побывали в двух самых романтичных местах мира. Сначала на острове-отеле Jumeirah Dhevanafushi, затем на курорте Jumeirah Vittaveli. Последний вмещает 89 вилл и люксовых номеров, в которых обычно отдыхают семьи политиков, промышленников и успешных бизнесменов, готовые выложить за ночь 4 тысячи долларов (268 тысяч рублей по текущему курсу). Эти успешные люди привыкли к комфорту, и менеджеры стараются максимально им его сконструировать.

Велосипеды — одна из деталей этой конструкции. Остров большой, один лишь отель занимает площадь в 700 квадратных метров. И передвигаться пешком по жаре не всегда удобно, да и времени такие прогулки отнимают много.

Из количества «припаркованных» велосипедов делаем вывод, что вилла рассчитана на четверых: папу с мамой и двоих детей.

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Начнем экскурсию с холла. Столик, два дивана, плазма, минибар. Стены светлые, располагающие к релаксу, мебель сделанная из темного дерева. Мне нравится такой стиль интерьера. Сразу хочется отключиться от всего, забыть про незавершенные дела на работе, недописанные посты и необработанные фотографии. У меня почти получилось

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Внутри нас ждал подарочный ланч в честь заселения. Фруктовая корзина, орехи, восточные сладости (арабы — такие арабы) и бутылка шампанского Moët & Chandon за 4 тысячи рублей. Хорошее гостеприимство!

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Идем дальше. Впереди — главная спальня. Кровать такая огромная, что, кажется, на ней может уместиться небольшая вьетнамская деревушка :-) За панорамными окнами — веранда с бассейном.

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Сразу за кроватью находится небольшой рабочий кабинет. За этим столом я провел много вечеров в компании макбука.

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Роскошная ванна в огромной уютной комнате (с половину моей квартиры), облицованной коричневым камнем. Невольно чувствуешь себя арабским шейхом

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Отправляемся на второй этаж. Подносчик багажа расхваливал нам люстру, она сделана из сотен ракушек, эксклюзивная и жутко дорогая. Красиво, но не более.

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

«Детская» комната с двумя раздельными кроватями и выходом на балкон. Надо признать – для двоих пространства виллы многовато. Но поездка на Мальдивы вышла спонтанной, апартаменты попроще и подешевле были заняты. Пришлось останавливаться в вилле «миллионеров».

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Ванная комната наверху с раздельными раковинами и двумя душевыми кабинами.

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Для удобства на террасе стоят пара лежаков, но мы предпочитали загорать внизу у бассейна.

Обратите внимание на соломенную крышу. Она стилизует виллу под пиратскую хижину на необитаемом острове. С учетом уединенности «бунгало» этим духом быстро пропитываешься, иногда кажется, что в мире лишь «ты, она и больше никого». Романтика!

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Мой любимый кадр в подборке. Роскошный дом, Г-образный бассейн с кристально-прозрачной водой, пальмы, голубое небо и загорающая на шезлонге красивая Аня. Ничего лишнего!

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Веранда, окруженная зеленью. Знаете, что мне больше всего в ней нравилось? Подвесной кокон, на нем очень круто раскачиваться!

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Ну, куда же без качелей на семейной вилле?

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

По периметру вилла окружена живой изгородью, которая отделяет вас от внешнего мира. К пляжу ведет очень узкий коридорчик, расположенный в тени деревьев. Это еще одна важная деталь той самой конструкции, которая делает отдых особенным.

Важное преимущество отпуска в стиле «миллионеров». Постояльцы виллы получают бонусом свой кусочек пляжа. Можно спокойно купаться и загорать, не волнуясь, что за тобой кто-то подглядывает

Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

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