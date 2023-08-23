Позднее счастье звезды мировой величины Ванессы Паради: В 45 лет жизнь только начинается

Эта женщина никогда не была обделена вниманием мужчин. Оно пришло к ней вместе с успехом и славой в ранней юности, когда исполненная ею песня мгновенно стала популярным хитом, а первый вышедший альбом сделал ее «звездой» мировой величины. Но многочисленные романтические отношения, которые с тех пор возникали в жизни французской певицы, актрисы и модели Ванессы Паради, не приносили ей счастья. Любовь, о которой она мечтала, пришла к ней только в 45 лет.
Успешная актриса и певица никогда не была обделена вниманием мужчин
Ванесса Паради. Фото: vladivostok.bezformata.com
В жизни Ванессы Паради было много мужчин - известных, красивых, успешных. С каждым из них она связывала определенные надежды и страстное желание найти того, единственного, который сможет стать главным мужчиной ее жизни. Но даже когда счастье казалось ей таким близким, неминуемо наступало разочарование. Сейчас Ванесса говорит, что вероятно в этом есть ее вина, потому что в молодости она предъявляла слишком завышенные требования к своим избранникам.
Первые романтические отношения у Ванессы сложились в 16-летнем возрасте с певцом Флораном Паньи. Став невероятно популярной после выхода своего первого альбома, она заявила родителям, что теперь будет самостоятельно распоряжаться своей жизнью, и ушла к своему избраннику. Но общее увлечение музыкой не помогло создать паре крепкий союз, Ванесса была успешнее и талантливее своего приятеля, а ее растущая популярность злила Флорана и вызывала чувство ревности. Через три года они расстались.
Вскоре Ванесса начала работать над своим вторым альбомом, который позднее был назван значительным музыкальным явлением 90-х. Это произошло благодаря помощи знаменитого Сержа Генсбура. Говорили, что у них был роман, хотя сама Ванесса это отрицала. Серж Генсбур называл ее своей музой, но через девять месяцев после их знакомства он неожиданно скончался. Ванесса очень тяжело переживала уход своего друга и наставника.
Большой любовью Ванессы стал американский певец и продюсер Ленни Кравиц, отношения с которым у нее продлились более пяти лет. Некоторое время Ванесса даже жила у него в доме в Нью-Йорке, но предложения руки и сердца так и не получила. Спустя некоторое время Ленни признался, что Ванесса была замечательной во всех отношениях и у них все могло бы сложиться, просто она появилась в его жизни в самый неподходящий момент.
Мать детей Джонни Деппа, на которой он так и не женился
Ванесса Паради и Джонни Дэп. Фото: filmpro.ru
Самым главным мужчиной в жизни Ванессы Паради стал, конечно же, Джонни Дэп. О нем она всегда отзывалась с огромным уважением и восхищением, от него она родила двоих детей - дочь Лили Роуз и сына Джона, названного так в честь отца. С ним она была по-настоящему счастлива, проживая в тихом поместье на юге Франции, которое Дэп специально приобрел для их спокойной, семейной жизни, переселившись туда из Голливуда.
До знакомства с Ваннессой он имел репутацию скандальной личности, склонной к шумным вечеринкам, пьянкам, дракам, конфликтам с папарацци. После их встречи и рождения детей все изменилось. В то время Джонни говорил журналистам, что теперь у него есть для чего жить. Но предложения о заключении брака Ванесса так от него и не дождалась. Позднее Джонни удивленно скажет в одном из интервью: «Так она никогда и не говорила, что для нее это важно».
Джонни и Ванесса с детьми. Фото: litres.ru
Для Ванессы, действительно, не имела особого значения официальная сторона отношений. Прожив с Джонни Дэпом 14 лет в гражданском браке и вырастив совместно двоих детей, она и не думала ничего менять в своей жизни до тех пор, пока не узнала о его изменах. Но и после разрыва отношений она его не осуждала, лишь сказала, что всегда будет его любить, ведь любовь - это самая сильная, и вместе с тем, самая хрупкая вещь на свете.
Кто стал избранником Ванессы Паради, за которого она вышла замуж в 45 лет
Ванесса Паради и Самюэль Беншетри. Фото: styler.rbc.ua
После разрыва с Джонни Дэпом Ванесса с головой погрузилась в работу. Несмотря на то, что время от времени в ее жизни появлялись какие-то мужчины, она не пыталась найти замену любимому, полагая, что это невозможно. Любовь сама нашла ее там, где она от нее пыталась скрыться.
В 2016 году французский сценарист и режиссер Самюэль Беншетри решил экранизировать свой собственный роман «Собака» и пригласил на главную роль Ванессу Паради. Ему импонировала эта сорокалетняя актриса, которая абсолютно не боялась своего возраста и не стеснялась о нем говорить публично.
За несколько лет до этого Самюэль пережил драму - от рук своего любовника погибла бросившая его жена. Он не думал, что сможет когда-то забыть ее, но Ванесса покорила его сердце сразу же.
Служебный роман этой пары начался в первые же дни съемок и продолжался в течение двух лет. А потом Самюэль сделал Ванессе предложение, от которого она не смогла отказаться. Это был первый официальный брак в ее жизни, хоть он и случился, когда актрисе уже исполнилось 45.
Свадьба Ванессы Паради и Самюэля Беншетри. Фото: styler.rbc.ua
Свадьба Самюэля Беншетри и Ванессы Паради была скромной, на ней присутствовали только самые близкие друзья и родственники. Влюбленные расписались в небольшой ратуше деревни Сен-Симеон, расположенной недалеко от Парижа, и все, кто присутствовал на этой церемонии, отметили, что Ванесса, наконец-то, выглядит абсолютно счастливой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии