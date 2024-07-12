Такое видел только тут: Голландец проехал по России на автобусе

Загадочные остановки
Сейчас Махил живет, по его выражению, в «небольшом городе на Волге». Сюда он с супругой приехал в гости к своей теще.
Тут он частенько катается на автобусах и обратил внимание на странные остановки. Необычным ему показалось обилие рекламных листовок, которыми залеплен буквально каждый квадратный сантиметр остановки — тут тебе и горящие путевки, и услуги телефонных операторов, и «куплю рога», и сбор металлолома.
По словам голландца, такого обилия предложений на европейских остановках не встретишь. В то же время самого главного всё же нет — ни расписания автобусов, ни интервалов.
«Вообще я не уверен, что я видел расписание или номера автобусов на остановках в этом городе», — признался Махил.
Ненужные кнопки «стоп»
Голландца удивило, что кнопки с надписью «стоп» на поручнях никого не интересуют — ими просто не пользуются, разве что в каких-то экстренных случаях. Водитель так или иначе остановит на остановке. А вот в Нидерландах, если вы не нажмете на кнопку, никто вас не высадит.
Уступают место пожилым
Если в автобус зайдут бабушка или дедушка, кто-нибудь обязательно уступит им место — если, конечно, молодые люди не отвлечены на смартфон. А вот в Европе никто из пассажиров так не делает — потому что пожилой человек может не на шутку обидеться.
Дело в том, что люди старше 50, 60 и даже 70 лет в тех же Нидерландах очень неохотно признают, что уже относятся к категории пенсионеров — и не всем придется по душе очередное напоминание об их возрасте.
Водитель одет во что попало
В Европе водители общественного транспорта всегда облачены в форменную рубашку, часто с галстуком. Когда на улице прохладно, сверху — пиджак или кофта.
Если в больших российских городах дело с униформой водителей обстоит примерно так же, то в провинции каждый носит то, что ему нравится. А уж если ты попал в душную маршрутку на юге страны, человек может и вовсе сидеть за рулем с голым торсом.
«В Нидерландах такого не увидишь, даже если кондиционер не работает, но у нас редко бывает такая жара. И я не виню водителей здесь в такой жаре», — говорит Махил.
Свежие комментарии