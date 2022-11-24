5 малолитражек из советского прошлого, способных удивить даже в наше время

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Интересные советские малолитражки/ Фото: fishki.net

Автомобилестроение в СССР было настолько многогранным и разнообразным, что по сравнению с ним современный российский автопром больше походит на некую копию мощной автомобильной промышленности великой страны.



Автомобилестроение в СССР было настолько многогранным и разнообразным, что по сравнению с ним современный российский автопром больше походит на некую копию мощной автомобильной промышленности великой страны.

1. КИМ 10-50

Рамный автомобиль КИМ 10-50/ Фото: suvorovaart.ru

КИМ 10-50 стал первой советской машиной с алюминиевыми поршнями и вкладышами коленвала/ Фото: wroom.ru

2. ЗАЗ 965

Знаменитый горбатый «Запорожец»/ Фото: drive2.ru

3. «Москвич» 407

Полюбившийся многим советским автолюбителям «Москвич» 407/ Фото: kolesa.ru

4. ГАЗ-М1

Знакомая советским людям «Эмка» в военное время/ Фото: zr.ru

5. ЛуАЗ 969

ЛуАЗ, переживший Советский Союз более, чем на десятилетие/ Фото: kolesa.ru