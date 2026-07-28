7 идей, как сэкономить на ремонте кухни, если финансы поют романсы



Ремонт каждой из комнат может влететь в копеечку. Но, как показывает практика, дороже всего обходится именно кухня. Чтобы не думать, где брать деньги на оплату очередного чека из магазина, Novate.ru предлагает взять на заметку несколько идей, как сэкономить на обустройстве. Ремонт каждой из комнат может влететь в копеечку. Но, как показывает практика, дороже всего обходится именно кухня. Чтобы не думать, где брать деньги на оплату очередного чека из магазина, Novate.ru предлагает взять на заметку несколько идей, как сэкономить на обустройстве.

Идея 1: Повесьте шторку вместо дверцы



Штора может быть одна или несколько Штора может быть одна или несколько

Если у вас нет возможности сделать сразу всю кухню под ключ или вы не против добавить комнате немного прованского шарма, предлагаем заменить одну либо несколько дверок на кухне уютной шторкой.

Идея 2: Купите стандартные модули



Типовая кухня выглядит не хуже сделанной на заказ Типовая кухня выглядит не хуже сделанной на заказ

Если хотите сэкономить на обустройстве кухни, первое, от чего следует отказаться – мебельного гарнитура на заказ. Да, это отличная возможность учесть все ваши пожелания по хранению, сделать шкафы под потолок, задействовать даже самые невзрачные уголки комнаты, но это дорого, и с этим ничего не поделаешь. Поэтому при оформлении комнаты присмотритесь к типовой мебели из гипермаркета.

Выбирайте модули из качественного материала, которые помогут добиться максимальной функциональности. Отлично, если у вас прямая кухня – в этой ситуации проще всего задействовать каждый метр пространства и не оставить «щелей». Но и в случае с другими планировками тоже получится обустроить качественную зону готовки.

Обратите внимание: Если для классического обеденного стола на кухне не хватает места, сделайте барную стойку из подоконника.

Идея 3: Сделайте кухню своими руками



Кухня из газобетонных блоков. / Фото: realty.yandex.ru Кухня из газобетонных блоков. / Фото: realty.yandex.ru

А почему бы и нет? Если ваша квартира соткана из необычных деталей, наполнена интересной мебелью и винтажными аксессуарами, самодельная кухня станет логичным продолжением такого интерьера. Один из вариантов – модули из газобетонных блоков, покрытых микробетоном (кстати, этот же материал можно использовать на полу и в зоне фартука). Так как выдвижные ящики в таком гарнитуре обустроить не получится (как и повесить дверцы), используйте обычные коробки и корзины для хранения. Отлично будут смотреться плетеные изделия. Не забудьте о необходимой бытовой технике, которая хорошо впишется в ниши: посудомойке, духовке, микроволновке и пр.

Конечно, подобное решение впишется не в каждый стиль. Но если речь идет о лофте, минимализме или ваби-саби, согласно которому красота скрывается в неидеальном, природном и рукотворном, такая кухня будет уместной.

Идея 4: Оставьте старую технику



Холодильник и вытяжку можно оставить Холодильник и вытяжку можно оставить

Бытовая техника занимает большую статью расходов в обустройстве кухни. Поэтому если вы хотите сэкономить, оставьте часть старых приборов, которые уже были на вашей кухне до ремонта. Например, духовку, посудомойку, холодильник, микроволновку или вытяжку. Если они отлично выглядят, выполняют свои функции и подходят по габаритам вашему новому гарнитуру, незачем тратиться. Возможно, по стилю это будет не самое идеальное решение, но со временем вы сможете заменить всю технику на новую (если захотите, конечно).

Идея 5: Откажитесь от верхних шкафов



От шкафов можно отказаться частично От шкафов можно отказаться частично

Отказаться от части мебели – значит, сократить количество расходов. А в случае с верхними шкафами вы не только сэкономите, но еще и попадете в тренды. В последнее время дизайнеры предлагают своим клиентам «облегченные» варианты кухонь, когда вместо верхних шкафов висят открытые полки. Такие гарнитуры выглядят легко, воздушно, не перегружают пространство. А если в углу комнаты у вас стоит высокий шкаф до потолка, то о хранении переживать не стоит.

Такой вариант идеально подходит, если вы редко готовите, у вас маленькая семья или вы не привыкли складировать посуду, мелкую бытовую технику и килограммы бакалеи. Но будьте готовы к тому, что на полках нужно постоянно поддерживать порядок. Пыль, жир, капли воды – все это будет оседать на посуде, которая стоит на полках, поэтому не забывайте протирать ее.

Идея 6: Перекрасьте столешницу



Столешница до и после Столешница до и после

Здесь та же история, что и с бытовой техникой. Если старая столешница хорошо выглядит, подходит по размеру и может выполнять свои функции еще не один год, смело оставляйте ее. Не вписывается в цветовую гамму новой кухни? Ничего страшного, можете смело перекрасить ее. Для этого вам понадобится стандартный набор, состоящий из краски, валика, кисточки, лака, наждачной бумаги, грунтовки и средства для очистки поверхностей.

Хорошая новость – вам понадобится не большого одного литра краски, возможно, даже меньше. По времени процедура обновления столешницы займет пару дней, так как между каждым новым слоем краска должна хорошо просохнуть.

Идея 7: Обновите двери



Перекрасьте двери в другой цвет Перекрасьте двери в другой цвет

Обычно вместе с кухонным гарнитуром, мебелью и бытовой техникой меняют сразу и двери. Но это совсем необязательно делать. Вы можете провести небольшой апгрейд, чтобы обновленное полотно не только вписалось в интерьер, но еще и стало произведением искусства. Замените ручки, оклейте двери обоями, разрисуйте стекла под витраж. Еще один вариант – наклеить молдинги по периметру потолка, а внутри покрасить грифельной краской. Получится модная меловая доска, на которой можно будет писать рецепты, мотивационные фразы или послания членам семьи.