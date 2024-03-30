Как бороться с профессиональным и личностным выгоранием

Выгорание – это чувство, что вас не радует ни работа, на жизнь в целом. Если вы ощущаете себя как белка в колесе, не спешите отчаиваться. Данный материал собрал советы от психологов, как бороться с выгоранием. «Заземлитесь» немного и постарайтесь начать им следовать.







1. Высыпайтесь

2. Положитесь на свою «систему поддержки»

3. Берите короткий отпуск/отдых, когда вам это нужно

4. Делайте шаги для предотвращения выгорания

5. Ешьте нутрициально плотную еду

Тёплый душ перед сном для хорошего сна.«Достигаторы» тотчас закрыли данный материал. Для тех, кто остался, продолжаем. По данным ВОЗ, взрослым в возрасте от 18 до 60 лет необходимо 7 часов сна. Тем не менее, более трети взрослых спят в среднем менее семи часов в сутки. Сон помогает в эмоциональной регуляции, что позволяет легче справиться со стрессом или избавиться от него. Правильный график сна, который позволит вам хорошо отдохнуть и подготовиться к новому дню, — отличный способ избежать выгорания. Совет от профессионалов: создайте распорядок дня тёмного времени суток, который поможет вам успокоиться и подготовить тело и разум ко сну. Принять теплый душ, выпить горячий напиток без кофеина и не пользоваться телефоном час перед сном — великолепные способы подготовиться ко сну.Говорите!Когда вы сталкиваетесь с выгоранием, вы можете почувствовать искушение дистанцироваться от других и решить свои проблемы в одиночку. Мол, я сильный человек. Тупиковый путь! Время, проведенное с друзьями и семьей, поможет вам почувствовать себя бодрее. Даже рассказ близкому другу о плохом дне на работе может помочь вам взглянуть на следующий день по-новому. Совет от профессионалов: рассмотрите несколько встреч с психологом. Разговор с ним может помочь вам лучше понять свой стресс, выявить психологические препятствия, повлекшие выгорание, и устранить их.Пости не стоит денег, но стоит качественной жизни.Взять даже короткий отпуск может быть особенно сложно, если вы беспокоитесь, что… не успеете всё-всё нужное. Однако свободное время имеет решающее значение для расслабления, перезагрузки ума и достижения прочного баланса между работой и личной жизнью. Научитесь «отключаться» по вечерам и на выходных. Попробуйте совершать длительные поездки на выходные. Это помогает расслабиться и освежить взгляд на жизнь. Некоторые отмечают, что если их направили по работе в короткую командировку в другой город, они возвращаются из неё полными сил просто потому, что сменили обстановку. Совет от профессионалов: регулярные отпуска и короткие поездки куда-то на выходные могут способны повысить ваш боевой дух на работе.Это так просто и так действенно.Как только вы признаетесь самому себе, что выгорание является реальной возможностью в вашей трудовой жизни, вы можете начать предпринимать шаги, чтобы избежать его или поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Эти шаги могут включать регулярное планирование нерабочих часов и медитацию в вашем понимании. Медитацией могут снять пробежки по 20 минут или сидение около озера без смартфона.Нутрициально плотная еда.Врачи настаивают, что люди с выгоранием должны сосредоточиться на настроении, иммунитете, концентрации внимания и сне. Продукты с высокой нутрициальной плотностью помогут поддержать все четыре эти жизненно важные составляющие для ментального и физического здоровья. А это значит, что пора начать высокобелковую пищу, пищу с животными жирами. А углеводы надо исключать. Нужно есть мясо, рыбу, птицу, морепродукты, сливочное масло. Из растительного составляем авокадо, бананы и оливковое масло. Сахара, крупы и фрукты исключаем, так как это наркотик, который заставляет вас думать только о новой порции углеводов и сахарозы, а не о том, как улучшить свою жизнь. Когда вы сыты, вы готовы к новым свершениям.