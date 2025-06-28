5 советов, как начать продуктивно отстаивать свои личные границы

1. Упоминайте должностную инструкцию

А вот так вот! / Фото: jobgrade.ru

2. Напоминайте о своём возрасте

Съёл, товарищ?! / Фото: dycpoisk.ru

3. Говорите «мне не хочется» без добавления «извини(те)»

Так просто. / Фото: gas-kvas.com

4. Поставьте в мессенджерах невидимый режим

Статус невидимки доступен всем. / Фото: peopletalk.ru

5. Конкретно излагайте намерения

Нет, точно не хочу на эту вечеринку идти. / Фото: culture.ru