Идеи для грамотной организации пространства во дворе частного дома

Счастливые обладатели частного дома могут благоустроить не только интерьер внутри, но и пространство двора. Он может быть просторным или иметь скромный размер, но все равно есть возможность создать там идиллический уголок для семейного отдыха. Оцените особенности и размер своего участка и воплотите в реальности одну или несколько идей из этой статьи.


1. Обеденный стол под навесом

Устроить столовую на свежем воздухе – отличная идея. За большим столом разместится дружная семья, друзья и соседи. Не забудьте обустроить навес, чтобы дождь не помешал семейным обедам и ужинам.

2. Место для уединения и отдыха

Уголок для релакса устроить не сложно. Платформа и беседка из досок, подушки, плед – все, что нужно, чтобы почитать в тишине или вздремнуть после обеда.

3. Летняя кухня

Хозяйка дома несомненно оценит все преимущества готовки на свежем воздухе. Как приятно колдовать над обедом, любуясь розами и наслаждаясь ароматом жасмина. Даже мыть посуду выстроится очередь из добровольных помощников.
4. Рабочее место садовода

Страстному садоводу необходимо иметь свое рабочее место. Приспособьте старый шкаф или соорудите простой стеллаж для хранения леек, горшков, перчаток и соломенных шляпок.
5. Место для хранения дров

Поленница сама по себе способна украсить любой ландшафт, особенно если для нее предусмотрено место для аккуратного хранения. Крыша защитит дрова от дождя, камин и костер вы сможете разжечь в любую минуту.
6. Детская песочница

Куча песка сделает счастливыми малышей вашей семьи и займет их на долгое время. Добавьте к ней лавочки и, возможно, крышу – чтобы собаки и кошки не облюбовали песок для своих собственных дел.

7. Качели

Чувство полета поможет комфортно отдохнуть даже самому уставшему члену семьи после работы или учебы. Сделайте большую качели-кровать, чтобы на ней поместилось как можно больше народа.
8. Водоём с элементами декора

Журчание воды поможет отвлечься от проблем и насладиться красотой момента. Даже крошечный пруд сделает это возможным.
9. Мангальная зона

Площадка для барбекю станет центром притяжения всей семьи. Шашлыки и овощи гриль станут заменой надоевшим за зиму блюдам.
10. Цветы в контейнерах

Продумайте систему посадок в кашпо и клумбах так, чтобы непрерывное цветение сопровождало вас с ранней весны до поздней осени.
Грамотно продумайте и разделите пространство своего двора. Используйте кустарники и цветы для создания естественных границ между зонами. Проявите немного фантазии — и тогда ваш частный дом получит полное право называться усадьбой.
