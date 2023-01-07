Когда в старые времена отказывались от собственного имени и выбирали новое

Запутать злых духов

Сидящий Бык, вождь хункпапа

Давняя традиция башкиров - давать временное имя ребенку до официального имянаречения муллой

Авраам и Сарра до того, как сменили имена и смогли произвести на свет ребенка, искали другие пути стать родителями - через служанку Агарь

В новую религию с новым именем

Иван Грозный перед самой кончиной принял постриг и получил имя Иона

Царевна Софья Алексеевна, в монашестве - Сусанна

На службе государству и своей церкви

Хорхе Марио Бергольо, ставший папой Франциском

Георг VI, король Великобритании

Феномен солдатского имени существовал в Швеции на протяжении четырех веков