6 реальных лесов, которые выглядят словно из фэнтези

Лес, словно со страниц фэнтези.
Фантастические истории могут происходить в любом месте, но ничто не сравнится с очарованием пышных и обширных лесов. Многие из них настолько таинственные и дикие, что, кажется, могут исходить только из вселенной фэнтези. Но они существуют прямо здесь, в нашей реальности., которая становится идеальным домом для ведьмы или нимфы; темная, сумеречная, возможно, населенная призраками, чаща; или стоящие чужеродные баобабы, чудесно вписывающиеся в мир Звездных войн. Наш мир богат фантастическими лесами. Вот шесть самых чудесных из них:
1. Уистманс Вуд (Девон, Англия)
Поросшие мхом камни и покрученные деревья - атрибуты приключенческой сказки.
Полностью охваченный мхом и зеленью Уистманс Вуд (Wistman's Wood) в юго-западной Англии выглядит так, словно люди не посещали его веками. Земля здесь усеяна предательскими крупными валунами, по которым трудно пройти, даже если бы они не были покрыты мхом. Корявые, скрученные ветви деревьев, растущие между скал, создают еще более гнетущую атмосферу.
2. Кривой лес (Грыфино, Польша)
Причудливо искривленные деревья - происки дьявола и искусного мебельщика?
Этот причудливый лес в Польше, кажется, был подвержен заклинаниям чернокнижника, поскольку все деревья выросли в форме крюка. Никто не точно не знает, почему эти деревья наклонились и изогнулись. Местные жители рассказывают, что местный фермер придавал им специальную форму, чтобы сделать из них мебель, но так и не закончил свою работу. Альтернативная версия: колдовство.
3. Пазлвуд (Глостершир, Англия)
Непроходимые дебри легендарного леса из толкиеновской саги.
Квинтэссенция Сказочного леса, Пазлвуд в Глостершире считается непосредственным прототипом такого удивительного Фангорна из цикла «Властелина Колец». Эта густая чаща проходит через узкие пути между замшелых камней и корявых старых деревьев, скрипучих мостов и дощатых настилов, установленных в проходах.
4. Национальный лесной парк Чжанцзяцзе (Чжанцзяцзе, Китай)
Устремленные ввысь шпили обрывистых скал.
Расположенный в южной части китайской провинции Хунань, Национальный лесной парк Чжанцзяцзе представляет сюрреалистическое пространство каменных шпилей с зелеными насаждениями, растущих в щелях. Нижний ярус покрыт ковром из деревьев и булькающих потоков, которые проходят между долинами и ущельями между колоннами из песчаника. Этот пейзаж был вдохновением для частей планеты Пандора из «Аватара» Джеймса Кэмерона. Один из шпилей в парке даже был переименован в Аватар-Аллилуйя.
5. Аллея баобабов (Морондава, Мадагаскар)
Гигантские стволы в саванне.
Хоть лесистое окружение улицы, известной как Аллея баобабов, очень редкое, она по-прежнему выглядит фантастическим. Многим из этих массивных деревьев в уже более 800 лет, и выглядят, как будто они росли в какой-то чужой экосистеме.
6. Дарк Хеджез (Баллимони, Северная Ирландия)
Дорога в Королевскую гавань.
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