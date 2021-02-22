Завтрак – один из самых важных приемов пищи. И то, каким он будет, может определить весь наш последующий день. Поэтому, чтобы запастись энергией и не растратить ее в первые же часы, мы предлагаем вам полезные и сытные завтраки, за которые организм скажет вам спасибо.
Маффины из яйца и овощей. Вкусно и сытно.
Что может быть лучше мюслей? Домашние мюсли, которые вы приготовили сами.
Овсянка с бананом и арахисовым маслом. Заряд бодрости и энергии гарантирован.
Овсянка с ягодами. Кладезь витаминов и минералов.
Смузи из клубники, банана и персика. Полезный завтрак и сладкий десерт.
Гранола подарит заряд энергии. Ее можно есть как в сухом виде, так и с молоком, йогуртом и соком.
Грибы, запеченные с сыром. Отличное решение для завтрака.
Яйца, салат с авокадо и лосось. Этот завтрак включает в себя все самые полезные и необходимые вещества.
Яблочный смузи. Вкусно и полезно.
Необыкновенный тост. Хрустящий хлеб с ветчиной, зеленью, помидором и яйцом. Что может быть вкуснее?
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Завтраки, с которых лучше всего начинать день
Завтрак – один из самых важных приемов пищи. И то, каким он будет, может определить весь наш последующий день. Поэтому, чтобы запастись энергией и не растратить ее в первые же часы, мы предлагаем вам полезные и сытные завтраки, за которые организм скажет вам спасибо.
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