Советское мороженое, и другие ГОСТовские продукты, которые в реальности не были эталоном качества

Традиционно советские продукты на отечественных просторах считали образцом качества. Да и сейчас эта тенденция особо не изменилась: многие до сих пор уверены, что нация будет здоровее, если всё делать «как раньше», то есть из 100% натуральных продуктов, без ароматизаторов и других вредных добавок. А всё потому, что при СССР якобы строго придерживались ГОСТа. Да только в реальности даже он не спасал любимые миллионами продукты от ненатуральных позиций в составе.
1. Торт «Полено» и пирожное «Картошка
Не так качественен был тортик, равно как и знаменитое пирожное. /Фото: back-in-ussr.com
Пирожное «Картошка» и торт «Полено» по праву считается любимым лакомством миллионов детей и взрослых СССР. И о нём многие и сейчас думают, что для их приготовления специально выпекались бисквиты, а для прослойки брали крем из натуральных сливок. Вот только на самом деле даже если прочитать сборники советских рецептов, то можно увидеть прямое указание, что для приготовления этих пирожных используются обрезки от других подобных десертов и так называемые «возвратные отходы» от производства тортов - соответственно, их сроки годности и качество могли быть далеко не идеальными. Так ещё и сливочное масло, которое и для массовых производств было дороговатым, в этих блюдах с успехом заменялось на более дешевый маргарин.
2. «Птичье молоко»
В самом дорогом торте СССР заменяли продукты на более дешёвые. /Фото: sm-news.ru
У «Птичьего молока» особое место в истории советского кондитерского дела, а всё потому, что именно он является первым тортом в СССР, который получил получившим патент. А над созданием первого варианта этого лакомства трудилась целая команда знаменитых отечественных кондитеров. Так и получилось первое «Птичье молоко», появившееся в 1960 году – тогда в его основу была заложена рецептура одноименных конфет, которые производились на фабрике «Красный Октябрь».
Но вот был и ряд отличий: например, если в конфетах в начинке использовалась желейная начинка, то для торта была выбрана молочная на основе агар-агара. Проблема такого выбора заключалась в том, что агар-агар был дефицитным продуктом - вот его для массового производства «Птичьего молока» и заменили на более доступные крахмал или желатин. Замене подверглись даже яйца – вместо них стал использоваться меланж.
3. Советское мороженое
Даже легендарное мороженое оказалось не таким качественным. /Фото: bigpicture.ru
Казалось бы, вот что-что, а советское мороженое точно было эталоном качестве. Ведь ещё в 1930 году по инициативе Анастаса Микояна был выпущен указ, согласно которому мороженое должно стать доступным для советских граждан лакомством, а два года спустя была запущена первая промышленная линия по производству холодного десерта. Тогда же заработал и ГОСТ 117-41, где чётко прописывались его виды: «Мороженое сливочное, мороженое пломбир, фруктово-ягодное, ароматическое», а также рецептура.
Так, по данным редакции Novate.ru, для изготовления сливочного мороженого должно использоваться коровье молоко жирностью не менее 11%, сливочное масло 82,5 % жирности, агар-агар и ряд других натуральных ингредиентов. Справедливости ради, так и было, но только до 1966 года - именно тогда советское мороженое перестало быть полностью натуральным, потому что ГОСТ 117-41 перестал действовать. В результате к рецептуре стали предъявлять другие требования, а они, в свою очередь, допускали использование продуктов со сниженным содержанием жира, стабилизаторов, ароматизаторов вместо натуральных фруктов и даже пресловутое пальмовое масло.
4. Сосиски
Сосиски могли быть с сюрпризом. /Фото: homsk.com
Ещё одна полноценная продовольственная легенда родом из СССР, по крайней мере, в представлении наших бабушек и дедушек. Известно, что согласно тогдашней норме, в сосисках должно было содержаться как минимум 5% говядины или свинины. Да только остальными 95% могли быть самые разнообразные ингредиенты. Например, если просмотреть ГОСТ 23670-79, по которому, собственно, сосиски и изготавливались, то можно заметить, что в них допускалось добавление нитрита натрия, меланжа, щековины, обрезок шпика и другие подобные субпродукту. А был ещё один, не менее оригинальный ГОСТ - 3574-47: по информации Novate.ru, по нему вообще сосиски можно было «начинить» селитрой.
5. Маргарин и масло «Бутербродное»
С маргарином всё было совсем печально. /Фото: kulinaria1955.ru, artlebedev.ru
В Советском Союзе у маргарина был собственный ГОСТ 240-57, которые предполагал при производстве использование в качестве основного сырья животных жиров, таких как говяжий, топленый свиной, китовый и другие, а также различные растительные масла. Проблема для среднестатистического советского гражданина в этом случае была в том, что маргарин с такой натуральной рецептурой изготавливался исключительно для нужд пищевой и кулинарной промышленности, а вот в свободную продажу практически не поступал.
А для жителей СССР зачастую вместо гостовского натурального маргарина на прилавках выбрасывали другой товар - так называемое «бутербродное масло». Фактически данный продукт представляет собой некий суррогат маргарина и отличался весьма сомнительным составом. Самым заметным в этом отношении была замена в «бутербродном» масле растительных жиров на минеральное масло. Вот именно из-за него у советских хозяек регулярно происходила одна неприятная ситуация, если они задумывали на таком «масле» что-то пожарить: на кухне звучал хлопок, по звуку больше напоминающий полноценный взрыв, так ещё и на сковородке могло остаться пятно с сильным запахом гудрона.
6. Советские колбасы
С колбасой тоже было не всё так однозначно. /Фото: uznayvse.ru
Недалеко от сосисок в СССР ушли и колбасные изделия. Например, популярная «чайная» колбаса. Так, она официально относилась ко второму сорту колбас и, согласно оригинальной рецептуре, должна была содержать 70% говядины второго сорта и 20% полужирной свинины. А в реальности, согласно нормам вышеупомянутого ГОСТа 23670-79, мясную смесь допускалось заменить, например, на замороженное мясо буйвола либо яка, обработанные субпродукты, пищевую плазму крови, стабилизаторы (их можно было добавить до 5%), смесь выварки костей и даже картофельный крахмал. К слову, стабилизатор, который изготавливался из свиной шкурки или жилок и сухожилий, зачастую становился частью практически всех видов колбас. Вот и получалось, что официально колбаса изготавливалась по ГОСТу, а в реальности частенько содержала целый ряд откровенное экстравагантных компонентов.
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