10 знаковых немецких автомобилей, ставших классикой мирового автопрома

Легендарный Volkswagen Beetle.
Германия славится пивом, сосисками, средневековой архитектурой, тирольскими песнями, а также рачительностью и трудолюбием жителей. Впрочем, визитной карточкой этой страны могли бы стать, благодаря высокому качеству, и автомобили. В нашем обзоре речь пойдет о десяти знаковых машинах в истории немецкого автопрома.
1. Porsche 911
Автомобиль Porsche 911.
Пожалуй, каждый рейтинг немецких автомобилей содержит упоминание о таком «динозавре» немецкого автопрома, как Porsche 911. Не упомянуть об одной из самых известных моделей не могли и мы. Выпускается Porsche 911 одноименно компанией с 1963 года. Любопытно, что индекс «911» не использовался на старте выпуска и обозначал лишь одну из моделей линейки. Однако позже, благодаря коммерческому успеху, «911» стали приписывать всем машинам серии.
2. Volkswagen Beetle
Автомобиль Volkswagen Beetle.
Еще один широко известный немецкий автомобиль не нуждающийся в лишних представлениях – это конечно же Volkswagen Beetle. За все время было изготовлено более 21.5 млн этих машин, таким образом «Жук» по праву считается самым массовым автомобилем в истории. Свернуто производство Käfer было в 2003 году.
3. Mercedes-Benz 560SEL 6.9
Автомобиль Mercedes-Benz 560SEL 6.9.
Не столь широко известный в массах Mercedes-Benz 560SEL 6.9 все равно является легендой. Даже если кто-то не знает названия этой машины, то он определенно точно видел ее хотя бы в кино. Этот роскошный седан S-класса был представлен производителем в 1975 году. Производился до 1981 года, за это время было выпущено 7 380 машин.
4. BMW 507
Автомобиль BMW 507.
Родстер BMW 507 – это машина рожденная конкуренцией и коммерцией. Создана модель была в 1956 году и выпускалась всего несколько лет – до 1959 года. Эта машина стала не более, чем ответом на 300SL от главного местного конкурента BMW - Mercedes-Benz. Всего с конвейера сошло 252 машины. Несмотря на непродолжительность истории, ответ получился, надо признать, не самым плохим.
5. Audi R8
Автомобиль Audi R8.
Полноприводной среднемоторный спорткар Audi R8 был выпущен в продажу в 2007 году, а впервые представлен в далеком 2006 году на тогдашнем Парижском автосалоне. Хотя машина достаточно молодая, за прошедшие годы Audi R8 успела обзавестись несколькими модификациями. Покупатели этого автомобиля могут даже заказать конфигурацию под себя. Касается это в первую очередь используемого двигателя.
6. Porsche 917
Автомобиль Porsche 917.
Еще один не очень известный в массах, но достойный упоминания Porsche. Речь идет о модели «917». Этот гоночный автомобиль, как несложно догадаться создавался производителем специально для спортивных мероприятий. Машина в частности два года демонстрировала неплохой результата в 24 гонках в Ле-Ман.
7. BMW 2002
Автомобиль BMW 2002.
BMW Neue Klasse – это одно из наиболее известных семейств седанов большого класса данной компании. В истории марки и автопрома в целом эти автомобили стали «новым знаком». Для начала 60-х годов XX века машины этого семейства были невероятно прогрессивны. Революция была совершена в тормозной системе, подвеске и двигателе. Производились машины этой семьи до 1975 года. А принципы конструкции заложенные в этом ряде использовались еще несколько десятилетий.
8. RUF CTR Yellowbird
Автомобиль RUF CTR Yellowbird.
Неожиданное для своего времени купе RUF CTR Yellowbird был создано на базе Porsche 911. Машина вышла ограниченным тиражом в количестве 29 единиц. Все автомобили были произведены в конце 1987 года. До 1991 года эта машина была самой быстрой на планете.
9. BMW M5
Автомобиль BMW M5.
Спортивный седан BMW M5 относиться к пятому поколению и на сегодняшний день является машиной во всех отношениях доработанной и достаточно совершенной. История линейки началась в 1986 году, когда на рынок было выпущено первое поколение этих автомобилей. Примечательно и то, что первые BMW M5 были исключительно ручной сборки.
10. Audi Quattro
Автомобиль Audi Quattro.
Широко известный дорожный и раллийный автомобиль Audi Quattro выпускался в Германии до 1991 года. После выпуска, эта машина побеждала в ралли два года подряд. Такое преимущество ей обеспечило разрешение на использование полноприводных авто в соревнованиях. Хотя машина не производиться уже много лет, в последние годы было представлено разу несколько концептов обновленных Audi Quattro, которые возможно мы увидим в будущем.
