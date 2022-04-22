С нами не соскучишься!

8 105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    С тигром татуировка классная!Недетские картинк...
  • Андрей Седой
    Интересно.12 любопытных жел...
  • Александр К
    Ужасссс, в мозгу ещё сделайте наколку, безмозглые. Нашли в похабщине красоту!!!Недетские картинк...

В соответствии с фэн-шуй: концепт футуристичекой виллы с бассейном на крыше


Y House - концепт футуристической виллы с бассейном на крыше.

Y House - концепт футуристической виллы с бассейном на крыше.

Команда архитекторов предложила свой концепт жилого дома, расположенного в окрестностях города Тайнань (Тайвань). Вилла будет иметь футуристическую Y-образную форму, которая позволит расположить бассейн в углублении на крыше. Предполагается, что этот частный дом станет отличным дополнением в активно застраиваемый новый район.

Архитекторский проект фирм MVRDV совместно с KAI Architects и c Envision Engineering Consultants.

Архитекторский проект фирм MVRDV совместно с KAI Architects и c Envision Engineering Consultants.

Архитектурная фирма MVRDV совместно с KAI Architects и c Envision Engineering Consultants представили концепт жилого дома, который будет построен в окрестностях города Тайнань (Тайвань). Жилище спроектировано в виде буквы «Y», откуда и его название Y House.
Y House. Интерьер.

Y House. Интерьер.

 
Y House. Столовая.

Y House. Столовая.

Внутри он оборудован как самый обычный дом площадью 330 квадратных метров. Дизайн интерьера разрабатывался с применением восточной практики фэн-шуй. На первом этаже будет находиться чайная комната, уровнем выше – две детские комнаты и две спальни для хозяев и гостей. На третьем этаже оборудуют гостиную и кухню со столовой. Обилие больших круглых окон визуально «разбивает» нестандартное внутреннее пространство.

Y House. Бассейн на крыше.

Y House. Бассейн на крыше.

«Изюминкой» проекта архитекторы называют бассейн. Y-образная форма дома позволяет расположить его в углублении на крыше.
Y House. Бассейн.

Y House. Бассейн.

 
Y House. Спальня.

Y House. Спальня.

 
Y House. Нестандартное круглое окно.

Y House. Нестандартное круглое окно.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





В соответствии с фэн-шуй: концепт футуристичекой виллы с бассейном на крыше

И не забудьте:
В соответствии с фэн-шуй: концепт футуристичекой виллы с бассейном на крышеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх