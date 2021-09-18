Звёзды, которые ушли в мир иной из-за экспериментов с собственной внешностью

Пожалуй, каждый человек хотел бы изменить что-то в своей внешности, вот только далеко не все готовы ложиться для этого на стол хирургов, да и стоит такая операция немало. Но звёзды на то они и звёзды, что могут позволить себе всё, в том числе и коррекцию собственной внешности при помощи пластики. Вот только заканчиваются эксперименты такого рода порой весьма плачевно.
1. Пит Бернс – музыкант, который перенёс 300 пластических операций
В 2016 году мир облетела новость – британский музыкант Пит Бернс, пренесший 300 пластических операций, скончался в 57 лет от сердечного приступа. Он всегда привлекал к себе внимание эпатажным поведением и внешним видом. Он никогда не скрывал своей бисексуальности, а женат был на стилисте Линн Корлетт.
Первую операцию он перенёс, когда ему сломали нос. Тогда же он понял, что хочет стать женщиной: начал носить парики, увеличил губы и начал ярко краситься. И пластические операции последовали одна за другой. Медики предупреждали его, что могут случиться необратимые последствия, но музыкант не придавал их словам должного внимания. После трёх сотен перенесённых операций его лицо стало неузнаваемым, он буквально потерял человеческий облик.
Пит Бернс до и после пластики.
Когда после очередной пластики начались осложнения, Пит делился со своими поклонниками: «Прошло несколько дней после операции, и мне стало очень плохо. Я попал в больницу. 10 дней врачи доставали меня с того света. Но я хочу достичь совершенства, и я продолжу делать операции». В тот раз врачам удалось спасти музыканта, но череда операций привела к том, что его сердце не выдержало. Пит Бернс ушёл в лучший мир, так и не достигнув идеала.
2. Катерина Кандо – королева красоты, которой подарили зловещий сертификат
Когда в 2014 году Катерина Кандо стала эквадорской королевой красоты, она получила в подарок планшет, автомобиль и сертификат на пластику в одной из клиник.
Катерина Кандо – королева красоты, которой подарили зловещий сертификат.
Пользоваться сертификатом девушка не планировала, и даже хотела подарить его кому-нибудь. Но жюри конкурса настояло на том, чтобы она пошла на липосакцию, уговаривая девушку, что операция предстоит совсем несложная. Катерина легла под нож хирургов, и во врем операции девушка скончалась от отека мозга.
3. Арти Агарвал: роковая липосакция для звезды Болливуда
Арти Агарвал.
Звезде Болливуда Арти Агарвал было всего 31 год, когда она решила сделать липосакцию. Конечно, молодая женщина и не подозревала, что через месяц после операции она покинет этот мир.
Актриса пошла на операцию, поскольку боролась с ожирением. Но после липосакции у неё начались серьёзные проблемы с дыханием и с сердцем. Начались необратимые осложнения, случился сердечный приступ и звезды Болливуда не стало.
Последний фильм с участием Агарвал вышел на экраны всего за 2 дня до её ухода.
3. Юлия Началова и грудь 4-го размера
16 марта 2019 года умерла российская певица Юлия Началова. Проблемы со здоровьем у певицы начались ещё в 2007 году после того, как она увеличилась грудь до 4-го размера. Операцию ей делали в США, но занесли инфекцию и развился сепсис.
Юлия Началова.
Тогда Юлию спасли, но эта операция аукнулась через 10 лет, когда в 2017 году у певицы началось осложнение – отказали почки, а врачи сказали, что это последствия перенесённого сепсиса. Началова была при смерти, но выкарабкалась. «Мой ослабленный организм не хотел бороться. Я ощущала, как из меня буквально уходит жизнь. В голову лезли черные мысли. В произошедшем я не винила ни врачей, ни судьбу. Во всем виновата сама. Ведь это блажь и глупость — исправлять природу!», - рассказывала тогда певица журналистам. И когда казалось, что всё позади, на Юлию обрушилась очередная проблема – подагра.
11 марта 2019 года певица попала в больницу из-за обострения подагры и повышения сахара. Домой из больницы она уже не вернулась.
4. Майкл Джексон.
Майкл Джексон до и после операции.
Майкл Дэексон – яркий пример того, до чего может довести неуёмная жажда пластических операций. Его операционная эпопея началась в далёком 1979 году, когда ему пришлось восстанавливать сломанный нос. После этого операции полетели одна за другой: он изменил форму скул и губ, сделал ямочку на подбородке, приподнял лоб. И все операции проходили на фоне болезни – у Майкла диагностировали системную красную волчанку.
В 2000 году нос короля поп-музыки был настольно деформирован, но он не мог дышать нормально, а на улицу выходил только в маске. Закончилось всё трагедией.
БОНУС. Алла Пугачёва: пластика и роковая любовь
Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачёва чуть не умерла 30 лет назад после неудачной пластики. Поговаривали, что тогда она решилась на операцию ради из-за увлечения композитором Сергеем Челобановым, который был младше её на 12 лет.
Алла Пугачёва и Сергей Челобанов.
Операцию Алле Борисовне делали в одной из швейцарских клиник, и занесли в организм опасную инфекцию. Ослабшую и худую до неузнаваемости звезду перевезли в московскую клинику. На выздоровление мало кто надеялся, что столичные врачи смогли поставить певицу на ноги.
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