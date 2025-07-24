Нью-Йорк с высоты небоскребов

Для того чтобы заснять оживленный Нью-Йорк или Токио, фотографу Нэвиду Барати приходится в буквальном смысле парить над краем. «Я просто наклоняюсь так, чтобы чувствовать себя комфортно во время съемки. Меня больше беспокоит возможность падения моей камеры. Но, чтобы этого не произошло, я ее привязываю к руке», — поведал фотограф.
Благодаря работам фотографа у нас есть уникальная возможность взглянуть на «Большое яблоко» с высоты небоскребов. «Я считаю, что ритм Нью-Йорка можно оценить, только глядя с большой высоты: постоянный поток такси, переключение светофоров, волны пешеходов, переходящих дорогу, звуки сирен…» — говорит автор городских фотографий Барати. Сам Нэвид Барати родился и вырос в сельской местности штата Огайо, США. Почувствовав тягу к фотографии, он бросил скучную работу инженера и навсегда переехал в величественный Нью-Йорк. Нэвид нашел свое призвание в жанре документальной и пейзажной фотографии. Его работы были опубликованы в таких крупных и известных изданиях, как Men’s Journal, National Geographic, CBS New York, San Francisco Chronicle, San Francisco Magazine, WNYC, The Huffington Post. Взгляд на 6-ю авеню в сторону One World Trade Center. Брайант-парк в Мидтауне на Манхэттене. Парк-авеню — одна из главных магистралей, пересекающих Манхэттен с севера на юг. Средний Манхэттен днем… …и вечером Шестая авеню — важная дорога Манхэттена, по которой транспорт движется на север или на окраину в спальные районы. 42-я улица днем — одна из самых оживленных деловых улиц центрального Манхэттена.около 3,5 км. Она пересекает весь остров от реки Ист-Ривер до реки Гудзон. 42-я улица вечером. Посмотрим ближе… В Брайант-парке столпотворение… Снова Шестая авеню. «Человек-паук» во время парада на День благодарения. 38-я улица. Такси и зонтики. Челси — исторический район на северо-западе Нижнего Манхэттена. Вечер в Нью-Йорке. Вереница такси. Парад на День благодарения. Вид со 103-го этажа Эмпайр-стейт-билдинг.
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Нью-Йорк с высоты небоскребов
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