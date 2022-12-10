Какие картины стали самыми дорогими на мировых аукционах XXI века

Живопись в современном мире — это не просто хобби, развлечение и способ выразить свои чувства с помощью холста и красок. Живопись последних десятилетий — это про большие инвестиции и аукционные торги, которые порой достигают баснословных сумм. Современные эксперты тщательно отслеживают интерес к тому или иному произведению искусства, тем самым коррелируя диапазон цен. Стоимость за одну картину в аукционных домах может достигать от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч долларов. Сложно поверить, но стоимость самых дорогих картин мира за последние два десятилетия варьируется от 110 млн долл до 450 млн долл.
«Меулес» (1890), Оскар Клод Моне
«Меулес» (1890), Моне.
Появление данного полотна среди самых дорогих картин, проданных или спущенных с молотка в XXI веке, крайне неожиданное, ведь творений Клода Моне практически нет в таких списках.
Однако в мае 2019 года картина «Meules» из серии «Стога сена», включающая 31 одну работу, ушла с молотка на аукционе «Сотбис» за 110,7 млн долл. Этот аукцион стал первым с 1986 года, когда «Меулес» выставлялся на продажу в последний раз. В 2019 году ценник полотна находился на отметке в 44 раза выше, нежели 40 лет назад. Следовательно, «Meules» стал наиболее дорогой работой Моне, когда-либо проданной.
Другие картины серии работ «Стога сена»: «Стога сена (иней, рассвет)» (1889) и «Стога сена в конце дня» (осень 1891).
В отличие от других картин серии, в этом полотне Моне использует более широкую палитру цветов. Мазки кисти плавно переходят от верхних углов работы к центру, создавая яркий акцент.
«Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» (1969), Фрэнсис Бэкон
«Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» (1969), Бэкон.
Характерный для творчества Бэкона триптих представляет собой искажённую действительность и тяготеет к абстракционизму. Люсьен Фрейд изображён сидящим в кресле внутри конструкции, напоминающей клетку, которая представлена с разных перспектив.
В 2014 году полотна были выставлены в аукционном доме «Кристис», где были проданы за 127 млн долл.
«Лежащая обнажённая (на левом боку)» (1917) и «Лежащая обнажённая» (1918), Амадео Клементе Модильяни
«Лежащая обнажённая (на левом боку)» (1917) и «Лежащая обнажённая» (1918), Модильяни.
Талант Модильяни, которого называли «последним из богемы», и своеобразие его работ были признаны не сразу. Ещё при жизни творца, да и после его кончины, картины итальянского художника отличались разве что общественным резонансом, который они вызывали. Однако на стыке тысячелетий пришли новые веяния и появился новый взгляд на творчество.
В 2003 году ирландский бизнес-магнат Джон Манье приобрёл картину «Лежащая обнажённая (на левом боку)» за 26,9 млн дол., а спустя 15 лет продал её за 157,2 млн долл.
«Лежащую обнажённую» Модильяни чаще других демонстрируют на различных экспозициях. В 2015 году полотно пополнило частную коллекцию шанхайского коллекционера Лю Ицяна. С ценником в 170,4 млн долл эта картина является одной из самых дорогих в мире.
«Алжирские женщины (версия О)» (1955), Пабло Пикассо
«Алжирские женщины (версия О)» (1955), Пикассо.
«Алжирские женщины» всемирно известного итальянца Пикассо представляет собой серию из пятнадцати полотен. Картина под названием «Версия О» — последняя и наиболее успешная работа серии.
В 1997 году её приобрели за 31,9 млн долл, а 2015 году работа ушла с молотка на аукционе «Кристис» за 179,4 млн долл. Его обладателем стал бывший премьер-министр Катара Хамада Аль Танир.
«Портреты Мартен Сулманс и Опьен Коппит» (1634), Рембрандт Харменс ван Рейн
«Портреты Мартен Сулманс и Опьен Коппит» (1634) (справа и слева), Рембрандт (в центре).
Свадебные портреты Мартена Сулманса и его невесты Опьен были выполнены Рембрантом в XVII веке. Долгое время обе картины были частью частной коллекции семьи Ротшильдов. Но в 2015 году общими стараниями Лувра и Государственного музея Франции портреты выкупили за 180 млн евро.
«№ 17А» (1948), Пол Джексон Поллок
«№ 17А» (1948), Поллок.
Полотна Поллока пользуются невероятной популярностью, но именно вторая картина из его коллекции носит статус одной из самых дорогих картин, которые были проданы за последние два десятилетия.
«№ 17А» является прекрасным примером капельной живописи. Эта техника довольно интересна, поскольку несмотря на иллюзию хаотичности, которую создаёт художник, каждый мазок и каждая линия чётко продуманы, чтобы появиться именно в том месте и гармонично войти в композицию. Именно поэтому работа Поллока полностью оправдывает свою стоимость в 200 млн дол., за которые она была отпущена в 2016 году.
«Игроки в карты» (1890-1895), Поль Сезанн
«Игроки в карты» (1890-1895), Сезанн.
Для многих будет открытием, но признанные «Игроки в карты» Поля Сезанна — это не одна картина, а серия из пяти полотен, которые разнятся количеством игроков в своей композиции.
Длительное время только одна из картин была в собственности частного коллекционера, в то время как остальные выставлялись в различных музеях мира. И только в 2012 году её выкупил Национальный музей Катара за баснословные 250 млн долл. В тот год это была наиболее обсуждаемая картина в мире.
«Когда свадьба?» (1892), Эжен Анри Поль Гоген
«Когда свадьба?» (1892), Гоген.
Детище французского импрессиониста занимает бронзу сегодняшнего топа. На закрытых частных торгах картину приобрели за 300 млн долларов в 2015 году. Она изображает двух аборигенок, которыми Гоген вдохновился после поездки на Таити.
«Обмен» (1955), Виллем де Кунинг
«Обмен» (1955), Кунинг.
Одна из первых и дорогостоящих работ нидерландского абстракциониста де Кунинга. Картина «Обмен» стала объектом собственности американского инвестора-миллиардера и филантропа Кеннета Гриффина. Ей принадлежит рекорд 2015 года в мире живописи, ведь финансист отдал за неё 300,3 млн долларов.
Полотно представляет особую ценность, так как является удачным экспериментом де Кунинга, который был вдохновлён своим современником Францом Клайном и изменил свой стиль. Картина, относящаяся к движению абстрактных импрессионистов, исследует, по сути, примитивное представление о женской фигуре и включает в себя жёлтый, оранжевый и синий цвета.
«Спаситель мира» (1499), Леонардо да Винчи
«Спаситель мира» (1499), Леонардо да Винчи.
История ценообразования данного полотна поистине фантастическая. Прежде всего, подлинность авторства Леонардо да Винчи до сих пор подвергается сомнению несмотря на то, что большинство экспертов считают, что работа принадлежит кисти великого флорентийца. В противовес им выступает мнение о том, что Леонардо написал лишь часть работы, в то время как всё остальное написали его ученики.
В 1958 году картина была продана за смешные теперь 45 фунтов стерлингов, а её авторство приписали Джованни Антонио, ученику да Винчи. В 2005 году «Спаситель мира» ушёл с молотка уже за 10 000 фунтов стерлингов.
Лучшие реставраторы и специалисты произвели тщательный анализ полотна и единогласно заявили: написал картину не кто иной, как Леонардо да Винчи. В 2017 году изображение Иисуса эпохи возрождения было спущено на аукционе в Нью-Йорке за 450 млн долларов. Владельцем картины стал саудовский принц Бадер бин Абдулла.
Аукционные дома «Сотбис» и «Кристис».
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