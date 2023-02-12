25 актрис отечественного театра и кино, которые сводили мужчин с ума одним только взглядом

Эти актрисы не просто часто появлялись на телеэкранах, они были любимы советскими зрителями. Поклонники заваливали их письмами, а девушки стремились одеваться, укладывать волосы и наносить макияж как звезды советского кино.



В нашем обзоре — актрисы, которых можно назвать самыми красивыми советскими звездами кино.











Анна Стэн

Анастасия Вертинская

Наталья Кустинская

Ольга Остроумова

Элина Быстрицкая

Мария Нарышкина

Ольга Бакланова

Анна Самохина

Наталья Варлей

Алла Назимова

Вера Холодная

Натали Палей

Наталья Фатеева

Виктория Фёдорова

Людмила Семеняка

Зинаида Кириенко

Ирина Скобцева

Руфина Нифонтова

Нинель Мышкова

Татьяна Пилецкая

Татьяна Самойлова

Ирина Алфёрова

Алла Ларионова

Любовь Полищук

Нонна Терентьева