Такое видел только тут: Голландец проехал по России на автобусе

Голландца удивило, что кнопки с надписью «стоп» на поручнях никого не интересуют — ими просто не пользуются, разве что в каких-то экстренных случаях. Водитель так или иначе остановит на остановке. А вот в Нидерландах, если вы не нажмете на кнопку, никто вас не высадит.