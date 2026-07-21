Ошибки в интерьере, которые портят настроение и не дают расслабиться

Увы, качественная мебель и дорогие отделочные материалы не являются залогом того, что вам будет уютно в собственной квартире. Главную роль здесь играют совсем другие вещи.



Ошибка 1: «Больничные» цвета

Ошибка 2: Неудобная мебель

Ошибка 3: Неподходящие шторы

Ошибка 4: Спальные принадлежности плохого качества

Ошибка 5: Низкие потолки

Ошибка 6: Мало света

Добавьте в спальню ярких красокЕсли у вас нет опыта в оформлении интерьеров, дизайнеры советуют брать за основу базовые цвета, так как их легко сочетать между собой.Однако не увлекайтесь – типовые решения зачастую смотрятся скучно и блекло, создают ощущение, что вы находись в офисе, больнице или дешевом номере отеля. Это создает дискомфорт, портит настроение.Поэтому обязательно разбавляйте нейтральную палитру яркими акцентами. Речь не только о ярких или контрастных цветах. Добавьте разных фактур, натуральных материалов, например, деревянных, каменных или керамических элементов.Мебель заняла всю комнату.Мебель может быть очень красивой, идеально вписываться в ваш интерьер по цвету и стилю. Но если она будет неудобной, о комфорте придется забыть. Причем, речь идет не только о диване, на котором неудобно сидеть, или кровати, после сна на которой болит спина. Также настроение портит слишком низкий или высокий журнальный столик, глянцевая кухонная столешница, на которой все скользит, прикроватные тумбы, занимающие все свободное пространство между стеной и кроватью.К выбору мебели нужно подходить с особой тщательностью. Делайте ставку не на цвет или оригинальный дизайн, а на функциональность. Помните: красиво – не значит удобно. Обращайте внимание на габариты: стулья должны быть комфортной высоты, столешницы – ширины, а диван не должен занимать большую часть гостиной.В спальне нужны плотные шторыПри выборе штор важно учитывать, в какой комнате вы планируете их использовать. Если в спальне или детской, легкий тюль – не самый лучший вариант. Он будет пропускать много света, и вы не сможете нормально выспаться из-за недостаточного ночного затемнения. Впрочем, слишком плотные шторы, которые вы будете держать закрытыми весь день, тоже не будут способствовать хорошему настроению. Поэтому важно найти компромисс.Отличный вариант – повесить полупрозрачные занавески в паре с роллетами из ткани блэкаут. Так вы сможете использовать определенные шторы в зависимости от времени суток. Например, днем, когда в комнату должно попадать как можно больше солнечного света, откроете роллеты и оставите только тюль, а вечером – закроете их и сможете спокойно спать хоть до 10 утра, ведь солнце не будет вам мешать.Замените перьевую подушку ортопедическойВ магазинах и на маркетплейсах можно без проблем найти постельное белье до 1000 рублей, но что насчет качества? Это тот самый момент, когда излишняя экономия может выйти боком, ведь дешевые синтетические ткани заставляют потеть и ощущать дискомфорт во время сна. А еще они часто скользят по кровати и сбиваются в ком, особенно если нет наматрасника. Негигроскопичные одеяла с плохой проницаемостью воздуха и подушки с наполнителем низкого качества также ухудшают сон, мешают расслабиться.Старайтесь не экономить на спальных принадлежностях и отдавать предпочтение натуральным материалам и наполнителям. Если же у вас есть аллергия, в магазинах представлено много качественных смесовых вариантов. Матрас должен быть ортопедическим, подушки тоже. Если вы будете высыпаться, хорошее настроение вам обеспечено.Откажитесь от ярких натяжных потолковВ среднестатистических российских квартирах высота потолков редко превышает 2,6 метров. Это и так мало, но иногда мы еще больше усугубляем ситуацию, выбирая натяжные потолки, темную отделку для комнаты, массивную мебель, горизонтальный принт. В результате появляется ощущение тесноты, хотя площадь квартиры может быть внушительной.Если вы чувствуете себя, словно в клетке, пересмотрите дизайн интерьера. Выбирайте светлую цветовую гамму, высокие шкафы в потолок, добавьте больше зеркал и глянцевых поверхностей, которые будут отражать свет и увеличивать пространство. Также замените горизонтальные линии вертикальными – они позволят вытянуть комнату и зрительно сделают ее выше. Вертикальный узор может присутствовать на обоях, постерах и даже силуэтах мебели.Не закрывайте окна плотными шторамиЕсли в квартиру попадает мало солнечного света, атмосфера автоматически становится тусклой, мрачной и неуютной. Вам кажется, что вы находитесь в тесной кладовке без окон – из-за этого настроение портится, появляется апатия, не получается расслабиться и отдохнуть. Как это исправить?В первую очередь нужно оценить состояние ваших окон. Если они завешены плотными шторами, которые не пропускают ни единого луча солнечного света, значит, пора заменить их легкими занавесками или вовсе убрать. Кстати, так поступают жители скандинавский стран, где солнечные дни – на вес золота.Далее поработайте с искусственным освещением. Еще на этапе ремонта в каждой комнате нужно предусмотреть несколько источников света – должен быть верхний и локальный. Если же электроточки уже выведены и вы не можете глобально ничего изменить, используйте бра на батарейках, торшеры, настольные лампы, светодиодные ленты. Сейчас существует огромное количество светильников, не привязанных к розеткам – они работают на батарейках или аккумуляторе, который нужно периодически заряжать. Это очень удобно, ведь вы можете установить осветительный прибор где-угодно, вне зависимости от того, есть рядом розетка или нет.