13 основных видов офисных работников

Чтобы определить к какому типу личности относится человек, ему нужно пройти определённые психологические тесты. Всё обстоит куда проще, когда дело касается работы в коллективе, где не обязательно прибегать к помощи тестов чтобы определить что представляет из себя человек. Перед вами 13 наиболее часто встречаемых типов офисных работников, среди которых наверняка есть и ваши коллеги, а может и вы сами.