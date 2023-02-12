25 актрис отечественного театра и кино, которые сводили мужчин с ума одним только взглядом

Эти актрисы не просто часто появлялись на телеэкранах, они были любимы советскими зрителями. Поклонники заваливали их письмами, а девушки стремились одеваться, укладывать волосы и наносить макияж как звезды советского кино.
В нашем обзоре — актрисы, которых можно назвать самыми красивыми советскими звездами кино.
Анна Стэн
Самая эффектная актриса «русского Голливуда».
Анастасия Вертинская
Красоту Вертинской называли инопланетной. Не последнее место в формировании такого образа сыграли глаза актрисы.
Наталья Кустинская
Красота Натальи стала явлением международного масштаба. В 1960-е годы французский журнал Candide включил ее в десятку самых красивых актрис мира.
Ольга Остроумова
Советская и российская актриса театра и кино с большими и красивыми глазами.
Элина Быстрицкая
В рейтингах самых красивых советских актрис Элина Быстрицкая — на первом месте.
Мария Нарышкина
Гавриил Державин так писал о красавице: «Черными очей огнями, грудью пышною своей она чувствует, вздыхает, нежная видна душа, и сама того не знает, чем всех больше хороша».
Ольга Бакланова
Ольга до 1926 года играла в театре и кино в России, затем эмигрировала и продолжила карьеру в США, где стала звездой Голливуда.
Анна Самохина
Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая и певица.
Наталья Варлей
Наталья, выбирая между сложившейся цирковой карьерой и неизвестным миром кино, рискнула и не прогадала, с первых ролей став звездой. Она была и главной «красавицей-спортсменкой-комсомолкой», и Панночкой.
Алла Назимова
Алла родилась в Таврической губернии, брала уроки у Станиславского, эмигрировала и стала звездой Бродвея и Голливуда.
Вера Холодная
Впервые встретивший Веру режиссер Гардин описал ее красоту как «манящую и отравляющую» одновременно.
Натали Палей
Первая русская красавица, которая прошла путь от модели до кинодивы Голливуда. Палей в Европе и Америке вела образ жизни светской львицы. Она не раз появлялась на обложке Vogue, ее именем названы духи фирмы Lelong.
Наталья Фатеева
Наталья снялась во множестве картин и считалась одним из секс-символов СССР, хотя тогда и не было такого слова.
Виктория Фёдорова
Одна из самых красивых актрис советского кино, дочь военного атташе США, Виктория Фёдорова в 1975 году поехала в США к отцу, в дальнейшем вышла замуж за американского пилота и получила американское гражданство.
Людмила Семеняка
Ученица легендарной Улановой — одна из лучших балерин советского балета. С 2002 года делится мастерством с труппой Большого театра, которому отдала 40 лет жизни.
Зинаида Кириенко
Одна из самых красивых актрис советского кино. Она прославилась ролью Натальи в киноэпопее «Тихий Дон». Из-за конфликта с высокопоставленным чиновником Кириенко снимали редко, но она снова стала звездой после фильма «Любовь земная».
Ирина Скобцева
Ирина первая удостоилась звания «Мисс шарм» Каннского кинофестиваля.
Руфина Нифонтова
Советская и российская актриса театра и кино.
Нинель Мышкова
Среди плеяды красивейших советских актрис Нинель Мышкова заняла особое место. Она была не просто красива — ослепительна.
Татьяна Пилецкая
Одна из самых ярких и успешных актрис советского кино: статная, красивая, с огромной копной каштановых волос и серыми лучистыми глазами.
Татьяна Самойлова
Суперзвезда советского кино, одна из самых красивых актрис мира с очень красивыми раскосыми глазами.
Ирина Алфёрова
Талантливая актриса, красивая женщина с обаятельной улыбкой и лучистыми глазами, Ирина Алфёрова — олицетворение романтики, любви и доброты.
Алла Ларионова
У Аллы были очень правильные черты лица: высокий лоб, большие глаза, четкий подбородок, красиво очерченные губы, чуть вздернутый нос.
Любовь Полищук
Невероятно красивая, на экране она не боялась выглядеть смешной и нелепой.
Нонна Терентьева
Удивительно красивая и нежная женщина, всегда пользовалась успехом у мужчин.
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