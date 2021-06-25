Почему в Советском Союзе молоко было в пирамидках и стеклянных бутылках, а вся еда в бумаге

Советский Союз был неординарной страной. Все «одинаково бедные», всеобщая воинская повинность, Ленин, много красного цвета и самое странно – молоко в загадочных пирамидках. Поговаривают, что молоко в такой таре киснет намного медленнее. Что ж, пора посмотреть на советскую пищевую тару поближе и узнать, действительно ли во что-то подобное верили большевики.
1. Почему в СССР молоко продавали в «пирамидках»
Вполне компактно. |Фото: helionews.ru.
На просторах интернета «кочует» история о том, что молоко в тетраэдрах начали когда-то продавать Швеции из-за первоапрельской шутки в журнале «La Science et la Vie» о том, что молоко в таких упаковках не так быстро киснет из-за мистической составляющей. Более того, от появившейся в 1944 году Tetra Classic отказались «всего-то» в 1959 году по причине ее ненадежности. На самом деле все это не соответствует действительности.
Отличный способ хранения. |Фото: helionews.ru.
Тем, кому хотя бы раз доводилось держать в руках «пирамидку» молока, согласятся с тем, что она намного жестче современных пакетов. Более того, будет сложно вспомнить протекающую упаковку. В Советском Союзе такая упаковка для молока появилась в 1950-е годы и использовалась вплоть до середины 1980-х.
Изготавливались молочные тетраэдры из плотного картона, иногда с примесью пластика. Это делал упаковку максимально простой в изготовлении, весьма экономичной и в тоже время надежной. «Пирамидка» была меньше подвержена деформации, а также была весьма удобна в использовании. Мифом является и то, что пакеты «Tetra Classic» было неудобно транспортировать. На самом деле они укладывались очень плотно.
2. Почему в СССР кефир был в стеклянных бутылках
Бутылку можно сдать. |Фото: novgaz-rzn.ru.
Ответ на этот вопрос лежит буквально на поверхности. В отличие от современного «суперэффективного капиталистического производства», советская «супернеэффективная плановая экономика» (о, ужас!) заботилась о расходах природных ресурсов, а также об утилизации отходов. Именно по этой причине жидкие молочные продукты, в том числе кефир, разливались в стеклянные бутылки.
Экономия, сплошная экономия. |Фото: aftershock.news.
Стеклянная бутылка имеет свои недостатки относительно пластиковой упаковки. Во-первых, она бьется. Во-вторых, она дороже в производстве. И то и другое делало попытку выбросить стеклянную бутылку чем-то вроде святотатства. Именно поэтому стеклянная тара в СССР сдавалась в специальные пункты приема. За 0.5-литровую бутылку можно было получить 15 копеек, за литровую – 20 копеек, за баночку из-под сметаны – 10 копеек. А так как стоимость тары всегда входит в стоимость продукта, получалось, что граждане могли вернуть часть денег за выпитое молоко, кефир или съеденную сметану.
3. Почему многие продукты были в бумажной паковке
Выглядит мило. |Фото: aftershock.news.
По-хорошему, это вопрос не к нам и даже не к Советскому Союзу. А к современным экологам. Пускай дружно расскажут о том, как во всем мире обстоят дела с пластиковым мусором и какой процент от него составляют банальные упаковки от разнообразных продуктов питания (в том числе пластиковые бутылки). Какие ресурсы и средства тратятся богатыми странами на утилизацию этого мусора. И какие проблемы с ним там, где не хватает перерабатывающих комбинатов.
От сюда и ответ, почему все было в бумаге. Бумажная упаковка экологична. Проста и дешева в производства. В самом худшем случае она разложится и сгниет в отличие от пластика, распад которого практически не происходит. Именно поэтому в СССР не было проблем с пластиковыми свалками. Потому что не было такого количества пластиковых упаковок. Утилизировать бумагу намного проще, чем пластик.
Интересный факт: чего уж там упаковок, полиэтиленовых пакетов в стране не было. Вместо них были авоськи.
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