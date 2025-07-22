Какая толщина песков в пустыне, и зачем Арабские Эмираты завозят песок из-за границы

Пустыни сами по себе бывают очень разные. В некоторых из них дюн и барханов из песка нет вовсе. Хотя в обывательском сознании пустыня плотно ассоциируется с жарким климатом, с точки зрения географии ледники и тундры – это тоже пустыни. Без учета последних подобные природные зоны занимают на планете порядка 14% территорий.
1. Какова толщина песка в пустыне, что находится под ним и откуда берется весь этот песок?
Песка в пустыне много. |Фото: vsegda-pomnim.com.
Если же говорить непосредственно о песчаных пустынях, то в среднем толщина песка составляет 100-200 метров. Для пустыни Сахары средний показатель 150 метров, однако встречаются места, где толщина песков достигает 500 метров! Для пустыни Гоби средний показатель составляет 200 метров. Ливийская пустыня – 200-250 метров. Средняя толщина песков в пустыне Намиб варьируется от 200 до 400 метров.
Песок образуется в результате деградации почв. |Фото: skmvl.ru.
Наверняка каждому хотя бы раз было интересно, а что интересного (или не очень) под всем этим песком? На самом деле ответа в общем виде также не существует. Варианты могут быть разные. В пустынях Ближнего востока и Азии под слоем песка очень часто находятся солончаки – безжизненная почва с высоким содержанием легкорастворимых солей. Также под песками может быть каменистая почва или глина. Так же бывают случаи, когда под большой толщей песка находятся подземные озера, слои грунтовых вод.
Часто под песками солончак. |Фото: m.fotostrana.ru.
Но откуда ведь этот песок берется? На самом деле все достаточно просто. Палящее солнце и сухие ветра приводят к эрозии почвы и разрушению горной породы. Само собой, подобные процессы занимают многие и многие годы. Так или иначе, под воздействием естественных факторов «нормальная» почва деградирует и превращается в пески.
2. Зачем Объединенные Арабские Эмираты покупают песок в других странах, если вся страна в пустыне?
Арабские страны везут песок морем. |Фото: росагропром.рф.
Песок на Ближнем востоке покупают не только Объединенные Арабские Эмираты. Значительная часть современных арабских стран обречена покупать данный материал несмотря на то, что, казалось бы, в их случае этот самый песок буквально повсюду! Покупают песок ближневосточные страны по большей части в Европе, в том числе в странах СНГ. А все потому, что пустынный песок не годится в качестве строительного материала.
Пустынный песок не подходит для строительства. ¦Фото: longreef.ru.
Из-за длительного пребывания на ветру и солнце он слишком мелкий и текучий. Средний диаметр гранул пустынного песка составляет 0.25 мм, в то время как размер гранул морского или карьерного – 0.5-1.5 мм. На таком материале невозможно приготовить качественный цементный раствор. Современное бетонное строительство с использованием пустынных песков и вовсе не небезопасно. Поэтому в лучшем случае материал пустынного происхождения можно использовать для засыпки котлована. Забавно, что в этом отношении очень повезло такой «пустынной» стране, как Австралия. На сегодняшний день она является одним из крупнейших поставщиков данного строительного материала.
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