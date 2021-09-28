5 суперпроектов советского оружия, которым было не суждено воплотиться в жизнь

Советский Союз нуждался в самом современном и передовом вооружении. В разные годы в стране разрабатывалось немало суперпроектов. Тем не менее, далеко не каждому из них было суждено воплотиться в жизнь в силу разных причин. Как по злому року, так временами и из соображений рациональности, наиболее грандиозные проекты так и остались проектами на чертежной доске.
1. Проект 23: Линейные корабли «Советский Союз»
Мог стать самым большим. |Фото: airbase.ru.
Инициатива стартовала в 1938 году в рамках доктрины СССР по развитию МВФ и созданию суперфлота. Предполагалось, что корабли класса «Советский Союз» станут самыми большими и мощными в мире среди линкоров. Известно, что длина военного судна данной конфигурации должна была составлять 250 метров, а водоизмещение 65 тысяч тонн. На линкоре служили бы 1300 матросов и офицеров.
Перед началом войны успели заложить два корабля и построить на 20 и 7 процентов. Однако из-за тяжелого положения в стране их разобрали. К 1955 году проект и вовсе закрыли.
2. Авианосцы «Орел» и «Ульяновск»
Проект был свернут. |Фото: wpristav.ru.
Данный проект стартовал в конце 1960-х годов. В рамках государственной программы планировали создать авианесущий крейсер с водоизмещением 70 тысяч тонн. Предполагалось, что инициатива заложит основу для конкуренции с США в области авианосцев. При этом уже к середине 1970-х проект переформировали. На смену первоначальному авианосцу пришел более компактный с водоизмещением 37 тысяч тонн. На момент 1991 года корабль был готов на 18%, однако распад СССР вынудил Украину отказаться от строительства ненужного (и чрезвычайно дорогого) корабля.
3. Многоцелевой самолет К-7
Создавался и для гражданского сектора. |Фото: mirtesen.ru.
В 1930-е годы в Советском Союзе пытались создать вот такой многоцелевой самолет с инновационной системой организации крыла. Любопытно, что инженеры разработали как гражданскую, так и военную модель летающей машины. Однако в 1935 году инициативу закрыли из-за неудачных испытаний, на которых погибла большая часть летчиков.
Примечательно, но сегодня американские эксперты считают, что закрытие проект К-7 помогло Советском Союзу, а не навредило. Так как отказ от проектирования тяжелых бомбардировщиков высвободил ресурсы для разработки новых тактических самолетов, которые во Второй мировой войне сыграли куда большую роль на восточном фронте.
4. Тяжелый танк Т-42
Нелепый танк. |Фото: bronetechnikamira.ru.
Иронично, но этот танк в 1930-е годы для советского союза делали немцы, группа инженеров под руководством Эдварда Гротте. Проект был частью инициативы по перевооружению танковых войск СССР. Танк Т-42 должен был иметь пять башен и самое лучшее бронирование. Когда советское командование увидело этого «монстра», то заявило о непрактичности машины. Закончилось все закрытием проекта и принятием на вооружение более маневренного и простого Т-35.
Как знать, возможно, проект Т-42 был изначально вредительским? Но это конечно только догадка.
5. Бомбардировщик Т-4
От самолета отказались из-за его дороговизны. |Фото: авиару.рф.
Проект, над которым работали советские инженеры в стенах КБ Сухого, начиная с 1966 года. Советский бомбардировщик Т-4 должен был стать аналогом американского North American XB-70 Valkyrie. Планировалось использовать новинку для разведки, а также ударов по авианосным группам противника. По проекту, Т-4 должен был взлетать вышел 25 километров и двигаться в три раза быстрее скорости звука.
В итоге инициатива оказалась слишком дорогой и от нее отказались в пользу проекта КБ Туполева – Ту-22М.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии