Кухонные хитрости, которые удивят своей простотой

До сих пор считаете готовку худшим наказанием в своей жизни? Наверное, в вашем арсенале просто нет годных лайфхаков, которые существенно облегчают жизнь на кухне. Делимся несколькими полезными хитростями, которые по достоинству оценили уже сотни хозяек.

Возможно, они изменят ваше отношение к кухне.









Хитрость 1: Накрывайте пирог пергаментом

Хитрость 2: Нарезайте яйца мокрым ножом

Хитрость 3: Варите зеленые овощи в воде с содой

Хитрость 4: Добавляйте в котлеты два вида лука

Хитрость 5: Добавляйте в суп овощной сок

Хитрость 6: Размягчите сливочное масло с помощью горячего стакана

Хитрость 7: Сначала обжаривайте макароны, а затем варите

Хитрость 8: Делайте полезную панировку из орехов

Хитрость 9: Обваливайте яблоки для шарлотки в муке

Хитрость 10: Варите кофе с солью

Смачивайте пергамент и накрывайте пирог в духовкеРедко радуете своих друзей и членов семьи выпечкой, потому что она постоянно пригорает? Есть отличное решение, которое поможет избежать такого неприятного исхода. Если вы заметили, что внутри пирог еще не готов, но сверху уже начал подгорать, либо отключите верхний нагрев в духовке, либо, если такой функции в приборе нет, накройте выпечку пергаментной бумагой. Только предварительно смочите ее в воде. Благодаря такому простому лайфхаку ваш десерт не подгорит сверху и останется нежным, воздушным внутри.На заметку: Чтобы пирог приготовился равномерно, прогревайте духовку заранее – до того, как отправите в нее форму. Лучше всего включать прибор на финальной стадии подготовки теста. И помните, что чем больше его объем, тем ниже должна быть температура выпекания и тем дольше нужно готовить пирог.Мокрый нож позволит добиться идеально ровных половинок яицОдной из самых простых и быстрых закусок из серии «гости на пороге» являются фаршированные яйца. Начинка может быть самой разнообразной, начиная от банального желтка с майонезом и чесноком, и заканчивая пастой из авокадо. Однако, чтобы блюдо действительно смотрелось аппетитно и стало настоящим украшением вашего стола, несмотря на простоту приготовления, важно правильно нарезать яйца. Чтобы они не раскрошились в процессе, смочите лезвие ножа в холодной воде. Таким образом, белок и желток останутся целыми, а половинки яйца будут идеально ровными.Добавляйте соду в кастрюлю с брокколиС популяризацией правильного питания невероятно актуальными стали брокколи и шпинат. Они содержат большое количество витаминов, минералов, положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта, ускоряя обмен веществ, выводят токсины из организма, снижают уровень холестерина и пр.Однако, чтобы ваш организм получил стопроцентную пользу от употребления этих продуктов, очень важно научиться правильно их готовить. Подобные овощи и зелень не нужно долго варить – достаточно на несколько минут опустить их в кипяток, а затем переложить в емкость с холодной водой и кубиками льда. Это поможет максимально сохранить содержащиеся в них полезные вещества.А чтобы брокколи и шпинат не потеряли свой красивый изумрудный цвет в процессе варки, добавьте в кастрюлю с водой одну чайную ложку соды. Так продукты сохранят свой свежий и аппетитный вид.Кладите в фарш сырой и обжаренный лук.Рецептов котлет существует великое множество, ведь у каждой хозяйки есть своя технология приготовления и секретные ингредиенты. Если вы находитесь в поисках нового решения для всеми любимого блюда, попробуйте добавлять в фарш два вида лука – половину сырого и половину обжаренного на сливочном масле. Так готовые котлеты получатся особенно сочными, нежными и ароматными.Также можно добавлять тертый кабачок вместо хлеба. Он не только придаст блюду сочность (котлеты будут буквально таять во рту), но и существенно снизит его калорийность. Поэтому, если вы сидите на диете или придерживаетесь правильного питания, возьмите на заметку рецепт котлет с фаршем из куриного филе и кабачков.Овощной сок повышает полезность супа.Тарелочка горячего, жидкого, сытного супа никогда не бывает лишней, ведь это настоящий праздник для желудка, особенно после праздников. А чтобы блюдо получилось более полезным, ароматным, богатым витаминами, добавляйте в бульон овощной сок. Можно выжать небольшое количество из моркови, капусты или даже томатов – выбирайте на свое усмотрение. Количество тоже будет варьироваться в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.Накройте кусок сливочного масла горячим стаканом.Любите бутерброды со сливочным маслом? Или часто делаете выпечку, которая нуждается в использование размягченного продукта? Тогда делимся с вами одним лайфхаком, который позволит существенно ускорить процесс. Отныне не нужно вставать за час до завтрака, чтобы доставать масло из холодильника и дожидаться, пока оно станет комнатной температуры. И разогревать продукт в микроволновке тоже нет никакой необходимости. Просто возьмите стакан, налейте в него кипяток, через несколько секунд слейте воду и накройте горячим бокалом масло. Подождите пару минут, после чего уберите стакан – продукт станет идеально мягким.Обжаренные макароны лучше держат форму.Суп с макаронами – тот еще квест, ведь чаще всего он превращается в кашу. Причем, абсолютно не важно, какое количество макарон вы добавляете и сколько их варите – итог практически всегда один. Если вам надоело подавать членам семьи такое блюдо, попробуйте сначала обжаривать макароны на раскаленной сковороде, смазанной растительным или сливочным маслом, а затем добавлять их в кастрюлю к остальным ингредиентам. Удивительно, но после «предварительной подготовки» макароны становятся намного прочнее и отлично удерживают свою форму в супе.Рыбное филе в панировке из грецких ореховБлюда в панировочных сухарях – это невероятно вкусно. Не зря они практически полностью заполняют меню фастфудов. Однако высокая калорийность не позволяет ежедневно готовить их для себя и своей семьи. К тому же подобная панировка не слишком полезна для здоровья.Если вы не готовы отказаться от подобных блюд, но хотите, чтобы они приносили больше пользы вашему организму, замените сухари орехами. Они создают аппетитную хрустящую корочку и добавляют интересных ноток. Особенно хорошо орехи комбинируются с мясом – возьмите себе на заметку.Яблоки в муке не упадут на дно формыКогда начинается сезон яблок, самым популярным десертом становится шарлотка. Существует множество рецептов этого блюда, но все они максимально простые, быстрые и не требующие большого количества ингредиентов. Однако хозяйки часто сталкиваются с одной проблемой: в процессе приготовления яблоки опускаются на дно формы, и не только портят внешний вид десерта, но также пристают к пергаментной бумаге. Чтобы этого не произошло, обязательно обваливайте кусочки яблок в муке, и только после этого кладите их в тесто. Так они не опустятся на дно выпечки, а останутся посередине. Кстати, в мультиварке шарлотка получается не менее нежной, мягкой и ароматной, чем в духовке, но при этом требует от вас меньшего внимания.Соль раскрывает вкус кофе.Пожалуй, одним из самых ароматных, насыщенных и вкусных видов бодрящего напитка является кофе по-турецки. Если вы часто варите его в турке для себя, членов семьи или гостей, возьмите на заметку один маленький секрет, который часто используют в своей работе бариста. Когда кофе будет готов, добавьте в чашку щепотку соли. Данный ингредиент помогает вкусу напитка максимально раскрыться, при этом он не становится соленым. Настоящие ценители советуют не использовать больше никаких добавок, вроде сахара, сливок или сиропа. Только так вы сможете насладиться истинным вкусом кофе.