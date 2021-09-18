Звёзды, которые ушли в мир иной из-за экспериментов с собственной внешностью

1. Пит Бернс – музыкант, который перенёс 300 пластических операций

Пит Бернс до и после пластики.

2. Катерина Кандо – королева красоты, которой подарили зловещий сертификат

Катерина Кандо – королева красоты, которой подарили зловещий сертификат.

3. Арти Агарвал: роковая липосакция для звезды Болливуда

Арти Агарвал.

3. Юлия Началова и грудь 4-го размера

Юлия Началова.

4. Майкл Джексон.

Майкл Джексон до и после операции.

БОНУС. Алла Пугачёва: пластика и роковая любовь

Алла Пугачёва и Сергей Челобанов.