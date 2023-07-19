Как отдыхают миллионеры на Мальдивах

Что нужно для счастья и отдыха состоятельному человеку? Роскошная вилла, собственный частный пляж и теплый Индийский океан. Находится это идеальное место в 25 минутах езды на скоростном катамаране от столицы республики — Мале. Сегодня я устрою для вас экскурсию по вилле, на которой останавливаются семьи миллионеров.







В медовом месяце мы побывали в двух самых романтичных местах мира. Сначала на острове-отеле Jumeirah Dhevanafushi, затем на курорте Jumeirah Vittaveli. Последний вмещает 89 вилл и люксовых номеров, в которых обычно отдыхают семьи политиков, промышленников и успешных бизнесменов, готовые выложить за ночь 4 тысячи долларов (268 тысяч рублей по текущему курсу). Эти успешные люди привыкли к комфорту, и менеджеры стараются максимально им его сконструировать.



Велосипеды — одна из деталей этой конструкции. Остров большой, один лишь отель занимает площадь в 700 квадратных метров. И передвигаться пешком по жаре не всегда удобно, да и времени такие прогулки отнимают много.



Из количества «припаркованных» велосипедов делаем вывод, что вилла рассчитана на четверых: папу с мамой и двоих детей.







Начнем экскурсию с холла. Столик, два дивана, плазма, минибар. Стены светлые, располагающие к релаксу, мебель сделанная из темного дерева. Мне нравится такой стиль интерьера. Сразу хочется отключиться от всего, забыть про незавершенные дела на работе, недописанные посты и необработанные фотографии. У меня почти получилось







Внутри нас ждал подарочный ланч в честь заселения. Фруктовая корзина, орехи, восточные сладости (арабы — такие арабы) и бутылка шампанского Moët & Chandon за 4 тысячи рублей. Хорошее гостеприимство!







Идем дальше. Впереди — главная спальня. Кровать такая огромная, что, кажется, на ней может уместиться небольшая вьетнамская деревушка :-) За панорамными окнами — веранда с бассейном.







Сразу за кроватью находится небольшой рабочий кабинет. За этим столом я провел много вечеров в компании макбука.







Роскошная ванна в огромной уютной комнате (с половину моей квартиры), облицованной коричневым камнем. Невольно чувствуешь себя арабским шейхом











Отправляемся на второй этаж. Подносчик багажа расхваливал нам люстру, она сделана из сотен ракушек, эксклюзивная и жутко дорогая. Красиво, но не более.







«Детская» комната с двумя раздельными кроватями и выходом на балкон. Надо признать – для двоих пространства виллы многовато. Но поездка на Мальдивы вышла спонтанной, апартаменты попроще и подешевле были заняты. Пришлось останавливаться в вилле «миллионеров».







Ванная комната наверху с раздельными раковинами и двумя душевыми кабинами.















Для удобства на террасе стоят пара лежаков, но мы предпочитали загорать внизу у бассейна.



Обратите внимание на соломенную крышу. Она стилизует виллу под пиратскую хижину на необитаемом острове. С учетом уединенности «бунгало» этим духом быстро пропитываешься, иногда кажется, что в мире лишь «ты, она и больше никого». Романтика!







Мой любимый кадр в подборке. Роскошный дом, Г-образный бассейн с кристально-прозрачной водой, пальмы, голубое небо и загорающая на шезлонге красивая Аня. Ничего лишнего!







Веранда, окруженная зеленью. Знаете, что мне больше всего в ней нравилось? Подвесной кокон, на нем очень круто раскачиваться!











Ну, куда же без качелей на семейной вилле?







По периметру вилла окружена живой изгородью, которая отделяет вас от внешнего мира. К пляжу ведет очень узкий коридорчик, расположенный в тени деревьев. Это еще одна важная деталь той самой конструкции, которая делает отдых особенным.



Важное преимущество отпуска в стиле «миллионеров». Постояльцы виллы получают бонусом свой кусочек пляжа. Можно спокойно купаться и загорать, не волнуясь, что за тобой кто-то подглядывает







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