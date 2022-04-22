В соответствии с фэн-шуй: концепт футуристичекой виллы с бассейном на крыше

Y House - концепт футуристической виллы с бассейном на крыше.
Команда архитекторов предложила свой концепт жилого дома, расположенного в окрестностях города Тайнань (Тайвань). Вилла будет иметь футуристическую Y-образную форму, которая позволит расположить бассейн в углублении на крыше. Предполагается, что этот частный дом станет отличным дополнением в активно застраиваемый новый район.
Архитекторский проект фирм MVRDV совместно с KAI Architects и c Envision Engineering Consultants.
Архитектурная фирма MVRDV совместно с KAI Architects и c Envision Engineering Consultants представили концепт жилого дома, который будет построен в окрестностях города Тайнань (Тайвань). Жилище спроектировано в виде буквы «Y», откуда и его название Y House.
Y House. Интерьер.
Y House. Столовая.
Внутри он оборудован как самый обычный дом площадью 330 квадратных метров. Дизайн интерьера разрабатывался с применением восточной практики фэн-шуй. На первом этаже будет находиться чайная комната, уровнем выше – две детские комнаты и две спальни для хозяев и гостей. На третьем этаже оборудуют гостиную и кухню со столовой. Обилие больших круглых окон визуально «разбивает» нестандартное внутреннее пространство.
Y House. Бассейн на крыше.
«Изюминкой» проекта архитекторы называют бассейн. Y-образная форма дома позволяет расположить его в углублении на крыше.
Y House. Бассейн.
Y House. Спальня.
Y House. Нестандартное круглое окно.
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