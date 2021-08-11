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Инопланетные комнатные цветы

Сегодня фиалками, кактусами, рододендроном и прочей красотой никого не удивишь. Это растения можно увидеть на подоконниках квартир и офисов. Но в царстве флоры ещё достаточно чудесных растений, которые выглядят, как пришельцы с другой планеты. Они неприхотливы и при этом невероятны!

Инопланетные комнатные цветы

1. Суккуленты-дельфины (Senecio peregrinus)


Инопланетные комнатные цветы
Научное название растения с листьями, которые напоминают дельфинов – крестовик перегринус.

2. Японский мох маримо (Marimo moss balls)


Инопланетные комнатные цветы
Зеленый шарик водоросли в японских семьях принято передавать по наследству, потому что приносит благополучие и удачу в дом.

3. Неприхотливая трахиандра (Trachyandra)


Инопланетные комнатные цветы
Африканское чудо напоминает кудри волос, растущие снизу вверх.

4. Крассула умбелла (Crassula umbella)


Инопланетные комнатные цветы
Красивое и необычное растение, которое сотворила природа.

5. Молочай тучный (Euphorbia obesa)


Инопланетные комнатные цветы
Экзотическое зеленоватое растение очень часто путают с кактусом, хотя колючек у него нет.

6. Молочай «Голова медузы» (Euphorbia сaput-medusae)


Инопланетные комнатные цветы
Ядовитое растение со змеинообразными ответвлениями, которые расползаются в разные стороны.

7. Платицериум (Platycerium)


Инопланетные комнатные цветы
Оригинальный папоротник с оленьими рогами растет на дереве или в вертикальном положении.

8. Молочай тирукалли (Euphorbia tirucalli)


Инопланетные комнатные цветы
Многолетнее растение с безлистными стеблями получило еще одно название – «карандашное дерево».

9. Хавортия Купера (Haworthia сooperi)


Инопланетные комнатные цветы
Комнатное растение с толстыми, мясистыми листьями, которые запасаются водой на долгий период жары и засухи.

10. Очиток Моргана (Sedum morganianum)


Инопланетные комнатные цветы
Очиток Моргана или ослиный хвост с мясистыми, свисающими стеблями служит резервуаром для воды в засушливую погоду.

11. Штопорная трава (Corkscrew grass)


Инопланетные комнатные цветы
Листья необычного растения сотворила матушка природа.

12. Редкая горечавка урнула (Gentiana urnula)


Инопланетные комнатные цветы
Тибетская красавица с листьями ромбовидной формы.

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