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Уютный, бархатный шарф-снуд за 20 минут

Уютный, бархатный шарф-снуд за 20 минут

Роскошная бархатная ткань никогда не выйдет из моды. Аксессуары, сшитые из нее, выглядят дорого и стильно, и, что самое приятное, способны согреть даже в самый холодный день.
Именно поэтому, мы хотим поделиться с Вами простым уроком по созданию шарфа-снуда. Сшить такой аксессуар буквально за 20 минут сможет даже начинающий мастер.

Уютный, бархатный шарф-снуд за 20 минут

Для начала подготовьте все необходимое для работы:
50 см бархатной ткани;
ножницы;
швейные булавки;
швейная машина (Вы также можете сшить этот шарф без швейной машины).

Уютный, бархатный шарф-снуд за 20 минут

Как сшить уютный шарф-снуд

Для начала сложите подготовленную ткань изнаночной стороной вверх пополам по длинной стороне и сшейте края, в результате чего получится длинная труба.

Уютный, бархатный шарф-снуд за 20 минут


Уютный, бархатный шарф-снуд за 20 минут


Далее, выверните заготовку на лицевую сторону. Это может быть удивительно, но Вы почти закончили!

Уютный, бархатный шарф-снуд за 20 минут


Теперь необходимо просто аккуратно сшить два конца заготовки друг с другом, чтобы получить замкнутое кольцо.

Уютный, бархатный шарф-снуд за 20 минут


Шарф-снуд – универсальная вещь. Его можно носить и со спортивной курткой, и с элегантным пальто. Завязывать шарф-снуд можно по-разному: без каких-либо петель, двойной петлей и даже использовать в виде шапки и шарфа одновременно, однако в этом случае, потребуется более длинный отрез ткани для шитья.

Уютный, бархатный шарф-снуд за 20 минут

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